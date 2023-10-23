台中的鍋物可真的是台灣最多選擇的縣市
火鍋控趕緊照過來!
【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】
獨門慢熬湯頭,料多實在、湯濃味美,每一鍋都能感受到店家的誠意與用心
不論是朋友聚餐、家人聚會
就算是一個人也可以大吃暖心鍋物好過冬
絕對是您想吃火鍋時的最佳選擇！
【丹閎鍋物兄妹創 齊心努力丹心傳】
【台中西區火鍋推薦】【丹閎鍋】
位在台中市西區忠明南非常精華的路段,摩托車門口就可以停
汽車忠明南路二旁也有收費停車格,交通很是方便
【丹閎鍋】由藝人藝人李千娜與親哥哥，３兄妹合開的火鍋店
以阿嬤的名字「丹」，加上老闆的「閎」字來命名
一碗豬油拌飯，拌的是阿嬤疼孫的純樸心思；一鍋美味的鍋物，是孫仔對阿嬤的濃厚思念。
兄妹齊心傳承阿嬤的精神與理念，望你念念不忘阿嬤的味道。
濃濃台式復古懷舊風,用餐空間的整體氛圍營造的相當好
連音樂也是走懷舊的系列,散發給人溫暖氣息
用餐環境非常寬敞乾淨,座位大舒適，挑高的空間讓人沒有壓迫感
從1人高腳椅座位區到四人,六人聚餐的座位都有
還有一個多人聚餐的包廂區
不論是想一個人來獨享或三五親朋好友一起聚餐都很適合
營業時間17:00-24:00(星期一店休)
最後收客時間22:30用餐到24:00
最愛這種到宵夜的火鍋店
像寶貝有時候晚上忙著下課直接去打工
晚下班還有美味的火鍋可享用
主餐均附綜合菜盤.甜點.飲料
菜盤可以換肉盤,還有即食小菜與各式單點
有配料區與飲料吧
可自由取用
店員服務熱情親切, 上鍋速度很快
輕鬆可以和親朋好友沉浸圍鍋的幸福時光
而且再加湯都是加純雞湯
真的超棒的
肉質水潤鮮甜的蛤蠣,讓湯頭更加鮮美甘甜
去骨雞腿肉肉質柔嫩多汁
肉甜香伴隨著湯底香於唇齒間綻放
大口咬下,讓人大呼過癮
菜盤
多種當令食蔬與火鍋料
再加的湯頭是加牛奶喲!
果真是有用心大器的丹閎鍋
帶點微微辣與牛奶滑順的滋味
讓口感溫順不嗆辣
涮上各式食材都能誘出絕妙口感
可以小煮一下,嚐嚐各式食蔬香脆清甜的爽口滋味
都讓人吃得津津有味
或是放進湯底中久煮,讓湯頭更添蔬菜甜味
湯底拿來煮王子麵
加上丹閎鍋特製的辣椒醬與葱花
又是一個美味的好吃
甜點-銀耳甜湯
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