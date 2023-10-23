成立於2013年的欣葉小聚，為了符合時下年輕世代小型聚會的需求，而打造讓人可以享受輕鬆又帶有時尚的台菜品牌

更是蟬聯5年台北米其林必比登推薦

【目錄索引】

‧欣葉小聚林口店-環境介紹

‧欣葉小聚林口店-菜單

‧欣葉小聚林口店-餐點介紹

‧欣葉小聚林口店-店家資訊

這次與好友一起來到林口三井outlet逛街，走累了、逛累了來到位在二樓、蟬聯5年米其林比必登的「欣葉小聚」打打牙祭

欣葉小聚門口擺放許多椅子，不難想像假日用餐人潮

平日提供便當（須先預訂）

當天看到有推娃娃車及大行李箱的客人來用餐

接待人員親切的示意可以先擺放在店內前方的空間

門口的桌上也有擺放菜單可以參考

經過的遊客都可以參考一下菜單內容及價位

【欣葉小聚林口店-環境介紹】

非假日的晚餐來到欣葉小聚林口店，人潮很多

不難想像假日一定是一位難求啊

服務生忙碌著、客人寒喧、聊天的聲音此起彼落

彷彿來到大型聚會般，有著熱鬧的氛圍

開放式的座位區有圓弧造型也有一般方型的桌子

另外也有隔間的座位區，是很多張座位在同一間

備有包廂，適合聚餐

兩間包廂是可以相通的，共有兩張大圓桌

如果有需要小型聚會、小團體用餐就非常適合

【欣葉小聚林口店-菜單】

欣葉小聚菜單連結

【欣葉小聚林口店-餐點介紹】

一行四人研究著菜單時，看到米其林必比登推薦餐$2,600含有5菜1湯

有青龍皮皮挫、三杯Q彈豬腳、桔香軟絲、蛋煎干貝絲瓜、青花椒鱸魚與海鮮酸辣湯等推薦料理

剛好約4人份，決定來嚐嚐看

像我們一樣，第一次來欣葉小聚不知道要點什麼？就點米其林必比登推薦餐就對了

▲梅子醋

好康再加碼！

凡點米其林必比登推薦餐並於欣葉小聚粉絲專頁按讚，即招待一壺烏梅汁或梅子醋擇一

梅子醋的梅子香及梅子味道非常濃郁，酸中帶甜、甜中帶酸

還有提供梅子可以加在梅子醋裡面

我們除了加在梅子醋裡面，也有直接拿來吃

肉質微Q、酸酸甜甜，餐前開胃、餐後解膩，一舉兩得

三五好友一塊來到欣葉小聚用餐，吃著主廚的功夫手路菜、天南地北的聊著天

氣氛真的好歡樂

另外還有茶水，因為有梅子醋了

所以我們選了溫開水

▲青龍皮皮挫

看到這菜名不禁莞爾一笑，太有趣了

糯米椒有著微脆的口感，不會辣，大人、小孩都能一起食用

皮蛋先炸過，裡面依舊保有Q彈ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的口感，加入肉末及辣醬拌炒且帶有勾芡

鹹香入味、超級下飯，可說是白飯殺手

連晚餐想少吃點澱粉的友人都忍不住裝起白飯來配著吃

米其林必比登推薦餐提供四碗白飯

來到欣葉小聚不想吃白飯都很難，因為多道料理就像白飯小偷一樣

實在太好吃、太下飯了

▲三杯Q彈豬腳

三杯Q彈豬腳結合傳統滷豬腳及台式三杯料理，顛覆一般傳統的口味，賦予創新、獨特的風味

選用肉多的前腳加上皮多膠質豐富的後腳

先炸後滷，最後再用三杯料理方式快炒至收汁

上桌時還可以聽到滋滋作響的聲音並散發著香濃的氣味

與一般的滷豬腳味道截然不同，是一道非常美味的料理

尤其帶皮的部份，Q彈入味完全不會因為是肥肉而覺得油膩

加入三杯的味道，味蕾更豐富，同桌友人吃完紛紛讚嘆不已

▲桔香軟絲

比較少看到將金桔及桔餅入菜，而且還是搭配軟絲的料理

可說是一道創意的手路菜

軟絲先炸過，外酥內Q彈

搭配金桔與桔餅熬成的醬汁加以拌炒，更特別的是還加入地瓜

酸酸甜甜帶有果香的滋味，吃起來很清爽的口感

▲蛋煎干貝絲瓜

絲瓜本身就很清甜，再加上干貝的鮮甜

有著層層堆疊、不同層次的鮮甜風味

底下舖上一層蛋液更多了滑潤的口感

尤其在熱騰騰的鐵板上發出吱吱的聲響，雞蛋煎到帶點微焦風味更獨特

看似一般的家常菜，但吃起來非常美味又爽口

▲青花椒鱸魚

很貼心的是～海鱸魚已去骨

如果長輩或小孩用餐都比較方便

加入紅辣椒、青龍椒與藤椒油煸炒後，淋在新鮮的海鱸魚上

肉質鮮嫩細緻外更多了香麻的滋味

說它是清爽也可以說它口味很濃郁

麻而不辣的口感會讓人一口接著一口吃個不停

朋友們頭一次吃到這道料理，吃完也紛紛豎起大姆指說讚

▲海鮮酸辣湯

海鮮酸辣湯比一般的酸辣湯多了海鮮食材

酸酸辣辣的滋味外，更多了海鮮的鮮美

海鮮酸辣湯另外還有提供鍋巴可以搭配

這是我們第一次看到酸辣湯可以搭配鍋巴

一開始看到鍋巴白白的，誤以為吃起來會沒什麼味道，沒想到。。。

聽著服務人員的介紹，將鍋巴放入酸辣湯一起食用

或是拿著鍋巴沾著酸辣湯後入口

鍋巴不會太乾太硬，有著香酥的口感、米香味十足

搭配著酸辣湯有夠好吃

出乎意料之外！對這道料理有著驚艷感

這次跟好友一塊來到欣葉小聚林口店品嚐了米其林必比登推薦餐

不管在份量、口味、預算上都很滿意

大家吃的非常飽足又滿足

是非常推薦的林口台菜餐廳、林口聚餐餐廳！

【欣葉小聚林口店-店家資訊】

店名：欣葉小聚林口店

地址：新北市林口區文化三路一段356號2樓（三井Outlet Park 2樓）

營業時間：

午餐11:00~15:00（最後點餐時間14:30）

晚餐17:00~21:00（最後點餐時間20:30）

電話：02-2608 4988

官方網站：https://www.shinyeh.com.tw/content/zh/brand/Index.aspx?BrandId=3

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菜單：https://www.shinyeh.com.tw/content/zh/brand/Menu.aspx?BrandId=3