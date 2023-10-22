代表台灣知名美食~珍珠奶茶
風靡全球的Q彈飲品
甚至美國將4/30訂為國家珍奶日
是外國觀光客來台必吃美食之一
珍奶愛好者必到 『 吃茶三千 』 朝聖
為連鎖喫茶小舖的頂級品牌
全球10幾間分店
嚴選台灣自家契作茶園的茶葉
「國王珍奶」「凍頂烏龍鮮奶茶」為經典飲品
茶底松針綠茶連續3年榮獲得食品界米其林三星殊榮
並推出「 松針綠茶凍 」「 凍頂烏龍茶凍 」
位於大英街巷子內
外觀為復古紅磚屋
大門
停車位置圖
空間高挑設計,與興波咖啡一樣給人奢華氣派感
以不包覆的牆面,呈現出整個空間讓陽光自然灑落的明亮
點餐結帳排隊路線
採線上自助點餐,再至櫃台結帳
建議大家可先加入會員,可領15元現金券(可現抵)
👉 線上MENU
點餐後,依照取餐號碼取餐
期間限定的慢熟濃芋系列~現在已無販售‼
咖啡因/熱量卡可參考
茶葉聞香罐
傳統的烘茶籠烘烤的茶葉有竹籠香氣
茶籠一次只能烘一斤,故吃茶三千茶葉品質穩定
免費品茶試飲
專業的萃茶師
費時2年打造出吃茶三千專業萃茶機~LION
利用高溫加壓的原理,
讓磨好的茶粉與熱水瞬間萃取茶湯的精華
吃茶三千6款基底茶的特色與風味能兼顧完美品質
(松針綠茶/水仙桂花/玉露青茶/鳳眉紅茶/凍頂烏龍/決明子紅烏龍)
周邊商品
1~3樓空間介紹
2樓為人文空間
這裡述說吃茶三千的故事
從零開始到現今規模的重要人物及歷程
等待取餐的時間,大家可以坐在這好好休憩及欣賞
3樓為茶園及茶窖
茶窖熟成室
空中花園
打造出恆溫恆濕空間,把茶山搬到都市中,
讓消費者親身體驗茶山美景
等了1小時,終於等到我們大家的飲品
生意太好,服務人員忙到暈頭轉向~辛苦她們囉
我們共訂購9杯,取餐時也請我再次核對,避免拿錯
熱飲包裝~每杯皆附提繩
鮮果百匯(熱) ~130元
鳳眉紅茶為基底,添加香橙及新鮮水果
慢熟芋見國王 ~125元
為期間限定商品,通常是芋頭控或老人家的最愛
無供應期間,芋頭控可選擇加料慢熟小芋圓彌補一下"芋"望
又見檸檬塔 ~105元
玉露青茶+青檸原汁+奶蓋慕思
檸檬酸味明顯,多了奶蓋慕斯奶香中和酸味
整體幾分像甜點檸檬塔風味
熔岩黑糖波霸鮮奶 ~120元
A2β酪蛋白鮮乳+古法黑糖+國王珍珠
黑糖香氣豐富,珍珠Q彈飽滿,
粒粒吸附茶香及黑糖香,整體好喝👍
珍珠即使冰過,依然保有ㄉㄨㄞㄉㄨㄞQ度,這點很厲害
國王珍珠奶茶 ~110元
鳳眉紅茶+皇家厚奶+國王珍珠
國王珍珠堅持每鍋慢火熬煮90分鐘入味
新鮮上架3小時飽滿又Q彈,呈現完美的45°角的Q彈
環保杯套提繩可重複使用
可愛珍奶造型的名片
每杯飲品都各有特色及風味
也可以客製化,先選茶種,再選調味及加料,糖量及冰度
變化性眾多,讓消費者能品嘗各種風味的茶飲
當中小昭最愛還是招牌國王珍珠奶茶及熔岩黑糖波霸奶茶
喜愛喝茶的朋友,可以嘗嘗6款鮮萃茶~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
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