新竹．貳參咖啡23 Coffee Roasters
鄰近大遠百的西門街上，有間名為「貳參咖啡23 Coffee Roasters」的老宅咖啡
兩層樓的空間裡，有著日式復古簡約的風格設計
一、二樓各有不同特色，整體環境寬敞舒適也很有質感
一樓是水泥地板+木質風的設計，簡單有質感
二樓有窗和天井的加持，採光良好且氛圍佳
提供手沖、義式咖啡、茶和甜點（4吋戚風蛋糕/磅蛋糕/巴斯克烤乳酪）
低消為一杯飲品，有插座可使用且不限時（但較不好停車）
整體價位有偏高些，但不管是飲料或甜點都很有水準且好吃
而且也是間寵物友善咖啡館，可以帶毛孩子來喔
貳參咖啡_地理位置
貳參咖啡位在西門街耶穌聖心堂斜對面巷口處
附近不好停車，得找收費停車場
若騎摩托車來會相對有好停一些
貳參咖啡就位在巷口轉角處
從這角度拍，可將全部建築納進眼底
光就外觀來看，就看的出是有歷史的建築
我們來的時候剛好店裡都客滿了
但很幸運地，稍候了一會兒就有位置了
貳參咖啡_內部環境（1F座位區）
兩層樓的空間屬狹長型的格局裡
有著水泥地板和牆面，再搭配木質風的餐桌椅
整體空間寬敞不擁擠且很有質感
進門後的左手邊是櫃檯及工作區
再往後延伸下去則有座位區和化妝室
而右手邊則是有著不同風格的座位區
一樓的座位數大約有近30個左右
每個座位區的形式和氛圍都不大相同
如遇人少時，可挑選自己喜歡的位置坐下也很不錯
接近一樓走廊的盡頭處，有通往二樓的階梯
再往裡面走則是化妝室
化妝室再過去一點，是店家另一個工作區域
游小熊就不好意思再往裡面走和拍照了
貳參咖啡_內部環境（2F座位區）
趁等待的空檔，游小熊也來到二樓參觀一下
二樓的空間也維護的很不錯，也很有清幽感
二樓的座位區，位置有比較多一些
走道上有三張長桌，而靠窗邊也都有座位的設置
目測大約有三十個左右的位置
兩側的牆面，一側是有著大面的木質書櫃
另一側則是兩兩一桌的座位
正對馬路的窗邊也有四個位置
椅子很復古，視野也不錯，坐這裡似乎也蠻不錯的
二樓的空間與環境，有著新舊融合氛圍
整體的感覺也很不錯~
貳參咖啡_菜單
菜單的封面有店內的用餐規則
有低消（甜點不列入低消範圍）、禁外食及商業攝影
很佛心的是有提供插座可使用
菜單前三頁都是手沖單品
選好豆子後可以再選擇要做成哪種黑咖啡
或是下一頁加入牛奶做為拿鐵
這頁是加入牛奶的拿鐵選擇
不喝咖啡的人也有單品高山茶和奶製飲品可選擇
飲品價位落在$110~$250之間，價位有偏貴些
最後兩頁則是自家製甜點，價格約$110~$300
一頁是有著多口味的四吋戚風蛋糕
另一頁則有巴斯克烤乳酪、提拉米蘇和磅蛋糕
每款甜點在菜單上都有簡單的文字介紹
好讓用餐客人方便做選擇
貳參咖啡_餐點
稍候些許時間，餐點也陸續地送上桌
「拿鐵（中焙）$150」
因為天氣較熱，所以難得地點了杯冰拿鐵來喝
且這杯拿鐵光用看的就覺得很好喝吔
咖啡味濃郁且香醇，也喝的出新鮮的口感
口味濃郁的法芙濃可可
帶點苦甜的滋味，所以喝來不會太甜膩
帶點花香味的鮮奶茶，淡淡的花香+微微的甜，也蠻好喝的
也上網Google 什麼是窨茶花（如下註解），大家可自行瀏覽喔
窨= 薰「ㄒㄩㄣ」，基本原理是將茶葉與剛剛採摘下來的鮮花混合在一起，
透過毛細管作用，讓茶葉吸附水中的花香，鮮花吐香，茶葉吸香，茶香與花香
水乳交融，花茶製成。（以上資訊來源:王德傳X品茗知識分享）
貳參咖啡的甜點是以四吋的戚風蛋糕為主
且搭配不同季節還會有期間限定的口味
到訪的當天菜單上共有六種口味
因為每種口味都想吃，最後選一款大人小孩都會愛的口味來嚐嚐
小巧的四吋戚風蛋糕光外觀就很有質感也很可愛
最上方的椪糖甜中帶點微苦的滋味，單吃也不錯
膨鬆的焦糖伯爵戚風蛋糕體有著淡淡茶香也好吃
再搭配椪糖和鮮奶油，口感和口味的層次會更豐富喔
雖然游小熊不愛吃香蕉，但香蕉做成的磅蛋糕可以
一向愛吃磅蛋糕的游小熊看到菜單上有，也多點一份來嚐嚐
從側面看，磅蛋糕很厚實吔，且蛋糕體也看的到香蕉的纖維
加熱過後蛋糕體的周邊帶有些焦焦的口感
吃來的口感本就會乾一些，但沾一點旁邊的鮮奶油吃就OK
整體來說，這磅蛋糕不管是甜度、口感和味道都很棒
「巴斯克烤乳酪$170」
巴斯克乳酪一般也不大會有雷
上層乳酪的酸和奶，比例很剛好，底層的餅乾也好吃
尤其昕妹妹，根本只吃底層而已，哈~
【後記】
久久再訪貳參咖啡，空間和環境更升級也更有味道
雖然餐點整體的價位有高一些，但不得不說的是
不管是飲料或甜點都真材實料且好吃（喝）吔
可惜初訪時還有鬆餅，現在沒有供應了
未來針對甜點，若可以有更多的選項就更棒了啊啊啊~
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店家/景點資訊
- 店家名稱：貳參咖啡23 Coffee Roasters
- 所在地址：新竹市東區西門街152號
- 營業時間：日 三 四 五 六 12:00-18:30
- 店家電話：03-523-2233
- 評價：★★★★★
- 備註資訊：
*實際餐點內容、菜單、價格營業時間均依店家現場及公告