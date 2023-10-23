今天又來朝聖魯肉飯名店了XD，這家 今大魯肉飯 人氣旺，不僅多家媒體報導，和五燈獎／唯豐／店小二／蓮霧並列三重五大必吃魯肉飯😆😆，每家口味各有千秋，也各有擁戴者，而今大魯肉飯聽說是在地人心中的第一名？雖然身為外地人不敢妄自推斷😂，但我個人確實也蠻喜歡的，湯品系列也很好喝哦。

今大魯肉飯 | 位置

今大魯肉飯位在三重大仁街上，鄰近三重綜合體育場，離菜寮捷運運不遠，在地人騎車來最方便，我們是將車停在綜合體育場地下停車場再走路過去。

店家名稱：今大滷肉飯

地址：新北市三重區大仁街40號

營業時間：06:30–21:00 周四公休

今大魯肉飯 | 環境

假日午間時段，還好人沒想像中多，只小排了一下，消化人潮的速度也挺快，不管內用外帶都一律排隊，服務人員會連著餐點一起帶位過去。

先到攤車區點完餐後，出餐速度也頗快，內用座位就在旁邊，簡約的木桌椅，翻桌率也蠻快的。

今大滷肉飯 | 菜單

品項單純，就是招牌魯肉飯必點！而湯品都是排骨系列XD，再來就挑選自己喜歡的小菜即可。

餐點介紹

今天的午餐：魯肉飯／魯白菜／魯筍絲／竹筍排骨湯／苦瓜排骨湯／香菇排骨湯／魯蛋／魯豆腐。

我們家都不擅吃魚XD，所以除了魚類，幾乎把店內品項都點一輪了😂😂。

魯肉飯

招牌魯肉飯當然是必吃，這是大小碗分別，其實小碗份量不會太大，大胃口或餓一點的人可以大碗點起來。

今大魯肉飯乍看都是帶皮肥肉，但吃起來真的軟嫩不油，醬汁微帶甘甜不死鹹，鹹甜滋味好唰嘴，真的會一口接一口耶。

和別家不同的是有附醃瓜，其他魯肉飯大多是黃色醃蘿蔔，那我不愛XD，這醃瓜口味我可以。

苦瓜排骨湯

今大魯肉飯的湯品都是這種小盅湯型式，整個食材鮮味都濃縮，苦瓜排骨不只有這兩樣，還有加蛤蜊，喝起來更加鮮美。

香菇排骨湯

倒是香菇排骨湯想像中不同，用的是生香菇而不是乾香菇，同樣加了蛤蜊，湯頭清澈，但喝起來菇味超濃厚😂😂，不愛菇的人要慎選XD，但我超愛菇類，所以我很喜歡。

竹筍排骨湯

一樣是排骨多多把小碗都塞滿XD，喝起來有排骨香和竹筍鮮甜，這碗湯少爺最愛。

魯白菜

經典魯白菜有滷透甜軟，是傳統古早味，而且不會油膩這點還不錯。

魯筍絲

通常滷筍絲也都是會偏油的，但這道意外還頗清爽，有點半筍湯的感覺了。

魯肉飯肥而不膩，配上爽脆筍絲也美味。

魯蛋/魯豆腐

聽說吃這滷豆腐很靠運氣XD，因為生意太好，店家會一直丟新豆腐下去滷，新舊混雜之下，所以若運氣不佳，就會吃到剛滷沒多久的新豆腐——就跟我們這次一樣😂😂。

覺得這塊豆腐沒有入味，雖然是也不會硬，不過看這切面就知道味道還沒有進去XD，只能多沾一些底下滷汁來吃了。

餐後心得

不過整體吃下來還是覺得好吃，魯肉飯和排骨湯我都蠻喜歡的，價格也平價不貴，是值得來吃吃的人氣小吃。

停車資訊

我們停在綜合運動場的地下停車場，走路過來也不遠。

店家資訊

店家名稱：今大魯肉飯

地址：新北市三重區大仁街40號

營業時間：06:30–21:00 周四公休

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