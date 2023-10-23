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新竹住了快一年，有小孩後，最常跑的景點就是動物園啦！緊鄰新竹動物園旁邊的森林食堂，潔白的玻璃屋造型，是許多人推薦的美食餐廳，也是我們一直想來的口袋名單！趁著某個假日的下午，我們帶小橘子一起來用餐，邊看羊駝邊喝咖啡，緩解爸媽的育兒壓力，育兒就是不停的吃就對啦😆

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森林食堂｜菜單

森林食堂不只是咖啡廳，裡面還有提供不少正餐，餐點種類很多，口味也都蠻好吃的！有起士豬排、唐揚雞咖哩、燉牛肉、烏龍麵，正餐有附湯與小菜，輕食部分有三明治、炸物、沙拉，另外有人氣很高的動物造型小栗子雞蛋糕、咖啡、果汁、冰沙，也是下午茶的好去處。

▲森林食堂正餐菜單

▲森林食堂輕食菜單

▲櫃檯的蛋糕、飲品

▲招牌小栗子蛋糕

森林食堂｜環境

森林食堂的空間很大，靠窗的位置非常多，採光十分好。裡頭佈置的綠意盎然，有不少綠葉、藤蔓與樹木，心情不自覺得放鬆起來！如果想要一邊用餐一邊看動物園裡面的羊駝，進入餐廳後往左邊走，靠近輕食櫃檯的座位，大約有四五個方桌，能直接對面羊駝。

▲森林食堂室內用餐空間

▲到櫃檯取餐，享用完畢自行回收餐盤。

▲餐廳內的自助區

▲另一邊靠窗的位置，風景也很不錯！

▲輕食的櫃檯，有甜點、雞蛋糕、咖啡。

▲一邊用餐一邊看羊駝吃草🌱

▲哈哈，已經到可以看懂動物，指東指西的年紀了啊！

▲餐點還沒來還會拍桌抗議😅

森林食堂｜餐點

森林食堂的套餐真的超豐盛～而且每樣都超好吃！帶著景觀餐廳餐點應該很普通的心情，出乎意料的驚喜，配料多而且調味很不錯，在菜色上很用心的一間餐廳。Jeffy點了蕃茄燉牛肉，牛肉塊又香又嫩，忍不住偷吃好幾口，濃郁的醬汁好下飯👏

▲番茄燉牛肉套餐，附湯、水果、小菜。

▲牛肉塊燉的又香又嫩！

接著是花草檸檬雞腿排，同樣附水果、小菜、湯品，雞腿排很大塊，而且好嫩～光看照片就流口水啦😝還有許多蔬菜，紅蘿蔔、花椰菜營養又健康，切了幾口給寶寶吃。白飯也很大碗，一個人吃可以吃的很飽！

▲花草檸檬雞腿排套餐

點了人氣的小栗子雞蛋糕，一份100元，有六塊雞蛋糕，各是不同的造型，有刺蝟、河馬、松鼠等動物，可愛到捨不得吃掉！外皮脆脆的，剛出爐熱騰騰的，很香！

▲小栗子雞蛋糕

▲少不了提神的咖啡啦！

用完餐後，還可以到旁邊的動物園、新竹公園散步，有時假日也會有熱鬧的市集跟攤販。森林食堂位於動物園旁邊，不需要購買動物園的門票，也可以進來用餐。餐廳有兒童椅，不少客人都是攜帶小孩入內用餐，氣氛熱鬧。

有寶寶後都帶著推車出門，大包小包行動不便，而森林食堂空間寬敞，座位間隔大，用餐起來很舒適，像這樣的親子餐廳成為我們的首選，也推薦給大家啦！

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