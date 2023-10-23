新聞報導柿子節活動，和朋友開車來到新竹景點「味衛佳柿餅觀光農場」拍柿子、買柿子和欣賞曬柿子風景，從台北開車到新竹味衛佳約一小時半左右，新竹新埔柿餅產季(9月下旬至隔年1月)都是味衛佳柿餅觀光農場最佳拍照期間，免門票就可參觀，現場還能買到柿子伴手禮。（遊記提供味衛佳營業時間、拍照景點僅供參考，實際請依照店家為主）

新竹景點 味衛佳柿餅觀光農場旅遊資訊

味衛佳柿餅觀光農場

地址：新竹縣新埔鎮旱坑里11鄰旱坑路一段283巷53號

電話：03 589 2352

營業時間：08:00–18:00

粉絲團：味衛佳柿餅觀光農場

停車場：有小轎車停車場，停車方便

門票：免費參觀 免門票景點

遊記：新竹旅遊景點推薦味衛佳柿餅教育農園

建議早上九點前抵達避開觀光客人潮

2020新竹味衛佳柿子營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

遊記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

新竹景點 味衛佳柿餅觀光農場有停車場嗎?

「味衛佳柿餅觀光農場」備有小轎車停車場，停車方便，也有機車停車位，遊覽車停在路邊停車場，參觀人員走路進入即可，停車免費。

前往農場的途中會看到在地人販售自製客家米食還有醃製物，我們回程買了草仔粿還有客家粿都很好吃，價格也很實在，朋友還買了鳳梨醃製物準備回家熬湯。

味衛佳柿餅觀光農場拍柿子時間?

柿餅產季是每年9月下旬至隔年1月，這段期間都是味衛佳柿餅觀光農場最好的拍照期間，每年都吸引大批攝影愛好者及旅行社報名出遊。

我們來訪這天是早上快九點，這時遊客不多，等九點半就有遊覽車及較多觀光客出現，若要拍曬柿子空景建議是八點營業至九點前應該比較好。

新竹景點 味衛佳柿餅觀光農場園區地圖

沒有準備食物，可以查一下「味衛佳柿餅觀光農場」附近美食景點或是購買臨時攤販的客家美食，靠近味衛佳三合院旁邊也有小吃部，不過當天來還沒營業，不然真想吃新埔粄條、客家湯圓和土雞。

從「味衛佳柿餅觀光農場」停車場走路到拍柿子地點約三分鐘。

味衛佳柿餅觀光農場 拍柿子初體驗

朋友之前來過味衛佳拍柿子，這我和宜蘭人則是拍柿子、看柿子初體驗，第一次啊！總是充滿期待與新奇感，看到眼前黃澄澄柿子壯觀風景，心情確實不錯。

味衛佳是免門票參觀，來這務必要遵守農場規定，不要破壞別人辛苦的心血。勿摸柿子、偷柿子、在柿子前講話聊天。

首先看到三合院曬柿子，這區的棚架較低，可以低頭近距離看到柿子，一顆顆去皮準備日光浴的柿子，在豔陽下展現不同風景，每個角度都能捕捉滿意的風景，難怪成為攝影人士每年爭相必訪景點。

前往柿子曬場和販賣區，我聞到陣陣炭烤香氣，原來以前吃的柿餅不僅要經過日曬風乾，還要遵循古法加工製作，使用木材煙燻，過程費工。

新竹景點 味衛佳柿餅觀光農場曬柿子

味衛佳官網介紹新鮮柿子透過旱坑里特有的「九降風」與日曬，再經過傳承的技術加工才變成可以賣的柿餅。

「味衛佳柿餅觀光農場」的可愛柴犬，今天就由牠來帶我導覽吧！（誤）

汪汪：歡迎來到我家味衛佳柿餅觀光農場，柿子很漂亮吧！但是麻煩你用眼睛看、相機拍就好，請勿動口及動手。

汪汪：我們味衛佳柿餅觀光農場可是網美、網帥及攝影大哥拍照最佳景點。

汪汪：這位小姐，妳有要拍網美照嗎？？

我：沒、、沒有呢！XD 我不是網美

柿子的不同階段，呈現的風貌也不一樣。

欣賞棚架上的柿子，背景是藍天。

每顆吃到的柿餅都好費工，難怪遊覽車的觀光客每個都買好幾盒。

味衛佳柿餅觀光農場 賣什麼柿子伴手禮

在角落的小販賣部，賣著柿子、洛神冰棒、新埔客家桔醬、洛神花干及柿餅等等。

象徵事事如意的柿柿如意手工皂，小巧可愛。

柿餅有切小塊提供試吃，另有販售煮湯的柿乾。

現場有柿餅和柿乾的食用方式。

來到柿子觀光農場，不免俗就是買個伴手禮支持免門票景點。

新埔柿餅一盒150元，六個裝

圓嘟嘟有點小胖模樣的柿餅，口感軟Q，滋味甜甜的，買到柿餅當下忍不住就吃了一個嘗鮮，剩下的帶回家給阿爸品嚐。

柿子冰棒20元一支

還有點熱的天氣，來支柿子冰棒消暑，清爽的口味還吃的到柿子果粒，不會太甜，味道不錯。

新竹景點 味衛佳柿餅觀光農場拍柿子

走往柿子園的方向，還有一個柿子最佳拍攝景點，也是大型團體活動DIY的地區。

二樓往下看就是柿子曬場，可以拍到壯觀柿子照片。

當你爬著樓梯準備拍照時，請記得不要講話，以免口水噴向柿子，現場也有工作人員會叮嚀。

眼前一片黃澄澄柿子正在享受日光浴，小時候學的數大便是美就是眼前風景，幸運來訪農場這天是晴天，才能看到及拍到曬柿子美麗景象。

旁邊還有柿子園可以參觀。

就在前往柿子園的小階梯，我看到豆豆，工作人員和我介紹這是農場的貓貓，身為貓奴看到這畫面真是殺底面啊！這隻豆豆應該也好奇我身上的貓味吧！（笑）

輪到我爬上樓梯和柿子風景紀念一下。

今天整個素顏XD 只能這種美好距離和柿子拍照了！

初訪「味衛佳柿餅觀光農場」拍柿子遇上好天氣，這天遇到一位攝影大哥和我們推薦新埔附近還有一間＂金漢杮餅教育農園＂柿子也很好拍，下次有機會再來新竹旅遊。

感謝好友波蘿麵包贈小圖增加照片樂趣

https://www.facebook.com/polomanbo

味衛佳柿餅觀光農場

地址：新竹縣新埔鎮旱坑里11鄰旱坑路一段283巷53號

電話：03 589 2352

營業時間：08:00–18:00

粉絲團：味衛佳柿餅觀光農場

停車場：有小轎車停車場，停車方便

門票：免費參觀 免門票景點

遊記：新竹旅遊景點推薦味衛佳柿餅教育農園

建議早上九點前抵達避開觀光客人潮

2020新竹味衛佳柿子營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

遊記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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本篇遊記味衛佳柿餅教育農園自費

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