為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 今大魯肉飯-新北三重/聽說是在地人心中的霸主?三重人氣銅板小吃

今大魯肉飯-新北三重/聽說是在地人心中的霸主?三重人氣銅板小吃

2023-10-23 18:20:06 潔絲蜜 人氣：111
share
窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：537篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：今大魯肉飯
phone02-2983-6726
place新北市三重區大仁街40號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

今天又來朝聖魯肉飯名店了XD，這家 今大魯肉飯 人氣旺，不僅多家媒體報導，和五燈獎唯豐／店小二／蓮霧並列三重五大必吃魯肉飯😆😆，每家口味各有千秋，也各有擁戴者，而今大魯肉飯聽說是在地人心中的第一名？雖然身為外地人不敢妄自推斷😂，但我個人確實也蠻喜歡的，湯品系列也很好喝哦。

今大魯肉飯 | 位置

今大魯肉飯位在三重大仁街上，鄰近三重綜合體育場，離菜寮捷運運不遠，在地人騎車來最方便，我們是將車停在綜合體育場地下停車場再走路過去。

店家名稱：今大滷肉飯
地址：新北市三重區大仁街40號
營業時間：06:30–21:00 周四公休

今大魯肉飯 | 環境

假日午間時段，還好人沒想像中多，只小排了一下，消化人潮的速度也挺快，不管內用外帶都一律排隊，服務人員會連著餐點一起帶位過去。

先到攤車區點完餐後，出餐速度也頗快，內用座位就在旁邊，簡約的木桌椅，翻桌率也蠻快的。

今大滷肉飯 | 菜單

品項單純，就是招牌魯肉飯必點！而湯品都是排骨系列XD，再來就挑選自己喜歡的小菜即可。

餐點介紹

今天的午餐：魯肉飯／魯白菜／魯筍絲／竹筍排骨湯／苦瓜排骨湯／香菇排骨湯／魯蛋／魯豆腐。
我們家都不擅吃魚XD，所以除了魚類，幾乎把店內品項都點一輪了😂😂。

魯肉飯

招牌魯肉飯當然是必吃，這是大小碗分別，其實小碗份量不會太大，大胃口或餓一點的人可以大碗點起來。

今大魯肉飯乍看都是帶皮肥肉，但吃起來真的軟嫩不油，醬汁微帶甘甜不死鹹，鹹甜滋味好唰嘴，真的會一口接一口耶。

和別家不同的是有附醃瓜，其他魯肉飯大多是黃色醃蘿蔔，那我不愛XD，這醃瓜口味我可以。

苦瓜排骨湯

今大魯肉飯的湯品都是這種小盅湯型式，整個食材鮮味都濃縮，苦瓜排骨不只有這兩樣，還有加蛤蜊，喝起來更加鮮美。

香菇排骨湯

倒是香菇排骨湯想像中不同，用的是生香菇而不是乾香菇，同樣加了蛤蜊，湯頭清澈，但喝起來菇味超濃厚😂😂，不愛菇的人要慎選XD，但我超愛菇類，所以我很喜歡。

竹筍排骨湯

一樣是排骨多多把小碗都塞滿XD，喝起來有排骨香和竹筍鮮甜，這碗湯少爺最愛。

魯白菜

經典魯白菜有滷透甜軟，是傳統古早味，而且不會油膩這點還不錯。

魯筍絲

通常滷筍絲也都是會偏油的，但這道意外還頗清爽，有點半筍湯的感覺了。
魯肉飯肥而不膩，配上爽脆筍絲也美味。

魯蛋/魯豆腐

聽說吃這滷豆腐很靠運氣XD，因為生意太好，店家會一直丟新豆腐下去滷，新舊混雜之下，所以若運氣不佳，就會吃到剛滷沒多久的新豆腐——就跟我們這次一樣😂😂。

覺得這塊豆腐沒有入味，雖然是也不會硬，不過看這切面就知道味道還沒有進去XD，只能多沾一些底下滷汁來吃了。

餐後心得

不過整體吃下來還是覺得好吃，魯肉飯和排骨湯我都蠻喜歡的，價格也平價不貴，是值得來吃吃的人氣小吃。

停車資訊

我們停在綜合運動場的地下停車場，走路過來也不遠。

店家資訊

店家名稱：今大魯肉飯
地址：新北市三重區大仁街40號
營業時間：06:30–21:00 周四公休

搜尋更多文章，和蜜蜜一起到處吃到處玩！
潔絲蜜愛生活部落格：https://shimei77.com/
潔絲蜜愛生活粉絲專頁：https://www.facebook.com/jasmine1207


如果您喜歡我的文章的話，請到潔絲蜜愛生活臉書粉絲專頁按讚，最新好吃好玩分享不漏接！文章歡迎任意分享，若全文引用，煩請事先取得同意。有任何想法請在下方留言讓我知道，謝謝您～！

好人按讚發大財
誠心分享保平安

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

禾林浮島-桃園/從早午餐下午茶到晚餐都OK!鄰近

新樂鐵板燒-桃園八德/套餐豐富鹹香下飯~鄰近置

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：537篇

蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
煨煨小米｜粥舖 照片

煨煨小米｜粥舖

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
欣葉小聚 環球中和店 照片

欣葉小聚 環球中和店

5.00 (1人評鑑)

區域：新北市中和區
錦德鎮 照片

錦德鎮

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市三重區
有木里觀光土雞城 照片

有木里觀光土雞城

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市三峽區
兩津號雞肉飯 板橋店 照片

兩津號雞肉飯 板橋店

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up