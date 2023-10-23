🔺這次和朋友來桃園中壢後站，品嚐位於健行大學附近新開幕的質感鍋物——【金蒔鍋物 中壢環中店】。

店內環境很精緻，座位數很多，還有自助吧蔬菜/飲品吃到飽，會不會太過癮呀。

🔺【金蒔鍋物 中壢環中店】店外還有漂亮的打卡區，質感藍色調好吸睛。

🔺座位區有分成單人席、兩人席、四人席、六人席、甚至更多。

🔺桌面空間都蠻寬敞的，和朋友聚餐超適合。

🔺就算自己一個人開鍋也不怕尷尬~

🔺火鍋醬料區應有盡有，除了最基本的日式醬油、白醋、烏醋、香油、沙茶、蔥花、蒜頭、辣椒、薑絲、蘿蔔泥、雞蛋。

還有：酸甜辣醬、主廚胡麻醬、泰式椒麻醬、酒、花生粉、白糖、七味粉，選擇超多，好用心。

🔺飲料吧有設置5台機台，口味多達20種以上，果汁機、咖啡機、沖泡式熱飲機都有~

🔺大家可以點：Hershey's可可歐蕾(巧克力香氣濃郁)、宇治金時(抹茶+紅豆的滋味)、愛喝咖啡的朋友可以選擇莫凡彼咖啡機~不喝咖啡因的朋友還有果汁機和飲料機可以選擇。

🔺蔬菜自助吧採時令蔬果為主，店家會依季節不定期更換自助吧蔬果，且發現服務人員會時時注意是否需要補充，這點還蠻用心的。

這次現場提供的蔬菜如下：高麗菜、大白菜、菇類、黑木耳、茄子、丸子類、蒟蒻絲、豆腐、豆皮、魚板等。

🔺蔬菜自助吧上層還有火鍋副食可以拿，像是王子麵、細粉絲、蒸煮麵等，一旁還有白飯可以裝盛。

🔺菜單選擇很多種，湯頭種類也有9種可以挑選，肉品可以選擇套餐或是單點形式。

先來介紹這次湯頭的部分，我們選擇兩款口味。

◽️ 義式經典番茄 NT$.100元🔅

◾ 粵式胡椒豬肚 NT$.100元🔅

🔺湯底表現個人都很喜歡❤ 義式經典番茄湯底可以吃到很多番茄和洋蔥，湯頭喝起來鮮美，真材實料看得見。

🔺粵式豬肚湯底帶點胡椒微辣感，豬肚Q嫩好吃~~~

而這次和朋友選擇◾ 金蒔嚴選海陸 雙人套餐 NT$.1450元🔆

套餐好豐富，前菜/肉品*2/海鮮拼盤/湯底:蘋果高湯/甜點

🔺很少火鍋店會附贈前菜耶～前菜是法國麵包，再加入清爽莎莎醬，麵包脆口，吃了相當開胃。

🔺肉品部分，培根牛、梅花豚、嚴選羊三選二。

個人選擇安格斯培根牛和嚴選梅花豬。嚴選梅花豬吃起來不柴不硬，油脂的分布均勻～

🔺安格斯培根牛油脂豐富，口感軟嫩，香嫩還不錯。

🔺海鮮拼盤超豐富！而且用這個大貝殼容器裝盛也太浮誇。

🔺多達12種海鮮，太浮誇了吧～小卷/干貝/鮮蚵/鮑魚/軟絲/石斑 /鯛魚/鱸魚/蛤蜊/天使紅蝦/海大蝦/白蝦

海鮮吃起來蠻新鮮的，海大蝦超大隻❗️

還有三種魚肉，個人最喜歡石斑的口感。整隻小卷可以吃到鮮味🎵Q彈中帶點海味～而干貝和蛤蜊我超喜歡！這道海鮮控可以試試

🔺生日禮🎂還有 玫瑰花🌹造型的 梅花豚or培根牛100g （加入會員，用餐時出示證件即可兌換)

🔺最後的甜點是冰棒和水果奶酪二擇一，我們選擇芒果奶酪，這款我和朋友都超喜歡！

🔺奶酪口感很綿密，上層還吃得到芒果丁耶~甜而不膩口๑´∀`๑ 實在太滿足~

🔺整體【金蒔鍋物 中壢環中店】用餐心得，套餐吃下來真的很有飽足感，而且還有飲料吧和蔬果吧可以無限裝盛~

太滿足了吧，裝潢也好漂亮，邊吃邊享受。

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【店家資訊】//「 金蒔鍋物 」中壢環中店

地址：桃園市中壢區環中東路2段632號

電話：03-458 5000

週一～週日時間：11:30-15:00 / 17:30-22:00(無公休)

【店家資訊】//「 金蒔鍋物 」大竹總店

地址：桃園市蘆竹區大竹路506-10號

電話：03-323-0730

週一～週日時間：11：30-15：00、17：30-22：00(無公休)