什麼？！現在10元竟然還能吃到料超滿的粉圓冰？？？以為是開玩笑，沒想到在高雄的這間「黃家粉圓冰」，竟然真的吃得到！高雄超人氣的古早味冰店「黃家粉圓冰」，位於河南二路上，鄰近三民市場以及三鳳宮的周邊，不分季節每天都很多人來報到。這裡不僅販售超佛心的銅板價10元粉圓冰，還有多款台式經典甜品也不容錯過啊～～

黃家粉圓冰的外觀就像一般的冰品店，沒有太吸睛的招牌，但只要是在地人，都會熟門熟路的來這裡享用甜品～最有名的莫過於只要10元的粉圓冰，真的佛心到以為老闆是在做功德不是在做生意捏？

直接用自動點餐機，選擇想要吃的餐點即可。 粉圓冰真的只要10元，實際看到這個價格真的覺得很不可思議。

好吃的上桌了～除了粉圓冰，我們還加料網友都推的「古早味手工布丁」。一顆顆布丁站立在冰上頭，這幅景象莫名有可愛到♡

布丁是屬於綿密十足的類型，蛋奶的味道蠻濃郁的，加上焦糖味道交織，會讓人忍不住一口接一口。

就算是簡單的粉圓冰，黃家粉圓冰的用料也非常實在與用心。QQ的粉圓配上刨冰，吃起來每口都能感受到香甜怡人的黑糖氣息，這就是最熟悉的古早味！如果是身為咀嚼控的朋友，還可以多加芋圓、湯圓、黑糖粉粿等配料，每一樣都蠻好吃的喔～

超佛價格就能大啖古早味粉圓冰，這款的CP值飛高高冰品，相揪朋友來去吃給他併軌起誒！

【黃家粉圓冰】

地址：高雄市前金區河南二路132號

營業時間：10:30-22:30

電話：07-282-1010

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