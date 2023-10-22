

湖口新亮點~茶香步道，位於湖口後山「茶香步道」終於完成啦!

而且臨近湖口老街，可以過完老街後，再走走「茶香步道」欣賞茶園風光景色

打造約2.3公里的觀星夕照「茶香步道」

漫遊在後山的茶園秘境，有著竹林茶席，尋堡趣，碉堡遺跡，體驗尋堡的樂趣。



漫步在一層一層的茶園間，欣賞風光、拍拍照，走累了還可以坐下來休息

茶香步道地方很大、很寬敞，放眼望去就是一整片的茶園

加上有還有一棵聳立在路邊的「金城武樹」，無論怎麼拍都像極了網美照。

茶香步道園的入口有東、西兩邊，

若是要逛完整個茶園，邊走邊拍大概要花上2小時左右。

游走在茶園步道裡，綠油油的茶園、整個景色讓人很暇意。

附近有山丘上景觀餐廳可以用餐。

提醒~~新竹有名的就是風大，在茶香步道這風真的頗大的，

不然吹久了會頭痛(本人我忘了風大這事兒)

整個茶香步道平緩好走，而且有附設停車場，蠻方便的。

另外這兒沒有廁所，步道屬於石子路面。

加上遮陰樹較少記得要做好防曬嘿!

天氣好來走訪，本人覺得還不錯，

而且記得要趁早或是黃昏時段來散散步。

湖口茶香步道

位於新竹縣湖口湖新路上

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