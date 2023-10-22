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台中-吃茶三千 台灣概念店

2023-10-22 23:52:59 chaoerh小昭 人氣：162
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：28篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：吃茶三千
phone04-2328-5535
place台中市南屯區大英街607號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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封7.jpg

 

代表台灣知名美食~珍珠奶茶

風靡全球的Q彈飲品

甚至美國將4/30訂為國家珍奶日

是外國觀光客來台必吃美食之一

珍奶愛好者必到 『 吃茶三千  朝聖

為連鎖喫茶小舖的頂級品牌

全球10幾間分店

嚴選台灣自家契作茶園的茶葉

國王珍奶凍頂烏龍鮮奶茶為經典飲品

茶底松針綠茶連續3年榮獲得食品界米其林三星殊榮

並推出「 松針綠茶凍 「 凍頂烏龍茶凍 

 

位於大英街巷子內

外觀為復古紅磚屋

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大門

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停車位置圖

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空間高挑設計,與興波咖啡一樣給人奢華氣派感

以不包覆的牆面,呈現出整個空間讓陽光自然灑落的明亮

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點餐結帳排隊路線

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採線上自助點餐,再至櫃台結帳

建議大家可先加入會員,可領15元現金券(可現抵)

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👉 線上MENU

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點餐後,依照取餐號碼取餐

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期間限定的慢熟濃芋系列~現在已無販售‼

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咖啡因/熱量卡可參考

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茶葉聞香罐

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傳統的烘茶籠烘烤的茶葉有竹籠香氣

茶籠一次只能烘一斤,故吃茶三千茶葉品質穩定

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免費品茶試飲

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專業的萃茶師

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費時2年打造出吃茶三千專業萃茶機~LION

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利用高溫加壓的原理,

讓磨好的茶粉與熱水瞬間萃取茶湯的精華

吃茶三千6款基底茶的特色與風味能兼顧完美品質

(松針綠茶/水仙桂花/玉露青茶/鳳眉紅茶/凍頂烏龍/決明子紅烏龍)

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周邊商品

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1~3樓空間介紹

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2樓為人文空間

這裡述說吃茶三千的故事

從零開始到現今規模的重要人物及歷程

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等待取餐的時間,大家可以坐在這好好休憩及欣賞

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3樓為茶園及茶窖

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茶窖熟成室

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空中花園

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打造出恆溫恆濕空間,把茶山搬到都市中,

讓消費者親身體驗茶山美景

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等了1小時,終於等到我們大家的飲品

生意太好,服務人員忙到暈頭轉向~辛苦她們囉

我們共訂購9杯,取餐時也請我再次核對,避免拿錯

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熱飲包裝~每杯皆附提繩

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 鮮果百匯(熱) ~130元

鳳眉紅茶為基底,添加香橙及新鮮水果

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 慢熟芋見國王 ~125元

為期間限定商品,通常是芋頭控或老人家的最愛

無供應期間,芋頭控可選擇加料慢熟小芋圓彌補一下"芋"望

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 又見檸檬塔 ~105元

玉露青茶+青檸原汁+奶蓋慕思

檸檬酸味明顯,多了奶蓋慕斯奶香中和酸味

整體幾分像甜點檸檬塔風味

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 熔岩黑糖波霸鮮奶 ~120元

A2β酪蛋白鮮乳+古法黑糖+國王珍珠

黑糖香氣豐富,珍珠Q彈飽滿,

粒粒吸附茶香及黑糖香,整體好喝👍

珍珠即使冰過,依然保有ㄉㄨㄞㄉㄨㄞQ度,這點很厲害

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 國王珍珠奶茶 ~110元

鳳眉紅茶+皇家厚奶+國王珍珠

國王珍珠堅持每鍋慢火熬煮90分鐘入味

新鮮上架3小時飽滿又Q彈,呈現完美的45°角的Q彈

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環保杯套提繩可重複使用

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可愛珍奶造型的名片

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每杯飲品都各有特色及風味

也可以客製化,先選茶種,再選調味及加料,糖量及冰度

變化性眾多,讓消費者能品嘗各種風味的茶飲

當中小昭最愛還是招牌國王珍珠奶茶及熔岩黑糖波霸奶茶

喜愛喝茶的朋友,可以嘗嘗6款鮮萃茶~

 

,以上僅供參考~

 

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

 

《店家資訊 》

  • 吃茶三千 台灣概念店
  • 官網
  • FB
  • (04) 2328 5535 
  • 10:00~22:00    
  • 台中市南屯區大英街607號


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

台北-興波咖啡Simple Kaffa 華山旗艦店

 

文章標籤

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