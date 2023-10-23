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溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOGO美食高雄夢時代美食溜溜酸菜魚專賣店

2023-10-23 17:23:28 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：142
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：230篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：溜溜酸菜魚sogo高雄店
phone07-3307-375
place高雄市前鎮區三多三路217號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

高雄美食超夯的溜溜酸菜魚你吃過了嗎?
目前可在高雄SOGO跟夢時代店看到他的身影
主打多人合食酸香辣口的招牌酸菜魚鍋物
另有其他特色中式小菜讓你大飽口福

溜溜酸菜魚專賣店

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

招牌酸菜魚

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

🔸2~3人份
近年最具特色的類火鍋吃法
湯頭以豬油拌炒酸菜
再由泡椒、朝天椒等食材添辣添香

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

魚片使用Q彈軟嫩口感的烏鱧魚
此外再涮上五花肉片和油條作為鍋物
整體味道吃起來酸中帶辣
相當下飯的一道料理

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

魚片蒸土雞蛋

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

一般的蒸蛋吃起來淡雅又清爽
溜溜酸菜魚的魚片蒸土雞蛋
除了在蒸蛋上放滿嫩口的魚片之外
還淋上特製的醬汁
讓整體吃起來甜鹹~味道相當濃郁

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

脆皮鮮蝦捲

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

脆皮鮮蝦捲吃起來像是炸春捲
但外皮不會炸得過焦過硬
裡面包滿整隻厚實的鮮蝦
一口咬下能夠吃到Q彈飽滿的鮮蝦口感

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

香辣吮指骨

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

外皮微酥搭配少許花椒還有白芝麻
吃起來辣香味十足帶有少許芝麻穀香
咬起來扎實而且味道相當入味
和一旁的生菜一起入口還能夠更解膩

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

紅糖軟糍

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

紅糖軟糍裡面內餡是紅豆泥
外層有撒上花生粉
最後是淋上紅糖醬汁
吃起來Q彈很像是傳統紅豆麻糬

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

飲料&可續加的小菜

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

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溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

菜單

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

溜溜酸菜魚專賣店-麻中帶香酸中帶辣的全新川菜吃法~高雄SOG

營業資訊

📍 高雄市前鎮區三多三路217號 B1F
⏰ 11:00-14:30、17:00-21:00(平日)
⏰ 11:00-15:00、17:00-21:00(假日)
☎️ 07-3307375

#漢來美食
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溜溜 溜溜酸菜魚 漢來美食 酸菜魚 more
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