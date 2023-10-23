台中的鍋物可真的是台灣最多選擇的縣市

火鍋控趕緊照過來!

【台中西區火鍋推薦】李千娜火鍋店【丹閎鍋】

獨門慢熬湯頭,料多實在、湯濃味美,每一鍋都能感受到店家的誠意與用心

不論是朋友聚餐、家人聚會

就算是一個人也可以大吃暖心鍋物好過冬

絕對是您想吃火鍋時的最佳選擇！

【丹閎鍋物兄妹創 齊心努力丹心傳】

【台中西區火鍋推薦】【丹閎鍋】

位在台中市西區忠明南非常精華的路段,摩托車門口就可以停

汽車忠明南路二旁也有收費停車格,交通很是方便

【丹閎鍋】由藝人藝人李千娜與親哥哥，３兄妹合開的火鍋店

以阿嬤的名字「丹」，加上老闆的「閎」字來命名

一碗豬油拌飯，拌的是阿嬤疼孫的純樸心思；一鍋美味的鍋物，是孫仔對阿嬤的濃厚思念。

兄妹齊心傳承阿嬤的精神與理念，望你念念不忘阿嬤的味道。

濃濃台式復古懷舊風,用餐空間的整體氛圍營造的相當好

連音樂也是走懷舊的系列,散發給人溫暖氣息

用餐環境非常寬敞乾淨,座位大舒適，挑高的空間讓人沒有壓迫感

從1人高腳椅座位區到四人,六人聚餐的座位都有

還有一個多人聚餐的包廂區

不論是想一個人來獨享或三五親朋好友一起聚餐都很適合

營業時間17:00-24:00(星期一店休)

最後收客時間22:30用餐到24:00

最愛這種到宵夜的火鍋店

像寶貝有時候晚上忙著下課直接去打工

晚下班還有美味的火鍋可享用

主餐均附綜合菜盤.甜點.飲料

菜盤可以換肉盤,還有即食小菜與各式單點

有配料區與飲料吧

可自由取用

店員服務熱情親切, 上鍋速度很快

輕鬆可以和親朋好友沉浸圍鍋的幸福時光

蒜爆蛤蠣香煎去骨嫩雞腿鍋

將15顆大蛤蠣加入蒜頭一起大火爆炒出香氣

搭配表面油煎至金黃的嚴選去骨雞腿

再加入採用雞骨下去熬煮雞湯一起熬煮

是「丹閎鍋」必點經典台味

這鍋的湯實在太鮮美啦

熱呼呼喝下去，瞬間充滿精氣神

而且再加湯都是加純雞湯

真的超棒的

肉質水潤鮮甜的蛤蠣,讓湯頭更加鮮美甘甜

去骨雞腿肉肉質柔嫩多汁

肉甜香伴隨著湯底香於唇齒間綻放

大口咬下,讓人大呼過癮

麻奶爆炒去骨肥牛鍋

湯頭帶有濃郁奶香味微麻微辣的尾韻伴隨其後

極具特色的鍋底，寶貝吃小小辣也能輕鬆駕馭

去骨肥牛已先幫我們先用洋葱爆炒至三分熟

再視個人口感入湯底涮煮幾秒

涮上片片去骨肥牛

入口油香四溢 飄散出甜美肉香

喜歡帶點油花的口感的人必選

菜盤

多種當令食蔬與火鍋料

再加的湯頭是加牛奶喲!

果真是有用心大器的丹閎鍋

帶點微微辣與牛奶滑順的滋味

讓口感溫順不嗆辣

涮上各式食材都能誘出絕妙口感

可以小煮一下,嚐嚐各式食蔬香脆清甜的爽口滋味

都讓人吃得津津有味

或是放進湯底中久煮,讓湯頭更添蔬菜甜味

湯底拿來煮王子麵

加上丹閎鍋特製的辣椒醬與葱花

又是一個美味的好吃

甜點-銀耳甜湯

古溜古溜的銀耳甜湯

軟Q順口、清爽不甜膩