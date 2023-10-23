新竹．貳參咖啡23 Coffee Roasters

鄰近大遠百的西門街上，有間名為「貳參咖啡23 Coffee Roasters」的老宅咖啡

兩層樓的空間裡，有著日式復古簡約的風格設計

一、二樓各有不同特色，整體環境寬敞舒適也很有質感

一樓是水泥地板+木質風的設計，簡單有質感

二樓有窗和天井的加持，採光良好且氛圍佳

提供手沖、義式咖啡、茶和甜點（4吋戚風蛋糕/磅蛋糕/巴斯克烤乳酪）

低消為一杯飲品，有插座可使用且不限時（但較不好停車）

整體價位有偏高些，但不管是飲料或甜點都很有水準且好吃

而且也是間寵物友善咖啡館，可以帶毛孩子來喔

貳參咖啡_地理位置

貳參咖啡位在西門街耶穌聖心堂斜對面巷口處

附近不好停車，得找收費停車場

若騎摩托車來會相對有好停一些

貳參咖啡就位在巷口轉角處

從這角度拍，可將全部建築納進眼底

光就外觀來看，就看的出是有歷史的建築

我們來的時候剛好店裡都客滿了

但很幸運地，稍候了一會兒就有位置了

貳參咖啡_內部環境（1F座位區）

兩層樓的空間屬狹長型的格局裡

有著水泥地板和牆面，再搭配木質風的餐桌椅

整體空間寬敞不擁擠且很有質感

進門後的左手邊是櫃檯及工作區

再往後延伸下去則有座位區和化妝室

而右手邊則是有著不同風格的座位區

一樓的座位數大約有近30個左右

每個座位區的形式和氛圍都不大相同

如遇人少時，可挑選自己喜歡的位置坐下也很不錯



接近一樓走廊的盡頭處，有通往二樓的階梯

再往裡面走則是化妝室

化妝室再過去一點，是店家另一個工作區域

游小熊就不好意思再往裡面走和拍照了

貳參咖啡_內部環境（2F座位區）

趁等待的空檔，游小熊也來到二樓參觀一下

二樓的空間也維護的很不錯，也很有清幽感

二樓的座位區，位置有比較多一些

走道上有三張長桌，而靠窗邊也都有座位的設置

目測大約有三十個左右的位置

兩側的牆面，一側是有著大面的木質書櫃

另一側則是兩兩一桌的座位

正對馬路的窗邊也有四個位置

椅子很復古，視野也不錯，坐這裡似乎也蠻不錯的

二樓的空間與環境，有著新舊融合氛圍

整體的感覺也很不錯~

貳參咖啡_菜單

菜單的封面有店內的用餐規則

有低消（甜點不列入低消範圍）、禁外食及商業攝影

很佛心的是有提供插座可使用

菜單前三頁都是手沖單品

選好豆子後可以再選擇要做成哪種黑咖啡

或是下一頁加入牛奶做為拿鐵

這頁是加入牛奶的拿鐵選擇

不喝咖啡的人也有單品高山茶和奶製飲品可選擇

飲品價位落在$110~$250之間，價位有偏貴些

最後兩頁則是自家製甜點，價格約$110~$300

一頁是有著多口味的四吋戚風蛋糕

另一頁則有巴斯克烤乳酪、提拉米蘇和磅蛋糕

每款甜點在菜單上都有簡單的文字介紹

好讓用餐客人方便做選擇

貳參咖啡_餐點



稍候些許時間，餐點也陸續地送上桌

「拿鐵（中焙）$150」

因為天氣較熱，所以難得地點了杯冰拿鐵來喝

且這杯拿鐵光用看的就覺得很好喝吔

咖啡味濃郁且香醇，也喝的出新鮮的口感

「法芙娜濃可可$180」

口味濃郁的法芙濃可可

帶點苦甜的滋味，所以喝來不會太甜膩

「焦糖伯爵麥芽椪糖戚風蛋糕$180」

貳參咖啡的甜點是以四吋的戚風蛋糕為主

且搭配不同季節還會有期間限定的口味

到訪的當天菜單上共有六種口味

因為每種口味都想吃，最後選一款大人小孩都會愛的口味來嚐嚐

小巧的四吋戚風蛋糕光外觀就很有質感也很可愛

最上方的椪糖甜中帶點微苦的滋味，單吃也不錯

膨鬆的焦糖伯爵戚風蛋糕體有著淡淡茶香也好吃

再搭配椪糖和鮮奶油，口感和口味的層次會更豐富喔

「香蕉溫烤磅蛋糕$110」

雖然游小熊不愛吃香蕉，但香蕉做成的磅蛋糕可以

一向愛吃磅蛋糕的游小熊看到菜單上有，也多點一份來嚐嚐

從側面看，磅蛋糕很厚實吔，且蛋糕體也看的到香蕉的纖維

加熱過後蛋糕體的周邊帶有些焦焦的口感

吃來的口感本就會乾一些，但沾一點旁邊的鮮奶油吃就OK

整體來說，這磅蛋糕不管是甜度、口感和味道都很棒 雖然游小熊不愛吃香蕉，但香蕉做成的磅蛋糕可以一向愛吃磅蛋糕的游小熊看到菜單上有，也多點一份來嚐嚐從側面看，磅蛋糕很厚實吔，且蛋糕體也看的到香蕉的纖維加熱過後蛋糕體的周邊帶有些焦焦的口感吃來的口感本就會乾一些，但沾一點旁邊的鮮奶油吃就OK整體來說，這磅蛋糕不管是甜度、口感和味道都很棒

「巴斯克烤乳酪$170」

巴斯克乳酪一般也不大會有雷

上層乳酪的酸和奶，比例很剛好，底層的餅乾也好吃

尤其昕妹妹，根本只吃底層而已，哈~



【後記】

久久再訪貳參咖啡，空間和環境更升級也更有味道

雖然餐點整體的價位有高一些，但不得不說的是

不管是飲料或甜點都真材實料且好吃（喝）吔

可惜初訪時還有鬆餅，現在沒有供應了

未來針對甜點，若可以有更多的選項就更棒了啊啊啊~

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店家/景點資訊

店家名稱：貳參咖啡23 Coffee Roasters

所在地址：新竹市東區西門街152號

營業時間：日 三 四 五 六 12:00-18:30

店家電話：03-523-2233

評價：★★★★★

備註資訊：

*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告 Google即時導航