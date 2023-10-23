新竹最美韓式烤肉非「甜夜燒肉Honey Night」莫屬啦！超韓的用餐氛圍，讓你一秒到韓國！這裡停車超方便，絕對適合各位下班後來這小酌放鬆一下！

全新竹最韓的燒肉店就是這間耗資千萬打造的「甜夜燒肉 Honey Night」，推開桃粉色販賣機大門，就能聽到一首首熱門K-POP歌曲，整體裝潢以黑色、粉紅色為主，仿佛走進BLACKPINK的MV一樣！「甜夜燒肉 Honey Night」只要現場氣氛夠嗨，就能看到調酒師為你現場表演超帥的噴射泡沫燒啤、龍捲風花式開瓶！當然還不能錯過最道地的韓式烤肉、起司玉米烘蛋、鐵盒拳頭飯，這裡還有提供無限量供應的韓式小菜，部分食材還有專人為你桌邊服務！店內提供的餐具、燒酒、啤酒以及大部分食材都是韓國原裝進口，「甜夜燒肉 Honey Night」絕對是新竹最韓、最奢華享受的韓式燒肉店！

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「甜夜燒肉 Honey Night」位在新竹Costco附近，從國一光復路交流道下去後，開車一分鐘即可抵達，這裡停車超方便，前面廣場就設有數十個車位，不遠處也有個慈雲路停車場。

「甜夜燒肉 Honey Night」整棟漆黑的建築裡，出現一道桃粉色大門，就像哆拉A夢的任意門一樣，推開後彷彿進入另一個世界，可以說是越夜越美麗。

店內走簡約工業風格裝潢，播放著一首首的潮流K-POP，昏暗的用餐環境很有餐酒館的氛圍感。座位都有隔板間隔，用餐起來隱密度更夠，另外也有私人包廂，最多可容納40人。

店內酒類清一色都是韓國啤酒、燒酒，而且都是韓國當地知廠牌，像是真露燒酒、樂天燒酒、Terra啤酒、cass啤酒等等，一應俱全，想買醉，來「甜夜燒肉 Honey Night」就對啦！

「甜夜燒肉 Honey Night」點套餐準沒錯！高達16道菜色，招牌全品項都吃得到，韓式小菜、包肉生菜都是可以免費無限續！人多的話建議點套餐再額外超值加購或是單點，可以吃到更多不同菜色。

🔺搖滾牛豬狂歡套餐 (雙人) $2880

前菜-香濃起司玉米、起司蛋

開胃菜-哈尼醬、6種時令手作小菜

韓式湯鍋-海鮮大醬鍋

烤時蔬-燒烤時蔬盤

副餐-拳頭飯 (＋$50)、炒雜菜、韓式醋飲、生菜盤、醬料組

肉類-韓式牛小排、特選牛肋條、嚴選松阪豬、伊比利梅花豬、薄切豬梅花

飯後甜點-韓國冰品

『當日壽星』於14天前訂位，可享有日遲DIDcoffee蛋糕乙顆。每人低消$800元、用餐限時90分鐘、酌收10%服務費。

調味料有芥末椒鹽、芝麻油鹽、甜夜醬，其中甜夜醬帶有豆瓣香氣，沾肉還蠻好吃的。

一上桌會先給你一壺韓式醋飲「桑椹沙瓦冰沙」，酸酸甜甜非常開胃。「時令手作小菜」包括韓式泡菜、韓式黃豆芽、涼拌海帶芽、菠菜、蔥絲、醃蘿蔔，整體吃下來都蠻有水準的，吃不夠都能免費續。

副餐推薦加價升級「拳頭飯」，以往都是用手捏製，「甜夜燒肉 Honey Night」則是使用金色鐵盒現場搖出拳頭飯，趣味性十足，吃起來充滿芝麻、海苔香氣，可以沾著哈尼醬一起吃，套餐裡的「哈尼醬」主要以松阪豬加上青龍椒、彩椒、洋蔥等多種蔬菜來製作，鹹鹹甜甜的清爽滋味，拿來配飯、配肉都很適合。

「海鮮大醬鍋」吃得到蝦子、魷魚、豆腐、玉米筍等等滿滿的配料，鹹香濃郁黃豆醬，融入海鮮鮮甜香氣，蠻喜歡這道的。

吃韓式烤肉一定要圍一圈起司玉米、起司蛋，一口濃郁牽絲起司、一口烤肉，有夠滿足，只要點套餐通通都吃得到。

這盤裡面分別是套餐的韓式牛小排、特選牛肋條、嚴選松阪豬以及額外加點的烤豬大腸

主角「韓式牛小排」以韓國當地「抱川二東排骨」傳統切割法處理過，每一片牛小排厚薄度適中，同時保有牛小排的軟嫩及肉感，單吃有牛肉本身的香氣，沾醬提味後逼出牛小排甜味。

「甜夜燒肉 Honey Night」專人代烤服務，讓你輕鬆吃燒肉，不過只有較厚實的肉品才會代烤唷。

激厚！高達3cm的「伊比利梅花豬」，大口咬下超過癮！滿滿鮮甜的肉汁，加上軟嫩口感，不說還以為在吃牛排。

🔺嚴選豬五花 $480

額外加點的「嚴選豬五花」也擁有3公分的厚度，絕對是吃韓式烤肉不可或缺的經典菜色，烤至外皮焦脆逼出油脂後，包入生菜、泡菜或是哈尼醬，口感豐富都更多層次。

「薄切豬梅花」一片片圓形油花很美，口感也不錯。

「特選牛肋條」廚師專業的手切斷筋，烤至表面焦脆就能享用，口感外脆內有咬勁，讓你越咬越香。長條厚切的「嚴選松阪豬」，吃起來脆感更明顯，還有豐富油脂的香氣。

「炒雜菜」裡頭有黃豆芽、黑木耳等等配料，加上韓式冬粉，整道菜脆到不行，一樣充滿芝麻油香氣。

「燒烤時蔬盤」有杏鮑菇、金針菇、玉米筍，有專人幫烤不怕烤過頭。

🔺套餐優惠加購無骨炸雞 $199

怕吃不飽還可以優惠加點「無骨炸雞」，裹上一層甜甜辣辣的醬汁，皮脆且肉飽滿，還是無骨雞肉，同時還吃得到年糕、魚板，整體份量不少。

🔺套餐優惠加購豪華海鮮 $399

點套餐能無痛加價「豪華海鮮」，有巨無霸大干貝、極上鮮大蝦、整隻船釣花枝，整體海鮮新鮮沒話說，很推薦加點。

🔺厚切和牛牛舌 $880

老饕不能錯過這個「厚切和牛牛舌」！超厚牛舌烤到表面金黃色澤，裡頭還保有粉嫩色澤，軟脆又多汁，銷魂飽滿的口感，真的不吃你會後悔！

🔺烤豬大腸 $300

「烤豬大腸」本身有先稍微滷過，再經由烤盤逼出油脂，烤至表皮焦脆，吃起來完全不臭、不油膩，而且很入味，與友人一至好評。

「蟹膏飯」是那時候中秋節限定，完全是一道奢華版本的石鍋拌飯，裡頭有帝王蟹肉、滿滿蟹膏及鮭魚卵，包入海苔享用，誰能不愛這滿滿的鮮甜滋味！

🔺CASS啤酒 $300

🔺蜂蜜蘋果燒酒 $160

想看噴射泡沫燒啤，要視當天狀況而定，只要氣氛夠high，就有機會看到桌邊噴射泡沫燒啤表演，不得不說這燒啤有趣又好喝，可以自己搭配想要的口味，像我這次是用CASS啤酒搭配蜂蜜蘋果燒酒，整體挺順口好喝的。

飯後甜點是之前全聯超夯的樂天TICO一口冰芯雪糕。「甜夜燒肉 Honey Night」是我心目中前幾名厲害的韓式燒肉，不管是餐點的精緻程度，還是花費千萬打造的裝潢，最流行、最道地的韓式燒肉吃法這裡通通有，還有琳瑯滿目的韓國燒酒、啤酒以及花式燒啤表演，絕對讓你滿足對韓式燒肉的所有想像。