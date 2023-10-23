新莊副都心站、宏匯廣場附近

【濤濤 海鮮蒸氣鍋】

是典華餐飲旗下的全新品牌，

嚴選當令海鮮食材、在地小農蔬菜，

以蒸氣烹煮的方式，帶出食材的原汁原味，

搭配管家式桌邊服務、優雅的環境氛圍，

讓用餐的過程更是享受！

來這裡約會、用餐、聚餐、慶生都合適，

可以吃的飽足又滿意~

推薦這間新莊美食給大家！

【濤濤 海鮮蒸氣鍋】

【濤濤海鮮蒸氣鍋】

是典華餐飲旗下的全新品牌，

「濤濤」，由三點水跟一個壽字組成，

分別代表大海、海鮮與蒸氣以及祝福的含義，

因此，濤濤嚴選最新鮮的原型食物，

以高溫蒸氣、無添加調味的方式烹煮，

讓顧客能品嚐到食物最真實的鮮甜與營養。

店內裝潢歐風雅緻又帶點現代感，

空間寬敞明亮，桌位間距不壓迫，

還有漂亮的水晶燈裝飾、天使噴水池，

讓人彷彿置身於藝術壂堂用餐般的優雅。

設有2~4人的方桌，6~8人、10人的圓桌，

還有3間獨立包廂(有低消，請詳問店家)，

其中兩間包廂可打通變成一大間，多人聚餐也合適。

【濤濤海鮮蒸氣鍋 菜單】

提供2~10人多款套餐，

也有單點的海鮮、肉品等，

以及多樣的酒水可搭配餐點。

✔️餐點需加收10％服務費。

▶️ (濤濤海鮮蒸氣鍋 菜單)

【會員系統優惠】

▶️ 加入典華會員系統，

凡消費即可累積點數，

典華旗下各品牌點數皆可通用，

可享生日好禮以及多項優惠入會禮

(全品牌百元折價券、平日85折券、假日88折券等)，

PS.每周二、四會員點數雙倍送

▶️ 典華會員系統：https://taotao.pse.is/54u2ar

【4人豪華套餐】＄6460+10％

我們今日4人用餐，

直接點選「4人豪華套餐」，

海鮮、肉品、季節時蔬全都有， 超澎湃~！

【黑豆穀物茶】

桌上放有選用黑豆、蕎麥、玄米，

調配而成的「黑豆穀物茶」，

入口有淡淡的穀物清香又營養，

搭配海鮮更是合拍！

【奉湯】

首先以充滿儀式感、祝福感的「奉湯」

揭開餐點的序幕！

選用老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯，

搭配代表「濤」字三點水的枸杞，

喝起來溫潤甘甜，像清爽版的滴雞精，

讓人暖心又暖胃~❤️

【燃手小菜】

今日提供的是牛蒡絲、涼拌干絲，

清爽又開胃。

桌上放有醬料，可搭配海鮮及肉品：

主廚自製的北海道昆布果醋醬

秘製胡麻醬

蔥花

薑末

【季節貝類】

新鮮的蛤蜊，放入蒸鍋中烹煮，

開蓋的瞬間，熱氣奔騰，超讓人期待！

蛤蜊顆顆飽滿多汁又鮮甜，無需沾醬就好吃！

【藍鑽蝦】

蝦肉緊實鮮美，搭配果醋醬汁很合拍！

【鮮活龍虎斑】

台灣在地養殖的龍虎斑，

一整隻端上桌超霸氣！

服務人員會依食材設定不同的蒸煮時間，

確保食材的熟度與最佳口感。

龍虎班肉質厚實鮮嫩，

外皮有滿滿的膠原蛋白Q彈感，

滋味很不錯！

【雪花牛】

紅白相間的雪花牛肉，

一片片的包覆在豆苗上，

讓人看了就超有食慾！

軟嫩的雪花牛肉，

沾上胡麻醬更有風味！

【澎湖小卷、台灣鮮活九孔鮑】

這兩款海鮮，也深植我心啊~

小卷吃起來鮮甜Q彈，

九孔鮑，嫩彈厚實且帶點嚼勁，

直接吃或沾果醋醬，都相當鮮美好吃！

【梅花豬】

薄片的梅花豬，搭配主廚特調的泰式醬，

吃起來Q彈中帶有酸辣的口感，

大家都超喜歡！

【波士頓龍蝦】

一整隻的波士頓龍蝦出場，

就是全場的焦點！🦞😍

透過服務人員精準的桌邊服務烹調，

完全無需過多的調味，

就能吃到龍蝦最原始的Q彈鮮美感，

讓人吃完仍意猶未盡啊~

【季節時蔬】

選用在地小農種植的季節食蔬，

吃起來新鮮美味，營養更均衝。

【越光米上湯瑤柱粥】

在用餐的一開始，服務員會在蒸氣鍋的底部，先放入嚴選的越光米，

並加入老母雞、金華火腿熬煮而成的上湯慢慢熬煮，

過程中也很滴入各種海鮮精華，

再經過桌邊服務人員的精心調製，

用餐的最後，就能享用這道鮮美的粥品。

吸收上層海鮮精華熬煮的海鮮粥，

吃起來鮮香四溢、有層次又超順口。

【季節甜品】

飯後甜點提供的是「春一枝」冰棒！

可吃到水果的真實天然風味，

沒有過多的添加物，吃起來清爽又健康，

也為這一餐劃下完美的句點！💕

《蛋寶543》

這一次來到新莊副都心站附近、新莊典華2樓的

【濤濤海鮮蒸氣鍋】

整體的用餐感覺很不錯呢！

店內嚴選當令食材，無過多的添加調味，

可以吃到食材最原始的鮮甜感，清爽無負擔~

搭配管家式的桌邊服務、優雅的用餐環境，

讓人有賓至如歸的享受。

來這裡約會、家庭用餐、多人聚餐都合適，

絕對能吃的超開心又滿足！

▶️ 加入典華會員系統，還可享優惠更超值。

喜歡海鮮蒸氣鍋的朋友們，一定要來嚐嚐！

推薦給大家~！❤️

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