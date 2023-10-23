糖糖最近吃到了一間很厲害的豬肉餡餅，就是這間新開不久的現粮，不僅咬下去會爆湯汁流到你滿身都是，裡頭的肉餡更是紮實鮮甜，外皮煎至香脆可口，讓人一吃就愛上！還有各式厲害中式點心，像是蔥油烙餅、花生捲餅、韭菜盒子也是人氣必點

現粮位置

現粮位在台中南區三民西路上，靠近忠明南路，近豐富公園、崇倫國中，店面隱身在住宅區中，餐點以外帶為主

現粮雖然剛開幕不久，不過生意還不錯，糖糖這天來現場已經有不少人潮再排隊購買啦

現粮的餐點都是手工現點現做，包含擀皮及包餡，瞧瞧老闆包餡餅時毫不手軟，就知道店家用料有多實在

現粮菜單

豬肉餡餅 40元

來現粮必點的招牌豬肉餡餅，採手工現點現做，裡頭的豬肉餡是採用溫體豬絞肉搭配青蔥及芹菜揉製而成，搭配現擀手工餅皮

尼看看尼看看～現粮的豬肉餡餅裡頭的湯汁有多誇張！一咬下去湯汁立刻流的滿手都是，皮薄酥脆，裡頭的肉餡也相當紮實鮮甜，除了青蔥的香氣還多了芹菜的味道，湯汁更是鮮甜好喝，吃完一個讓人還想再來一個

蔥油烙餅 40元

現粮的蔥油烙餅跟外面的蔥抓餅類似，將手工餅皮煎至金黃色澤，再敲打至香酥脆口的口感，裡頭還會附上一顆蛋，口感香脆，蔥香四溢，層次非常豐富

九層塔捲餅 40元

九層塔捲餅的外皮比較像蛋餅的餅皮，將兩面煎至微微焦香，吃起來Q彈帶點韌性，裡頭搭配九層塔蛋，再刷上店家特製醬汁，鹹香迷人，帶有濃郁的九層塔香

花生捲餅 45元

想要來個甜口味的麵食點心，現粮也有花生口味的捲餅，餅皮跟剛剛的蔥油烙餅是一樣的，類似抓餅口感，裡頭撒上花生粉而非花生醬，重點是花生粉的份量還不少呢，讓酥脆的捲餅多了花生的迷人香氣，整體吃起來也不會太過甜膩

喜歡吃麵食點心的朋友這間現粮一定要筆記起來，除了咬下去會爆湯汁的招牌豬肉餡餅，蔥油烙餅、花生捲餅糖糖也很推薦，餐點都是手工現點現做，真材實料一吃就知道，聽說韭菜盒子也很厲害，裡頭是沒有包蝦米的，下次再來吃看看