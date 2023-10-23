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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多實在、湯濃味美,每一鍋都能感受到店家的誠意與用心，絕對是您想吃火鍋時的最佳選擇！

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多實在、湯濃味美,每一鍋都能感受到店家的誠意與用心，絕對是您想吃火鍋時的最佳選擇！

2023-10-23 19:53:38 jaicyjy 人氣：174
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窩客好文

jaicyjy

發表篇數：654篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：台中SOGO火鍋推薦│丹閎鍋
phone04-2326-1125
place台中市西區忠誠里忠明南路46號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

台中的鍋物可真的是台灣最多選擇的縣市

火鍋控趕緊照過來!

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】

獨門慢熬湯頭,料多實在、湯濃味美,每一鍋都能感受到店家的誠意與用心

不論是朋友聚餐、家人聚會

就算是一個人也可以大吃暖心鍋物好過冬

絕對是您想吃火鍋時的最佳選擇！

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

【丹閎鍋物兄妹創 齊心努力丹心傳】

【台中西區火鍋推薦】【丹閎鍋】

位在台中市西區忠明南非常精華的路段,摩托車門口就可以停

汽車忠明南路二旁也有收費停車格,交通很是方便

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

【丹閎鍋】由藝人藝人李千娜與親哥哥，３兄妹合開的火鍋店

以阿嬤的名字「丹」，加上老闆的「閎」字來命名

一碗豬油拌飯，拌的是阿嬤疼孫的純樸心思；一鍋美味的鍋物，是孫仔對阿嬤的濃厚思念。

兄妹齊心傳承阿嬤的精神與理念，望你念念不忘阿嬤的味道。

濃濃台式復古懷舊風,用餐空間的整體氛圍營造的相當好

連音樂也是走懷舊的系列,散發給人溫暖氣息

餐環境非常寬敞乾淨,座位大舒適，挑高的空間讓人沒有壓迫感

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

從1人高腳椅座位區到四人,六人聚餐的座位都有

還有一個多人聚餐的包廂區

不論是想一個人來獨享或三五親朋好友一起聚餐都很適合

營業時間17:00-24:00(星期一店休)

最後收客時間22:30用餐到24:00

最愛這種到宵夜的火鍋店

像寶貝有時候晚上忙著下課直接去打工

晚下班還有美味的火鍋可享用

主餐均附綜合菜盤.甜點.飲料

菜盤可以換肉盤,還有即食小菜與各式單點

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

有配料區與飲料吧

可自由取用

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

店員服務熱情親切, 上鍋速度很快

輕鬆可以和親朋好友沉浸圍鍋的幸福時光

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

蒜爆蛤蠣香煎去骨嫩雞腿鍋

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

將15顆大蛤蠣加入蒜頭一起大火爆炒出香氣
搭配表面油煎至金黃的嚴選去骨雞腿
LINE_ALBUM_丹閎鍋_231021_2.jpg
再加入採用雞骨下去熬煮雞湯一起熬煮
是「丹閎鍋」必點經典台味

LINE_ALBUM_丹閎鍋_231021_4.jpg

這鍋的湯實在太鮮美啦
熱呼呼喝下去，瞬間充滿精氣神

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

而且再加湯都是加純雞湯

真的超棒的

LINE_ALBUM_丹閎鍋_231021_3.jpg

肉質水潤鮮甜的蛤蠣,讓湯頭更加鮮美甘甜

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

去骨雞腿肉肉質柔嫩多汁

肉甜香伴隨著湯底於唇齒間綻放

大口咬下,讓人大呼過癮

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

麻奶爆炒去骨肥牛鍋
LINE_ALBUM_丹閎鍋_231021_1.jpg
湯頭帶有濃郁奶香味微麻微辣的尾韻伴隨其後
極具特色的鍋底，寶貝吃小小辣也能輕鬆駕馭
【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多
去骨肥牛已先幫我們先用洋葱爆炒至三分熟
【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多
再視個人口感入湯底涮煮幾秒
涮上片片去骨肥牛
入口油香四溢飄散出甜美肉香
喜歡帶點油花的口感的人必選

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

菜盤

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

多種當令食蔬與火鍋料

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

再加的湯頭是加牛奶喲!

果真是有用心大器的丹閎鍋

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

帶點微微辣與牛奶滑順的滋味

讓口感溫順不嗆辣

涮上各式食材都能誘出絕妙口感

可以小煮一下,嚐嚐各式食蔬香脆清甜的爽口滋味

都讓人吃得津津有味

或是放進湯底中久煮,讓湯頭更添蔬菜甜味

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

湯底拿來煮王子麵

加上丹閎鍋特製的辣椒醬與葱花

又是一個美味的好吃

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

甜點-銀耳甜湯

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

古溜古溜的銀耳甜湯
軟Q順口、清爽不甜膩
為今天的美味火鍋做完美的endding

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】獨門慢熬湯頭,料多

FB粉絲專頁：丹閎鍋

IG：danhong20190219

Google商家：丹閎鍋

地址｜台中市西區忠明南路46號
營業時間｜17:00-24:00(星期一店休)
最後收客時間22:30用餐到24:00
電話｜04-2326-1125
現場座位有限歡迎線上訂位
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