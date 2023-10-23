高雄美食超夯的溜溜酸菜魚你吃過了嗎?

目前可在高雄SOGO跟夢時代店看到他的身影

主打多人合食酸香辣口的招牌酸菜魚鍋物

另有其他特色中式小菜讓你大飽口福

溜溜酸菜魚專賣店

招牌酸菜魚

🔸2~3人份

近年最具特色的類火鍋吃法

湯頭以豬油拌炒酸菜

再由泡椒、朝天椒等食材添辣添香

魚片使用Q彈軟嫩口感的烏鱧魚

此外再涮上五花肉片和油條作為鍋物

整體味道吃起來酸中帶辣

相當下飯的一道料理

魚片蒸土雞蛋

一般的蒸蛋吃起來淡雅又清爽

溜溜酸菜魚的魚片蒸土雞蛋

除了在蒸蛋上放滿嫩口的魚片之外

還淋上特製的醬汁

讓整體吃起來甜鹹~味道相當濃郁

脆皮鮮蝦捲

脆皮鮮蝦捲吃起來像是炸春捲

但外皮不會炸得過焦過硬

裡面包滿整隻厚實的鮮蝦

一口咬下能夠吃到Q彈飽滿的鮮蝦口感

香辣吮指骨

外皮微酥搭配少許花椒還有白芝麻

吃起來辣香味十足帶有少許芝麻穀香

咬起來扎實而且味道相當入味

和一旁的生菜一起入口還能夠更解膩

紅糖軟糍

紅糖軟糍裡面內餡是紅豆泥

外層有撒上花生粉

最後是淋上紅糖醬汁

吃起來Q彈很像是傳統紅豆麻糬

飲料&可續加的小菜

菜單

營業資訊

📍 高雄市前鎮區三多三路217號 B1F

⏰ 11:00-14:30、17:00-21:00(平日)

⏰ 11:00-15:00、17:00-21:00(假日)

☎️ 07-3307375