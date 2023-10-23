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想吃一定要訂位，超人氣韓式料理！個人套餐250元起還有小菜無限續，創意韓式鴛鴦鍋滿足兩種口味！

2023-10-23 18:25:07 陳小可的吃喝玩樂 人氣：152
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：605篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：東大門韓國特色料理
phone02-2362-119
place台北市大安區浦城街13巷29號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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捷運台電大樓附近美食「東大門韓國特色料理」是師大夜市附近的超人氣韓式料理店推薦，客氣的老闆是韓國人，吃過之前開幕的東大門韓國特色料理-烤GALBI吃到飽給很棒的評價，這次就來師大商圈總店嚐鮮，菜單以單點為主，小菜可以免費續，主打一個人、多人聚餐都能嚐到韓國道地的料理。

東大門韓國特色料理營業時間沒有空班，想說避開尖峰時段來用餐，沒想到下午還是超多人！真的是師大很夯的餐廳推薦，很受附近在地人和師大學生喜愛，用餐時間來吃一定要訂位。

師大夜市美食 東大門韓國特色料理 位置

東大門韓國特色料理」地點位在師大夜市對面，雖然藏在巷弄，但因為評價高、又是師大經營多年的餐廳，生意超好的～最近也在西門町新開了一間東大門韓國特色料理西門店，可選擇離自己近的分店嚐鮮。

東大門韓國特色料理 師大店
地址：台北市大安區浦城街13巷29號
捷運：台電大樓 步行約七分鐘
營業時間：11:00–23:30
最後入場是21:30、最後點餐是22:00
電話： 02 2362 1119
線上訂位：點這預訂
粉絲團：東大門韓國特色料理
食記：【台北韓式料理】東大門韓國特色料理，師大夜市美食推薦！

東大門韓國特色料理 西門店
地址：台北市萬華區昆明街92-1號4樓
營業時間：11:00–23:30
電話：02-23315582

師大夜市美食 東大門韓國特色料理 內用

門口立牌展示店內必點招牌，多人來聚餐可以吃到東大門一隻雞、海鮮JJIM、馬鈴薯豬骨湯、東大門豬腳等韓式料理，都是常見的韓國美食推薦，讓我想起之前去韓國旅遊的回憶啦～

東大門韓國特色料理的店內座位多，生意真的有夠好！
我們平日五點抵達就已經快客滿，五點半後幾乎全滿，看到超多組客人沒訂位，店員直接說要等到八點後才有位置喔！

如果是吃宵夜也可以，餐廳營業時間到11點半。

師大夜市美食 東大門韓國特色料理 菜單

東大門韓國特色料理師大店有提供平日商業午餐，出示學生證還有折扣。

東大門韓國特色料理菜單價錢

不用怕一個人吃韓式料理，菜單有提供個人套餐，價錢250元起～還有附上小菜可免費續，也有多人的套餐推薦。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

師大夜市美食 東大門韓國特色料理 餐點

桌上有調味醬的比例和食用方式參考，不喝飲料也有提供冰開水。

招待的小菜可以免費續
這天吃到醃蘿蔔、地瓜葉和韓式泡菜，開胃爽脆，我很愛他們的地瓜葉，搭配的醬汁清爽又特別。

海鮮JJIM    1599元
1號套餐A+B 1219元
（半半鍋＋100元）
蒸蛋 250元
另收10％服務費

1號套餐A+B 1219元
（半半鍋＋100元）

最棒的是馬鈴薯豬骨湯、釜山豬肉湯東大門一隻雞鍋也可以做半半鍋，就像台灣常吃到的鴛鴦鍋，只要加價100元就可以吃到兩種口味。

東大門一隻雞鍋

想起在之前冬天在韓國旅遊吃的一隻雞鍋，
這裡的湯底似乎有配合台灣人口味調整？味道較重，雞湯味道濃郁鮮甜，還多了洋蔥和紅棗的甜味，喝完身體好暖啊～

一隻雞鍋有附辣泡菜，
切成絲狀也很有口感，
泡菜爽脆微辣，最後加一點在雞湯轉換口味，
又有不同感受，冬天好適合來這邊吃一隻雞。

馬鈴薯豬骨湯

每次吃韓式料理都必點一道湯鍋，總在一隻雞和馬鈴薯豬骨湯猶豫，東大門這裡可以選半半鍋真的很棒，和朋友分享兩種口味也不會吃膩。

和手掌一樣大的排骨直接拿起來啃超過癮，
排骨入味香甜，邊邊肉帶有嚼勁，
大塊馬鈴薯燉的軟嫩綿密，好吃。

紅通通的豬骨湯，入口有微微的辣度，湯濃鮮甜，裡頭還有韓國冬粉，吸滿湯汁的口感相當好吃，要是澱粉控也可以加點白飯或麵條來配湯鍋，更滿足。

1號套餐的B點了 海鮮起司煎餅

東大門的起司煎餅真好吃，使用馬鈴薯刨絲加上麵粉製作，霸氣的馬鈴薯絲很有存在感，入口就能感受其鮮甜，酥脆帶有層次的口感，真的超好吃。

海鮮配料也很足，幾乎每一口都能吃到海鮮，馬鈴薯絲加上香濃起司真的有夠好吃，我和朋友給這道一百分！

海鮮JJIM    1599元

就像海鮮聚寶盆一樣精彩，
一大鍋可以吃到多種海鮮，
花枝、螃蟹、扇貝、九孔、孔雀、淡菜、蝦子、小卷和魚片，是海鮮控會愛的～這很適合多約幾個朋友來聚餐分享。

店員會協助將海鮮剪開，方便食用。
接著就可以攪拌讓醬料和海鮮更入味，辣醬夠味鹹香，和海鮮很搭，吃的時候也想到美式手抓海鮮。

蒸蛋 250元

蓬到快炸開的韓國蒸蛋，口感綿柔Ｑ彈，蛋香十足。

東大門韓國特色料理」菜單太豐富，一開始點餐還看得霧煞煞，後來算一下套餐其實最划算，和朋友聚餐真的很適合點半半鍋，套餐加價100元就可以，餐點份量蠻多的，三個人吃不完還打包，可以在師大夜市附近經營多年的餐廳，受到在地人和學生喜愛，真的是有實力的台北韓式料理推薦。

東大門韓國特色料理 師大店
地址：台北市大安區浦城街13巷29號
捷運：台電大樓 步行約七分鐘
營業時間：11:00–23:30
最後入場是21:30、最後點餐是22:00
電話： 02 2362 1119
線上訂位：點這預訂
粉絲團：東大門韓國特色料理
食記：【台北韓式料理】東大門韓國特色料理，師大夜市美食推薦！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記邀請
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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