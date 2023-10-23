竈門神社擁有超過1300以上的歷史，加上「鬼滅之刃」這部爆紅的動漫中有同名的神社，讓這座神社的人氣越來越高，另外神社有分成上宮跟下宮，公車可以直接抵達下宮的地方，上宮的位置需要再往更高的深林前往，交通相對比較不方便，所以大部分的旅客都是以參觀下宮為主，旁邊商店有販售御守跟各式簽可以抽，其中又以戀愛籤式最多人會選擇的籤種。

景點資訊

寶滿宮 竈門神社 電話 : (+81)92-922-4106

地址 : 福岡縣太宰府市山883 (Googe地圖)

營業時間 : 週一~週日 08:30-18:00

官方網站 : 寶滿宮 竈門神社

交通的方式如果不是自駕就會建議搭乘公車，可以直接抵達神社的入口，再步行大約5分鐘就可以走到神社前

交通方式

我們是從「梅大路」這一站搭公車出發，中午先到「飯屋 いの吉」吃飯，吃飽後直接走過來就是公車站牌

搭乘的路線記得要選灰色的「內山線」，終點站就是「竈門神社前」，下車就是神社的入口處

這裡的公車有固定的時間表，分為平日、週六、周日三種時間表，基本上都會準時抵達

這裡是接近山腳下的位置，車流量還不少不過只有一線道，站牌旁邊有一張座椅可以休息

這是在「飯屋 いの吉」旁邊超市買的櫻花餅非常好吃，可以推薦大家帶著到山上神社逛的時候當點心吃，不過垃圾記得要收好不能亂丟

神社入口

日本神社到入口後都需要先走一小段路才會看到正殿，「竈門神社」因為已經是在山區，四周十分幽靜步調不自覺會跟著慢下來

旁邊的告示牌式太宰府的各景點和路線，是以可愛的畫風呈現出來，讓前來參觀的人可以更認識這邊的景點

前往神社的路十分寬敞，兩側都佈滿綠蔭即便有太陽也不會覺得熱

當時非常幸運有一棵楓葉整個都紅了，從側面拍起來非常漂亮

看到水泥做成的鳥居代表快抵達神社，短短幾分鐘的路程我們因為拍照就花了超過20多分鐘

大鳥居旁邊有一整排的小稻荷神鳥居，從正面看根本看不到盡頭

為甚麼說這段路程走了將近半小時，因為白天加上太陽光拍照角度真的非常多樣，出來玩手機真的一拍就停不下來

終於來到最後一區的樓梯，只要走上去就可以看到神社了

竈門神社

神社裡面有座椅是祭典時人員使用的位子，來到這裡一定要好好參拜一下

參拜的流程有五個步驟，投完錢之後先小鞠躬在大鞠躬，拍手兩下再小鞠躬跟大鞠躬，來的人都一定會參拜所以需要稍微排隊等候一下

神社的左右都各有一隻石獅鎮守住，看起來十分有威嚴

參拜完之後就可以在周圍繞一圈，順便感受一下山上的清新空氣

除了最主要的「竈門神社」外，旁邊還有幾個小神社，像是這座「五穀神社」，風格多少都會有點不同

在逛的時候才注意到屋頂的方向也都不太一樣，有的是正面有的是側面

四周的樹木非常高壯，伴隨著陣陣的涼風可以聽到樹葉婆娑的旋律

在神社旁邊有流動水可以讓大家簡單沖洗雙手

旁邊有一區大理石椅可以讓大家坐下休息，最特別的是椅子是可以旋轉的，如果太陽太刺眼就可以轉過來背對比較不會那麼刺激

當天去的時候是多雲的天氣，當太陽被雲遮住後拍起來就會有一種朦朧美

往左邊的道路走去有一小區池塘，在寧靜的山中聽著潺潺流水聲格外愜意

求籤＋御守

桌上有擺放四種不同種類的籤，抽一次是200日元，因為這裡最有名的就是戀愛籤所以就直接抽戀愛籤看看

打開後是大吉，雖然看不太懂日文但看幾個漢字還是能猜一下意思

旁邊還有算命籤，可以依照自己的生日月份抽

籤詩的旁邊就是販賣御守的小商店，最右側裡面可以直接走進去逛

因為剛剛抽過戀愛籤，御守的部分就是買「健康御守」，畢竟最重要的事情永遠都是身體健康

結語

雖然竈門神社在太宰府市，離福岡市區需要搭乘大約1小時的車才會到，但走上來才能真正體會到環境的清幽，參拜完神社心也不自覺平靜下來，越接近大自然的環境風景也越漂亮，從頭到尾拍照的動作幾乎沒有停過，最後停留的時間也比預期的多，因為出來玩總是要好好享受一下當地的風情，而且竈門神社可以當作起點慢慢一路玩下山，最後再回到市區吃晚餐，這樣的行程規劃十分方便。