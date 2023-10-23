上班日來拜訪鄰近台元科學園區的竹北早午餐店《踢鐵板韓式早午餐》，2019年開業迄今，已經默默來到第五年了!!

餐食更多元： 踢式漢堡 、 踢式吐司 、 踢式蛋餅 、 韓式鐵板吐司 、 韓式辣炒年糕拉麵 、 歐爸鍋燒意麵 、 韓式捲餅 、 韓式拌麵 、 山型厚片土司 、 炸物點心 、 升級套餐 、 踢式飲品 等品項!! 熊貓破萬筆商家，誠心更多元服務大家!

《店址》

店門口相當寬闊，透明玻璃牆面可以享受街道迎來的陽光與街景；在這邊享用早午餐，相當愜意!!



檢視較大的地圖

店家地址：新竹縣竹北市華興三街65號；社區大樓路邊均有劃機車車位可以臨停機車!!

《環境》

進門，是取餐與現金付款的櫃台；服務人員會很親切地介紹與引導!

整間店，有很多的室內植物；綠意盎然，真的很值得一早來這邊享用早餐；早餐吃飽、吃滿元氣滿滿、芬多精也吸取足夠，養足前往上學、上班的精神!

隔間也放置可以採購的多肉植物；

一進門的植物，相當有朝氣!!

隔間的木櫃擺設許多小餅乾、料理包；喜歡均可以外帶回家品嘗!!

座位均採用可以看見街道風景的面窗設計；總共有兩區，右側有六個座位；另外左側為小包廂區，內部有4個座位!

提供嬰幼兒飲食座椅；很貼心的商家!

左側小包廂區；可以自行選擇小包廂區或者右側面窗區。



《菜單》

UberEat菜單：

FoodPanda菜單: www.foodpanda.com.tw/restaurant/wffj/ti-tie-ban-han-shi-zao-wu-can

桌面均有餐具、與點餐的QRcode碼；掃描之後會進去網頁餐點區，手機點選後於現場付款或者手機付款即選購完畢；在座位等待餐點上桌即可!

我們點的兩份韓式鐵板吐司、踢鐵板飲品(冰咖啡、冰奶茶)、葡式蛋塔兩顆；份量十足，真的是一次完食早餐與午餐!!

《踢鐵板韓式早午餐》食材選用相當新鮮，供給鄰近台元上班的附近鄰居；我們是早上八點開吃、上班族都使用APP下單、提著去上班!! UberEat還有FoodPanda也絡繹不絕來取餐!

糖心蛋和韓式泡菜，看起來會讓人食慾大增!! 歐姆蛋的絲滑濃膩、夾在山型吐司內；我都好想再來一份早餐!!

▲雙層起士豬排鐵板吐司 NT125

山型吐司很扎實、外皮鐵板燒烤酥脆內部軟嫩、單吃就很滿足；夾著兩片的台灣豬肉嚴選里肌豬排、軟嫩絲滑歐姆蛋、濃郁起士、多汁番茄片、脆爽的塔塔高麗菜絲；山形吐司飽足感十足、里肌肉片咬起來有嚼勁、咀嚼的蔬菜脆爽多汁度也超棒!! 飽食之後的滿足感，超幸福!!

▲泡菜叉燒糖心蛋鐵板吐司 NT140

山型吐司表皮有鐵板燒烤過，外部酥脆內軟；內夾著叉燒兩片、番茄、起士、韓式泡菜、糖心蛋(一顆切兩半)、歐姆蛋、塔塔高麗菜絲；相當有吃韓式吐司的滿足感、叉燒肉鹹香、泡菜酸V、脆脆的高麗菜絲增加口感、歐姆蛋軟膩濃香；享用一份早餐補足蛋白質、纖維質、醣類，可以元氣滿滿去上班!!

▲冰奶茶 NT35 ▲冰咖啡 NT45

美式冰咖啡，是我早上起來會喜歡的飲品；提神醒腦、搭配早餐熱量也低!! 冰奶茶口味也很棒!

▲經典奶酥山型厚片 NT65

《踢鐵板韓式早午餐》老闆是甜點師傅出身，店裡有很多的醬料、配方為自己調整製作，些微調整的一些餐食反而更適切好吃!!薄薄的奶酥醬塗抹在山型吐司上，奶香氣渾厚、不甜膩，搭配冰黑咖啡；我個人超喜歡這款!! 推薦給早餐吃不多的朋友們。

▲葡式蛋塔 NT40

《踢鐵板韓式早午餐》葡式蛋塔的塔皮採用酥皮片製作而成，相當特別；少了餅乾粗顆粒的甜甜沙沙感、多了浸潤蛋液的軟嫩Q塔杯。蛋塔香Q軟嫩好入口，也很適合外帶當作點心!! 給予小朋友十點左右補足一下熱量!!



踢鐵板韓式早午餐

店家地址：新竹縣竹北市華興三街65號

營業時間：營業時間：星期一到五 06:00 ～13:30 星期六日 06:00～14:00

店家電話：03-5517983

粉專：www.facebook.com/ttbtoast.official/

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