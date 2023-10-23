新莊副都心站、宏匯廣場附近
【濤濤 海鮮蒸氣鍋】
是典華餐飲旗下的全新品牌，
嚴選當令海鮮食材、在地小農蔬菜，
以蒸氣烹煮的方式，帶出食材的原汁原味，
搭配管家式桌邊服務、優雅的環境氛圍，
讓用餐的過程更是享受！
來這裡約會、用餐、聚餐、慶生都合適，
可以吃的飽足又滿意~
推薦這間新莊美食給大家！
【濤濤 海鮮蒸氣鍋】
- 地址：新北市新莊區中央路469號2樓(新莊典華2樓)
- 捷運：機捷新莊副都心站2號出口，步行3分鐘 (設有停車場)
- 電話：02-85226555
- 營業時間：午餐11:30~15:00 / 晚餐17:30~21:30 (週一店休)
- FB：濤濤-海鮮蒸氣鍋
- IG：@denwell.taotao
- 線上訂位：https://pse.is/56uktu
【濤濤海鮮蒸氣鍋】
是典華餐飲旗下的全新品牌，
「濤濤」，由三點水跟一個壽字組成，
分別代表大海、海鮮與蒸氣以及祝福的含義，
因此，濤濤嚴選最新鮮的原型食物，
以高溫蒸氣、無添加調味的方式烹煮，
讓顧客能品嚐到食物最真實的鮮甜與營養。
店內裝潢歐風雅緻又帶點現代感，
空間寬敞明亮，桌位間距不壓迫，
還有漂亮的水晶燈裝飾、天使噴水池，
讓人彷彿置身於藝術壂堂用餐般的優雅。
設有2~4人的方桌，6~8人、10人的圓桌，
還有3間獨立包廂(有低消，請詳問店家)，
其中兩間包廂可打通變成一大間，多人聚餐也合適。
【濤濤海鮮蒸氣鍋 菜單】
提供2~10人多款套餐，
也有單點的海鮮、肉品等，
以及多樣的酒水可搭配餐點。
✔️餐點需加收10％服務費。
▶️ (濤濤海鮮蒸氣鍋 菜單)
【會員系統優惠】
▶️ 加入典華會員系統，
凡消費即可累積點數，
典華旗下各品牌點數皆可通用，
可享生日好禮以及多項優惠入會禮
(全品牌百元折價券、平日85折券、假日88折券等)，
PS.每周二、四會員點數雙倍送
▶️ 典華會員系統：https://taotao.pse.is/54u2ar
【4人豪華套餐】＄6460+10％
我們今日4人用餐，
直接點選「4人豪華套餐」，
海鮮、肉品、季節時蔬全都有， 超澎湃~！
【黑豆穀物茶】
桌上放有選用黑豆、蕎麥、玄米，
調配而成的「黑豆穀物茶」，
入口有淡淡的穀物清香又營養，
搭配海鮮更是合拍！
【奉湯】
首先以充滿儀式感、祝福感的「奉湯」
揭開餐點的序幕！
選用老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯，
搭配代表「濤」字三點水的枸杞，
喝起來溫潤甘甜，像清爽版的滴雞精，
讓人暖心又暖胃~❤️
【燃手小菜】
今日提供的是牛蒡絲、涼拌干絲，
清爽又開胃。
桌上放有醬料，可搭配海鮮及肉品：
- 主廚自製的北海道昆布果醋醬
- 秘製胡麻醬
- 蔥花
- 薑末
【季節貝類】
新鮮的蛤蜊，放入蒸鍋中烹煮，
開蓋的瞬間，熱氣奔騰，超讓人期待！
蛤蜊顆顆飽滿多汁又鮮甜，無需沾醬就好吃！
【藍鑽蝦】
蝦肉緊實鮮美，搭配果醋醬汁很合拍！
【鮮活龍虎斑】
台灣在地養殖的龍虎斑，
一整隻端上桌超霸氣！
服務人員會依食材設定不同的蒸煮時間，
確保食材的熟度與最佳口感。
龍虎班肉質厚實鮮嫩，
外皮有滿滿的膠原蛋白Q彈感，
滋味很不錯！
【雪花牛】
紅白相間的雪花牛肉，
一片片的包覆在豆苗上，
讓人看了就超有食慾！
軟嫩的雪花牛肉，
沾上胡麻醬更有風味！
【澎湖小卷、台灣鮮活九孔鮑】
這兩款海鮮，也深植我心啊~
小卷吃起來鮮甜Q彈，
九孔鮑，嫩彈厚實且帶點嚼勁，
直接吃或沾果醋醬，都相當鮮美好吃！
【梅花豬】
薄片的梅花豬，搭配主廚特調的泰式醬，
吃起來Q彈中帶有酸辣的口感，
大家都超喜歡！
【波士頓龍蝦】
一整隻的波士頓龍蝦出場，
就是全場的焦點！🦞😍
透過服務人員精準的桌邊服務烹調，
完全無需過多的調味，
就能吃到龍蝦最原始的Q彈鮮美感，
讓人吃完仍意猶未盡啊~
【季節時蔬】
選用在地小農種植的季節食蔬，
吃起來新鮮美味，營養更均衝。
【越光米上湯瑤柱粥】
在用餐的一開始，服務員會在蒸氣鍋的底部，先放入嚴選的越光米，
並加入老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯慢慢熬煮，
過程中也很滴入各種海鮮精華，
再經過桌邊服務人員的精心調製，
用餐的最後，就能享用這道鮮美的粥品。
吸收上層海鮮精華熬煮的海鮮粥，
吃起來鮮香四溢、有層次又超順口。
【季節甜品】
飯後甜點提供的是「春一枝」冰棒！
可吃到水果的真實天然風味，
沒有過多的添加物，吃起來清爽又健康，
也為這一餐劃下完美的句點！💕
《蛋寶543》
這一次來到新莊副都心站附近、新莊典華2樓的
【濤濤海鮮蒸氣鍋】
整體的用餐感覺很不錯呢！
店內嚴選當令食材，無過多的添加調味，
可以吃到食材最原始的鮮甜感，清爽無負擔~
搭配管家式的桌邊服務、優雅的用餐環境，
讓人有賓至如歸的享受。
來這裡約會、家庭用餐、多人聚餐都合適，
絕對能吃的超開心又滿足！
▶️ 加入典華會員系統，還可享優惠更超值。
喜歡海鮮蒸氣鍋的朋友們，一定要來嚐嚐！
推薦給大家~！❤️
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多台北美食：
【新莊美食懶人包】15間新莊必吃美食餐廳 火鍋/居酒屋/中式料理/早午餐/下午茶 #新莊/副都心站美食 @蛋寶趴趴go
【中永和、板橋美食懶人包】江子翠/新埔/板橋/大遠百/府中/中和環球/永安市場/景安站美食 火鍋燒肉居酒屋推薦 @蛋寶趴趴go
【林口美食懶人包】15間必吃餐廳推薦：火鍋/日式料理/鐵板燒/中式料理/餐酒館/下午茶/牛肉麵 @蛋寶趴趴go
【台北吃到飽懶人包】吃到飽餐廳推薦 燒肉吃到飽 火鍋吃到飽 麻辣鍋吃到飽 @蛋寶趴趴go
【2023 台北火鍋懶人包】30間必吃特色鍋物！ (海底撈/麻辣鍋/涮涮鍋/壽喜燒/酸菜白肉鍋/泰式火鍋) #和牛海鮮痛風頂級火鍋 @蛋寶趴趴go
【甜點蛋糕懶人包】台北下午茶 約會慶生 好吃甜點蛋糕麵包推薦 宅配蛋糕 @蛋寶趴趴go