美式壽司吃到飽餐廳真的很少見，而且這一家吃到飽的消費方式也蠻特別的，可單點，吃多少算多少，主打創意美式壽司高達近30種，還有生魚片、炸物、烤物等..可以點，而且是現點現做，重點是上菜速度也夠快。

這裡消費方式是平日晚餐單點如果超過NT$.688元｜假日NT$888元/1人，就直接以吃到飽計算，平日吃再多也算你688元，沒超過688元就以單點價格計，吃多少算多少。溫馨提醒 平日午餐不提供吃到飽喔，如果你美式壽司吃膩了還有炸物、烤物、涼拌等可以點，還有飲品、冰品自助區任你取用。

樂壽司•Raku美式壽司專賣｜交通位置

南崁市場的南上路上，在後街溪旁

斜對面南上路50巷內有Times收費停車場可以停放，機車可以停放在店前。

餐廳空間很舒適，這還是重新裝潢過的。

現在的用餐空間更寬敞舒適

主廚們都是現點現做，但上菜速度很快。

現場還有自助吧區任你取用

提供味噌湯、白飯、飲料跟冰淇淋

如果不想喝汽水可樂，也有熱茶可以泡。

樂壽司•Raku美式壽司專賣｜消費方式

平日午餐是沒有吃到飽的，以單點計算。

平日晚餐超過NT$.688元、假日午餐晚餐超過NT$.888元，就可以升級吃到飽

之後就算點再多也不會超過這個價格。

樂壽司•Raku美式壽司專賣｜MENU

店內提供多達28種口味的美式創意壽司，還有握壽司、生魚片、炸物、烤物、涼拌菜、丼飯等，以及假日限定的加州甜筒。

第一輪總是會失心瘋狂點，但其實可以緩一緩

慢慢來，多點幾輪，這樣東西比較新鮮，慢慢吃。

畢竟這裡雖然是吃到飽，但上菜真的很快！

說是這樣說

我們自己也沒忍住

第一輪就點滿整桌。

這裡的味噌湯也給的很有誠意

裡面是一整塊魚下巴或魚骨熬的湯頭，滿滿膠質

因為很好喝，我們都各喝兩碗有吧。

美式壽司卷

就是為了美式壽司卷而來，平常不會特別點這個來吃，因為一般美式料理的美式壽司通常不便宜，難得有這種美式壽司吃到飽，當然狂吃了。店家也不會因為是吃到飽，各方面都給你縮水，一樣也是色香味俱全，鮮度一流。

台北101

美式壽司也可以蓋高樓，裡面夾層是辣鮪魚、奶油乾酪，包裹著天婦羅麵衣下去炸至金黃，上面灑蝦卵，吃起來外層有著酥脆口感，入口辣鮪魚與奶油乾酪的香氣。

每次來都會點這一道，創意美味兼具。

握壽司

有些假日限定口味點不到很可惜，比如炙燒牛肉、比目魚、干貝等..

不過有蝦卵、鮭魚、炙燒鮭魚、炙燒鮪魚等..口味也不錯，一樣吃得很開心。

起笑卷X軍艦壽司X豆皮壽司

起笑卷 好可愛的名字，

這裡高達近30種美式創意壽司可以任你點任你吃，超爽的。

這裡還有一種保證可以讓你吃回本的，就是生魚片！

綜合生魚片跟鮪魚生魚片

因為好吃我們都續了兩次，加上點的這些，肯定回本了吧！

畢竟這些在外面吃肯定不只這個價。



美式炙燒牛肉

肉質偏老了些，調味甜鹹甜鹹的。

和風洋蔥牛肉

想說先來碗涼爽的和風洋蔥牛肉吃吃解解膩。

龐克淡菜

淡菜來點龐克調味，其實是莎莎醬吧？

酥炸魷魚圈

炸衣很酥脆，淋上特調沙拉醬

很好吃但酥翠炸衣很刮嘴，但還是很好吃的啦。

英式炸魚

採用日式天婦羅的麵衣，炸的膨鬆香酥

成功鎖住魚肉的鮮嫩軟Q口感，搭配塔塔醬很好吃。

綜合天婦羅

有蔬菜還有炸蝦等..搭配特調天婦羅沾醬很解膩。

揚出豆腐

外酥內嫩搭配清爽柴魚香氣醬汁，很可以。

水牛城辣雞翅

酸甜辣醬很喜歡，酸的夠味

雞翅也炸的很香酥，外酥內滑嫩。

鹽烤雞肉串/鹽燒牛肉串

這家的烤物，肉質都容易偏老或韌口

所以就沒有很推薦，還是點生魚片、美式壽司跟炸物吧。

四個人光是點到第二輪就被KO了！

一開始以為上菜不會太快就有慢慢等的準備

結果一下子就塞滿桌，忙著吃之餘，也很快就被塞飽了。

不過吃這麼多，在一般日式料理、居酒屋店，肯定超過這個價，還是非常超值喔。

樂壽司•Raku美式壽司專賣

地址：桃園市蘆竹區南上路29-1號（地圖）

電話：03-222 3007

時間：11:00–14:00, 17:00–21:00｜週一 17:00–21:00

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