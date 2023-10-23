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塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清境美食餐廳!

2023-10-23 13:33:15 靜怡＆大顆呆 人氣：101
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靜怡＆大顆呆

發表篇數：2117篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：塔洛彎景觀餐廳
phone049-2803-839
place南投縣仁愛鄉大同村仁和路信義巷25-1號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

每次到清境旅遊都會經過【塔洛彎景觀餐廳】，由於離青青草原有段距離加上外觀看起來平凡無奇就沒有特別安排來用餐，直到這次我們終於造訪了，結果很不錯耶，視野絕佳，甕仔雞雙人套餐只要990元，無論是用餐環境或是餐點及價格都讓人蠻喜歡的，是清境用餐不錯的選擇！

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塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清境美食餐廳!

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

塔洛彎景觀餐廳就在前往清境主要的道路旁，往返清境都會看到，外觀看起來真的不怎麼樣，走進去後會發現別有洞天，景色視野讓人忘憂

由於離清境還有段距離，建議安排在上清境時或是返程來用餐

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清ADD:南投縣仁愛鄉仁和路信義巷25-1號

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清TEL:04 9280 3839

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清營業時間:10:00-20:00

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清FB粉絲專頁

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

店家前方有停車位，我們下午兩三點避開用餐時間來還是停了不少車

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

走進餐廳真的會忍不住驚呼～好美啊！這視野真的太好！

雖然不是用餐時間的下午時段但我們來時餐廳也是坐了好幾桌，這畫面是我們用餐後離開前拍攝

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

有適合聚餐的大圓桌也有適合約會及小家庭的四人桌，美景第一排真的很享受

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

雖然是半戶外用餐空間，沒有冷氣但山上氣候涼爽，連風扇都不用開就很舒服了

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

這片美景是萬大水庫，又稱為碧湖、霧社水庫，山水相遶美景令人難忘

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

塔洛彎景觀餐廳菜單及價格

用餐免收服務費（春節期間除外），單點的餐點價格比較高，建議直接點套餐更划算，再加點幾道料理就好

雙人套餐真的很划算，甕仔雞或是鱸魚都是990元，三菜一湯兩碗飯包含雞或魚，我們兩大兩小當天是吃甕仔雞雙人套餐，另外加點月亮蝦餅

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

高麗菜

餐點份量還蠻足的，高麗菜油亮清脆帶有甜味

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

山當歸烘蛋

山下比較少見的山當歸入菜，風味獨特香氣逼人，烘蛋的色澤也美美的

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

甕仔雞

是全雞還蠻大一隻，烤得金黃油亮，附有手套讓大家享受扒雞的快感

這隻雞單點就要650元了，所以點套餐會比較划算

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

剛烤好的雞吃起來最美味，肉質軟嫩還帶雞汁，太美好的用餐感受

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

月亮蝦餅 $320

真材實料的蝦餅本來價位就會比較高，所以這價格也能接受，外酥內軟還有蝦鮮味

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

塔洛彎景觀餐廳 ❙ 甕仔雞雙人套餐990元，碧湖美景相伴，清

在這樣的環境下用餐真的很美好，美景相伴美味加乘！

也難怪網評相當不錯，除了美景美食外，店家不收服務費（春節除外）也沒有特別要求人數低消，不推不行啊！

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