基隆，我成長求學的地方。每次回到這個城市總有一份深深依戀的故鄉情壞。這次因為老同學推薦分享基隆第一間的Vegat (純素) 咖啡廳 – 小恭喜珈琲 ，專售全素甜點和手沖咖啡。更重要的是還有供應好吃的傳統糕點紅龜粿和手工草仔粿，相當引起了我濃厚的興趣，迫不及待安排了這次基隆美食小旅行。

基隆仁愛市場美食的聚集地，從鹹食到甜食、主餐到咖啡點心應有盡有，是旅客來基隆尋美味的必訪之地。搭乘仁四路入口的電扶梯至仁愛市場二樓右轉往 D34 攤前進。小恭喜珈琲網路評價 4.8 ，風評不錯的基隆素食咖啡廳就隱藏在仁愛市場的角落裡。

小恭喜珈琲簡介影片

小恭喜珈琲營業資訊

【營業資訊】

小恭喜珈琲 Littlegongshii Coffee

🏡基隆市仁愛區愛一路8號2樓D34

⏰營業時間: 周一公休 週二不定休（連假營業）

周三~週日 AM11:00 – PM17:00

🌐官網: 小恭喜珈琲 Littlegongshii Coffee

🌐臉書: 小恭喜珈琲

IG : @littlegongshiicoffee

關於小恭喜珈琲

咖啡店的名字發想於店家老闆救援的小倉鼠 – 小恭喜，非常討喜可愛的店名。簡約明亮的裝潢，落實推動減塑環保，菜單名牌採手作以宣紙、毛筆書寫製作成紙條張貼。充分傳遞了手作的溫度。整體設計獨樹一格的日式文青風清新風格。

整間座位區採L型，共九個座位。若抵達時座位客滿，請稍候待店家安排。店面的格局，一邊是有玻璃窗的手作甜點區，一邊是手沖咖啡區。半開放式的空間，餐點製作過程完成透明化，也讓消費者對餐點能夠更加放心。

小恭喜珈琲服務項目

小恭喜珈琲是減塑友善商店，不提供塑膠袋包裝。所有的甜點都不含蛋、奶、蜂蜜。有提供中式、西式、無麩質的甜點訂購服務。可連結小恭喜甜點訂製表單，詳細閱讀說明再下單訂購。

小恭喜珈琲除了有裸賣咖啡豆 (50克為一單位，需自備容器)、還有手沖咖啡課程 、靈性療癒與塔羅占卜抽牌服務。同時也用心在推廣推廣環保、動物保育的理念。如流浪貓TNR計劃。

小恭喜珈琲是基隆全素甜點咖啡廳，這裡除了西式甜點，也提供傳統糕點如寓意分享祝福的紅龜粿，平安發財的手工草仔粿或高昇發財的發糕等素食傳統糕點。素食甜點下午茶吃過沒?真的值得一試，驚喜的美味就在其中。 。

喜歡造型可愛精緻小巧的基隆素食傳統糕點哪裡買 ? 老闆媽媽 – 楊姐甚麼都會做，請撥0918 -831-126 電話預訂就有專人服務。

小恭喜珈琲菜單

小恭喜珈琲 的菜單有手沖咖啡、咖啡調飲、茶飲及無咖啡因的飲品。還有依季節食材不定期推出的限量供應純植中西甜點。當日甜點請洽老闆。

※營業資訊、菜單內容變動調整請依店家官網或現場菜單公布為主※

小恭喜珈琲消費方式

小恭喜珈琲 付款可採現金支付或台灣 pay 、Line Pay方式。

一人顧店的老闆，手沖咖啡的專注神情。洋溢著職人的自信。享受著在每一滴水滴下去、咖啡慢慢膨脹的過程。這時候的空間氛圍是靜謐美好的。在彼此談笑風生中，可以深切地感受到他對咖啡的熱情以及努力鑽研不斷學習的精神。

小恭喜珈琲餐點分享

手沖咖啡 -谷極科夏 120 元

谷極科夏 水洗 中淺焙

風味: 花香、 蜂蜜、 柚子 、桃子

來自衣索比亞谷極科夏(GUJI KERCHA G1)的中淺焙咖啡，清新花香、淡淡果酸，甜度細長，柔順甘醇低酸質。從熱到冷卻可以喝到不同層次的平衡風味，溫潤順口的口感。

自帶分享杯和好友一起品味咖啡，已成為我生活中的日常小習慣。掛上好友送的杯緣子，素食甜點的下午茶時光更加療癒和美好。

藍莓乳酪蛋糕 130元

藍莓乳酪蛋糕

不添加蛋奶成分以豆漿為優格食材和味噌原料製作的藍莓乳酪蛋糕。這道自製的甜點質地相當細緻口感輕盈毫無甜膩感，果凍般的藍莓、綿密的乳酪，甜度適中，搭配中淺焙微酸的谷極科夏咖啡，真是完美組合。

紅龜粿 60元

紅龜粿，這是小恭喜珈琲老闆媽媽-楊姐的古早味傳統糕點限量供應，不定期的推出。我們第二次造訪才遇到它，也算是有緣的幸運兒。老闆為了不讓這款傳統技藝失傳，利用時間學習手工粿的改良創新。Q軟的外皮，綿密的紅豆內餡。有著吉祥長壽寓意的小巧可愛紅龜粿純素傳統糕點，搭配著手沖咖啡真的很對味。心中滿滿的懷舊幸福感，吃得出來時間的好味道。

檸檬桂花釀 (限冷飲) 110元

檸檬桂花釀，富含維生素C的新鮮檸檬原汁加入微甜的桂花釀冷飲，淡淡桂花香味結合檸檬酸的味道，圓潤清新的風味，清爽不膩口，一杯好喝清涼解渴的飲品。