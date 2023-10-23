【和牛涮頭份尚順育樂世界店】苗栗首間日本A5和牛吃到飽！推薦頂級和牛套餐，能一次吃到四種和牛、炙燒和牛壽司、現烤鯛魚燒！自助吧區超豐富，還有舒適的用餐空間！

王品集團旗下品牌「和牛涮」插旗苗栗頭份尚順啦！「和牛涮頭份尚順育樂世界店」是全台第10間分店，也是竹苗區第一間「和牛涮」，更是苗栗首間日本A5和牛吃到飽的火鍋店！最便宜套餐$458元到最高檔$1880元，共有五種價位選擇，私心推薦$858元的「頂級和牛套餐」，能一次吃到四種和牛、炙燒和牛壽司、現烤鯛魚燒！自助吧部分更是多達40多種的蔬菜&火鍋料，還有10種麵食、極黑和牛咖哩、冰沙機、咖啡機、氣泡飲料機，以及日式霜淇淋等等都是吃到飽，CP值真的超高！其中超推薦有拿到比賽獎牌的「澳洲金牌純血和牛」，肥瘦均勻分布的油花，軟嫩不油膩！肉食主義者，推薦你週一至週四的14:00、20:00這兩個時段來用餐，就能享有整整180分鐘的用餐時間，再加碼送你口感超軟嫩的「極上和牛鞍下」，讓你狂涮和牛3小時吃個過癮，快揪你大食量的朋友一起來大口吃肉吧！

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苗栗首間日本A5和牛吃到飽「和牛涮頭份尚順育樂世界店」插旗尚順育樂世界啦，店就位在尚順飯店的正後方，前身是寶雅百貨的位置，旁邊是王品旗下品牌「陶板屋頭份尚順育樂店」、「Oh my!原燒頭份尚順育樂店」。

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一踏入「和牛涮頭份尚順育樂世界店」就有濃濃日本氛圍，全店以木質色系打造，搭配日式風格彩繪，整個濃濃的日本風情。

「和牛涮頭份尚順育樂世界店」整間店座位非常多，以2~4人座位為主。

以鴛鴦湯頭方式供應，「干貝昆布鍋」是固定湯底，另一個湯底可以五選一，其中一種季節限定，目前提供番茄鍋，都不需要加價。

▲和牛涮菜單價格

自助吧區超豐富，有霜淇淋機、醬料區、麵食區、咖啡機、氣泡飲料機、冰沙機以及茶包等等。

冰櫃中的蔬菜火鍋料部分多達40多種，全程以噴灑冰涼霧氣保鮮，這點可以讓各位吃得很安心。

裡頭有不少我愛吃的火鍋料，像是芋頭貢丸、爆漿起司丸、鮮肉漿、海鮮漿。

目前「和牛涮頭份尚順育樂世界店」霜淇淋機有厚奶茶、北海道牛奶兩種口味，但不定期會更換口味唷。

醬料區有推薦調配方式，很推極上辣醬，調出來的味道酸酸辣辣帶有果香，沾肉超好吃。

「極上黑牛咖哩」顏色那麼深是因為有加入巧克力，吃起來咖哩味更濃郁，裡頭的牛肉片給得很大方，我個人也很推薦肉燥飯，跟石二鍋的味道很類似，非常開胃下飯。

炙燒和牛握壽司、鯛魚燒都是在這區現點現做，點好後會幫你送到座位上。對了，只有$858元以上價位才可以無限吃，其他價位要額外加購唷。

目前鯛魚燒有原味、抹茶兩種口味，其中抹茶季節限定，中間有包麻糬，拉起來還會牽絲喔。

擠上霜淇淋後就是「和牛涮」的招牌甜點，是不是看起來很可愛又欠吃呢？！

霜淇淋還能額外加料進去，有日式晶凍、抹茶晶凍、珍珠、黃豆粉、黑糖蜜可以加，我超愛抹茶晶凍，口感Q脆，帶有香甜的抹茶香氣，我跟友人都一至好評。

加入配料的霜淇淋整個更有日本風味，搖身一變成日本甜點店的高級霜淇淋吃法，吃起來也更有層次感。

「和牛涮頭份尚順育樂店」用餐限時90分鐘，需酌收10%服務費。

「炙燒和牛壽司」超大和牛肉片整個把壽司米蓋住，刷上日式醬料後去炙燒，最後再用蔥花、芥末提味，豐腴油脂的焦香味在嘴拉綻放，真的好銷魂。

「椒香麻辣鍋」辣得挺溫和，有層次的中藥香氣，涮肉還蠻好吃的。

黑色盤為基本盤，但口感表現都還算可以。

$858元的「頂級和牛套餐」一眼看過去油花最美的就是「澳洲金牌純血和牛」。

「極上和牛安鞍下」只要週一到週四14:00、20:00這兩個時段來用餐，就有整整180分鐘用餐時間，再加碼送你口感超軟嫩的「極上和牛鞍下」。但這個要點頂級和牛套餐才有，而且只有到年底唷！

這片「極上和牛雪花」大片薄切，翻轉個3次、涮個5秒，帶點8分熟的粉紅色澤就可入口，好軟嫩、好多汁！

「澳洲金牌純血和牛」就在今年2023得過「澳洲和牛品牌賽」的金牌冠軍！

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喜歡吃鍋的朋友，這間「和牛涮頭份尚順育樂店」一定要收藏起來！整體CP值很高，重點是營業到很晚，而且中間都沒休息，隨時想吃鍋都不是問題～