台中南屯公益路居酒屋、串燒宵夜美食推薦。將軍府日式居酒屋開三店囉～最新分店就在公益路與黎明路附近，當然少不了將軍府最好吃的串燒、以及各種日本同步的清酒酒款，喜歡品嚐多種風味又想省預算的必點”日本清酒9宮格”，可以一次喝到9種不同風味酒品。

將軍府繼西屯區文心店、西區勤美店之後，版圖拓展來到南屯區黎明店，要特別注意的是：門口是在公益路上喔~

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食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

秉持著一貫的日式沉穩風格，但是將軍府黎明店的光線相對其他兩間分店明亮許多～也吸引許多家庭客在晚餐時段帶孩子們來用餐

日式風格的木質裝潢混搭銀白色科技感，有著日式居酒屋的氛圍，又顯得時尚新穎～

將軍府黎明店有開放式座位、吧檯區、半開放小包廂、獨立包廂

獨立包廂只有兩間，每間都有獨立冷氣

吧檯區可以看到師傅烤串的英姿，座位底下有掛包包的地方，少部分位置有插座可使用。

炙火烤肉的畫面讓人忍不住多點幾串，妮妮布魯也極度建議你一定要多點幾串，因為燒烤需要時間，是按照點單順序來做餐，如果你吃完才想到要加點時可能要排到很後面了～所以一開始點餐最好就點滿足夠的串燒量喔！也因此有兩回點餐的限制。

入座後會先送上熱茶，用餐過程中也會補充

原以為居酒屋要晚一點才會比較多人，但由於將軍府黎明店位在公益路與黎明路，周邊學校與住家頗多，所以晚餐六點多就有許多人來吃正餐，不只是情侶約會、下班小酌，也有不少帶著孩子的家庭客呢！

剛試營運沒多久，人潮就不少，極度建議不分平假日最好事先訂位喔～

將軍府黎明店 菜單

➤菜單連結

將軍府黎明店 清酒

將軍府的最大特色就是與日本同步販售的各種日式清酒，常常引進最新酒款，但因為品項過於眾多，而且不定期更新，若有喜歡的口味，直接詢問店員會比較快。為了讓客人更了解日本清酒，每支清酒上面都掛有吊牌，詳細介紹產地、風味、價格。

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

日本清酒9宮格

除了一大瓶販售的方式，也有單盒(一瓶清酒壺180ml的量)販售，如果喜歡嘗鮮的人更推薦你點”日本清酒9宮格”，一次喝到更9款不同風味的酒品

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

9種不同風味的酒款建議從左上往右、由上往下慢慢品嘗、風味由淡至濃的變化，逐步欣賞清酒文化。【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

每一杯都會有酒牌讓你知道喝的是哪一支。

【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

將軍府黎明店 串燒烤物

將軍府使用炭火燒烤、現點現烤，很考驗師傅功力、細心度，但是用炭火烤出來的香氣就是特別濃郁誘人

起士燒鳥串

大塊鮮嫩的桂丁雞肉經過炭火炙燒恰恰的外皮與香氣後淋上濃郁起司，這不是會牽絲的起司，但也是建議你要趁熱吃，更能感受到起司的奶香與雞肉的甜味。

紫蘇豬肉番茄卷

用豬五花肉片包捲著番茄，並且加入紫蘇葉，除了番茄在口中爆漿的酸甜味之外，紫蘇的獨特清香也會隨著咀嚼慢慢釋放，讓豬肉油脂變得清爽香甜。

豬肉海老卷

將整尾去殼後的鮮蝦用豬五花肉片包捲，透過豬五花油脂炙燒後的香氣更激發出蝦肉的甜，蝦肉的彈牙與豬肉油脂香氣讓人意猶未盡

松露奶油燒鳥串

這是將軍府黎明店限定餐點之一

雞肉大塊且札實、雞皮烤的焦香恰恰，擠上濃郁香氣的松露醬與青蔥花，讓清爽的雞肉鮮甜更上一個層次，風味也更多變

剝皮辣椒燒鳥串

將軍府的招牌之一的剝皮辣椒燒鳥串，鮮嫩雞肉夾著剝皮辣椒、青蔥，剝皮辣椒乾甜味很鮮明，但整體是鹹香甘甜不太辣，是布魯非常喜歡的一款!

豬肉干貝卷

大顆嫩甜的生食級干貝被豬五花肉包捲著炙燒，豬肉油脂被炙火高溫逼出化在干貝上，也讓干貝熟成時水分不會蒸發太多，入口時油脂潤滑了味蕾、干貝多汁的甜味讓人大滿足

帶骨牛小排

高溫炙燒後的帶骨牛小排不只香氣四溢超誘人口水，而且還保有水嫩多汁感，師傅烤功一級棒啊！因為已經有刷醬與撒椒鹽，不須任何沾醬就相當鹹香好吃，也可以擠上金桔增添水果清甜感

魷魚一夜干

將軍府黎明店限定餐點之一

妮妮本身是非常喜歡烤魷魚香氣的人，這外皮烤得焦香恰恰，但是不過乾硬，還保有彈牙水嫩感，越是咀嚼越香甜~深得妮妮喜愛

將軍府 炸物

揚出豆腐

用春捲皮包著雞蛋豆腐，外層酥脆裡面滑嫩，喜歡酥脆感就單吃，也可以沾上大量蘿蔔泥增添水嫩口感

月見松露牛筋丸子

將軍府招牌餐點之一，喜歡豐富多層次變化口感的人必點！

滿滿肉餡的牛筋丸子外層炸的舒爽香脆、撒一些特調香料粉，建議可以先單吃之後再沾醬，品嚐多層次風味。

將軍府提供的生蛋黃相當新鮮飽滿，輕輕戳還不會破，得大力些壓破讓金黃蛋液和濃郁香氣的松露醬均勻攪拌，讓牛筋丸子香脆又滑口，豐富多變的口感讓人百吃不膩

炸紫蘇秋刀魚

將軍府黎明店限定餐點之一

相當讓人驚豔的秋刀魚料理，用紫蘇葉包卷去刺後的秋刀魚肉以及起司，入口時紫蘇的清香揉合了秋刀魚本身的味道，再加上起司的奶香與無刺感，讓人可得仔細品嘗才有秋刀魚感，非常推薦給害怕秋刀魚味的人～太神奇的一道料理！

將軍府 生食

將軍府日式居酒屋最有名的就是大到靠北大生蠔，但由於季節因素與供貨量有限，可不是每次來都能吃到，但別失望，因為店內也有其他好吃的生蠔料理，像是：廣島生蠔、北海道柚香生蠔。

廣島生蠔

雖然沒有大到靠北生蠔的視覺浮誇感，但是內含的大海風味也是讓人愛不釋手，簡單用橙醋調味更能品嘗到廣島生蠔Q脆肥厚的口感，以及在口腔爆發的海洋牛奶衝擊。

甜蝦

要夠新鮮的甜蝦才能這樣直接生食，剝殼之後再淋上檸檬汁、金桔汁讓蝦肉的甜附上一層柑橘果香，再沾點芥末刺激出不同風味，冰鎮的新鮮蝦肉相當滑口甜美，單吃、淋汁、沾醬都有不同風味~

生牛肉

使用翼板牛肉表面微微炙燒過再急速冷凍，切成大約8~11片的薄肉片，與洋蔥絲搭成像火山噴發的形狀，視覺感十足

吃的時候要夾起牛肉與大把洋蔥絲，沾上師傅獨家調配的和風醬汁再一起入口，鹹甜醬汁加上洋蔥清爽微嗆感，以及咀嚼尾韻時的熟成牛肉香氣，整體口感不是生肉的感覺，非常美味，怕生的人也可以試試看!!

比目魚丼飯

需要飽足感的人來碗比目魚丼飯，上面鋪著炙燒後的比目魚搭配爆漿鮭魚卵，將比目魚豐沛的油脂、鮭魚卵與米粒混和拌著吃，讓口中充滿海洋鮮味又有飽足感，真的是太滿足了!

情人的眼淚

將軍府黎明店限定餐點之一

以情人的眼淚-雨來菇為主角，滑嫩鹹脆的口感加入蛤蠣與柴魚片增添鮮味，咀嚼時才發現裡面居然還加了彈牙的小干貝，讓人很驚喜，相當下酒又解膩

沖繩炒苦瓜

爽脆帶點甘苦感的綠色山苦瓜拌炒著豬肉片、蔥段與大量的老皮嫩肉豆腐，三不五時還有著蛋香迸出，整體配料多元份量多又鹹香好吃，非常推薦必點

日本山藥細麵

切得像一根根雪白麵線般的山藥泡在鹹甜特調醬汁中，入口相當滑嫩，要不是搭上爆漿鮭魚卵的咀嚼，就真的是喉嚨借過、山藥絲一下子就溜進胃裡了~

整體感想：

將軍府開到第3家分店，料理上都有著基本穩定的品質與水準，所以每間都人潮滿滿，不分平假日都千萬要訂位啊！除了不可錯過的串燒、日式清酒之外，還有各分店限定獨有的餐點也是必點，將軍府黎明店限定餐點有：松露奶油燒鳥串、魷魚一夜干、炸紫蘇秋刀魚、情人的眼淚，妮妮布魯都非常喜歡，尤其炸紫蘇秋刀魚真的是讓人太驚奇的一道功夫菜～

住南屯的朋友們，想到將軍府小酌一番，不用再跑勤美店或文心店，趕快就近來黎明店吧～

將軍府日式居酒屋各分店資訊

黎明店

➤菜單連結

地址：台中市南屯區公益路二段526號

電話：04-22545046

營業時間：18:00~01:30，週五、六、日17:30~01:30

文心店

➤文心店食記

地址：台中市西屯區文心路三段93-1號

電話：04-2317 7243

勤美店

➤勤美店食記

地址 ：台中市西區向上北路159號

電話： 04-23011819

備註：每人低消為四百元、收一成服務費、平日不限時、週五六日及節日有限時，但是後面沒有訂位的話就不會打擾客人用餐。兩回點餐

➤線上訂位

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店家/景點資訊

店家名稱：將軍府日式居酒屋黎明店

所在地址：臺灣台中市南屯區公益路二段526號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 18:00-01:30

店家電話：04-22545046 Google即時導航

交通資訊

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