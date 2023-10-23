花蓮旅遊必吃“月廬食堂”，一定要預約！多年前吃過月盧梅子雞非常難忘，菜單提供多種野菜、烤雞等合菜料理，看到朋友打卡又找時間來花蓮兩天一夜旅遊安排行程吃梅子雞啦！

到花蓮才打電話到月廬食堂訂位，平日時間幸運避開人潮。

開車前往月廬食堂的途中會經過許多隱密暗黑山區，沒來過月廬的朋友說：這真的是要餐廳的路上嗎？

花蓮美食月廬食堂 店家資訊

遺忘的故鄉 月廬食堂

地址：花蓮縣鳳林鎮鳳鳴一路71號

電話：03 876 2206

營業時間：週一至週二, 週五至週日11:00–14:30和17:00–20:30 週三休息 週四11:00–14:30

食記：花蓮美食餐廳 月廬食堂～必吃梅子雞！花蓮鳳林美食推薦

月廬食堂菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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來到月廬食堂，彷彿來到桃花源，古色古香的風景，藏在縱谷山間。自然涼爽的新鮮空氣，讓人忍不住大口呼吸。

等待座位的時間，可以看看山野間的風景，月廬食堂夜景也很美喔！

另一個用餐區，很像包廂的感覺，還可以看到美景。

花蓮美食月廬食堂 訂位 用餐環境

和一訪的月廬用餐環境有明顯改變，透明落地窗看的到內用空間，寬敞氣派，等到訂位時間到了～店員收好餐桌就輪到我們入座。

巨石堆疊成牆面，入內需脫鞋的榻榻米座席加上有質感的木桌椅，讓用餐氛圍大大提升，好喜歡這種隱居山林又充滿神秘的餐廳。

花蓮美食月廬食堂 菜單價錢

月廬的菜單價目表/2023年更新

餐點有大合菜和小合菜，也有幾樣單點的品項。

我們四個人點小合菜份量很足夠。

小合菜$1880

月盧拼盤擇一

野菜湯

米飯

炭烤梅子桶雞

月盧菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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用餐招待的熱茶，使用的茶具很有質感。

一盆米飯

小合菜提供了一盆米飯，份量約四~五人，吃不夠可另外單點。

透亮的米飯散發著一股特殊香氣，粒粒分明的口感很好吃。

花蓮美食月廬食堂招牌菜：豬腳、鹹豬肉、梅汁山苦瓜

小合菜提供的品項，

我選了來到月盧必吃的梅汁山苦瓜、豬腳和鹹豬肉。

魯透的豬腳，皮Q肉嫩又可口，鹹香滋味很下飯，軟花生增加這道菜的風味，搭配秋葵和洋蔥的創意，真的會讓人一口接一口。

鹹豬肉的色澤似紅燒肉的剖面，肥瘦肉的比例剛好，沾醬或著洋蔥絲食用，同樣是非常下飯的一道料理。

來到月廬食堂必吃的梅汁山苦瓜，這道是我心頭好啊！吃過一次就愛上這味道。

醃製入味的梅子，甘甜山苦瓜切薄片，淋上酸酸甜甜的梅汁，山苦瓜口感冰涼又酸甜，愛慘啦～月廬食堂的梅汁真的很優秀！吃到盤底都還會把梅汁拿來配飯不誇張。

花蓮美食月廬食堂必吃：月盧梅子雞

每一位來到月廬食堂的客人，絕對都是為了這隻月盧梅子雞而來。

月盧梅子雞另外附了一小罐雞油，烤雞過程中，滴下的精華都在這，但其實梅子雞口感軟嫩，充滿油脂，不想吃太油的可以不用加雞油。

，油油亮亮的模樣，光看就讓人流口水，盤底的醬汁也可以淋在白飯食用。

宜蘭人使用店家附上的塑膠手套，非常熟練的將整隻梅汁雞＂分解＂了，雞肉沉浸在鹹香醬汁，味道更好吃。

愛吃梅子的我，首先尋找那對我來說很珍貴的梅子，酸溜溜的，開胃又下飯。

桶子雞，烤雞皮脆又香，雞翅和雞腿肉多汁可口，咀嚼中還能感受到淡淡梅香，平常就愛吃梅子料理，總算又如願吃到月盧梅子雞啦！雖然花蓮對我來說很遠，但久久來一次旅行，特別珍惜。

野菜湯

柔軟新鮮的綠色青菜，喝起來清爽甘甜，

詢問店員這是什麼野菜?結果店員回我：就是野菜XD

相隔幾年再來月廬吃梅子雞，對這的料理依舊有很棒的回憶，月廬或許是我來花蓮最深刻的餐廳，＂梅子雞花蓮＂成為心中關鍵字。

漲ㄐㄧ

白天的月廬食堂，生意還是很好呢！

月廬老闆之前環遊世界暫停營業，聽說員工自己出來開了一間＂月之廬食堂＂，不知道好不好吃？有機會再來花蓮吃看看。

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遺忘的故鄉 月廬食堂

地址：花蓮縣鳳林鎮鳳鳴一路71號

電話：03 876 2206

營業時間：週一至週二, 週五至週日11:00–14:30和17:00–20:30 週三休息 週四11:00–14:30

食記：花蓮美食餐廳 月廬食堂～必吃梅子雞！花蓮鳳林美食推薦

月廬食堂菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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本篇花蓮美食月廬食堂食記自費

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