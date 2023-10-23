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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 屏東-頑咖カレー 蔬食日式咖哩專門店 (勝利星村通海區)

屏東-頑咖カレー 蔬食日式咖哩專門店 (勝利星村通海區)

2023-10-23 21:52:00 chaoerh小昭 人氣：153
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：28篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：屏東縣 > 屏東市

造訪商家：頑咖カレー
phone08-7350-822
place屏東縣屏東市中華路221弄11號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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封2.jpg

 

勝利星村太強大,園區分很多區域

這次來到通海區

這區小小不大,目前只有6家店家進駐

這次來到 頑咖カレー 用餐

是 小孩吃素 的兄弟店

以浮世繪為設計主題,與日式建築作為呼應

餐點以素食料理為主

素食者能在濃厚日式風情建築內享用佳餚

目前推出買一送一活動 (詳見內文)

位於勝利路與中正路交叉口

對面有幸福公園停車場,停車相當方便

 

餐廳外觀為日式建築

屏東-頑咖

斗大又鮮紅頑咖布條及日本浮世繪圖案,不被發現都很難

屏東-頑咖

入口在側面

屏東-頑咖

 

一踏入店內,充滿日式風情

屏東-頑咖

 

和服浴衣當擺設,增加店內日式氛圍

屏東-頑咖

屏東-頑咖

華麗的日本髮飾

屏東-頑咖

屏東-頑咖

點餐櫃檯的日式燈籠增添道地日本風情

屏東-頑咖

 

連這區榻榻米簡直美翻,整體店內設計💯

屏東-頑咖

可容納多人座位

屏東-頑咖

屏東-頑咖

屏東-頑咖

不方便跪坐沒關係,

另一區有貼心提供座椅式餐桌

屏東-頑咖

屏東-頑咖

 

窗旁也格外有另一種氛圍

屏東-頑咖

 

洗手間

屏東-頑咖

提供木屐讓顧客上洗手間使用

屏東-頑咖

 

熱茶區~免費提供四季春茶包

屏東-頑咖

杯子在抽屜

屏東-頑咖

 

佐料區

屏東-頑咖

屏東-頑咖

連佐料區都很用心佈置

屏東-頑咖

 

天婦羅沾醬、七味粉

屏東-頑咖

 

天婦羅花可加在天婦羅醬內或放進咖哩醬一起食用

屏東-頑咖

屏東-頑咖

 

菜單

屏東-頑咖

店家的堅持:

  • 米飯採用越光米
  • 咖哩醬為新鮮蔬果打成泥,加入數十種香料及全椰奶或鮮奶,就是不加一滴水

屏東-頑咖

咖哩醬有3種可選擇:黃咖哩、綠咖哩、紅咖哩

先選擇咖哩醬後選擇主餐,可任意搭配

吃素者注意:全素、蛋奶、五辛需求,記得提前告知喔!

屏東-頑咖

 

加點菜單

屏東-頑咖

屏東-頑咖

 

目前活動:

凡點任一餐咖哩飯,享 買一送一 優惠

至Goole評論五星級(並出示),即可免費贈送經典咖哩飯乙份

屏東-頑咖

 

熱茶

屏東-頑咖

 

  白桃蘇打/哈密瓜蘇打 ~各80元

屏東-頑咖

 

 櫛瓜/玉米奶油可樂餅 ~皆30元

 玉子燒天婦羅/金針菇 ~皆25元

 蔬菜丸 ~40元

屏東-頑咖

第一次吃炸金針菇是在湯棧

屏東-頑咖

沾天婦羅醬~風味更棒

屏東-頑咖

 

 

 經典頑咖泡菜豆腐(紅咖哩) ~109元

全部餐點小昭都加點溫泉蛋(+30元)

紅咖哩的香氣跟日式咖哩風味不同,微微辛香辣

香料的氣味比較明顯,跟泰式紅咖哩又不盡相同

整體有獨特的風味,小昭算是喜歡

屏東-頑咖

泡菜為台式泡菜,搭配涼拌豆腐,清爽解膩

屏東-頑咖

 

 蔬菜天婦羅咖 (綠咖哩) ~199元

綠咖哩雖與一般綠咖哩少了葷食風味

整體算是好吃,當天婆婆覺得這口味她喜歡

屏東-頑咖

附餐的炸天婦羅有秋葵、香菇、櫛瓜

屏東-頑咖

 

 醬燒雞排咖 (黃咖哩) ~189元

乍看之下頗像香雞排,偽裝很成功

屏東-頑咖

屏東-頑咖

本尊是豆包,搭配照燒醬很下飯,

沾天婦羅醬汁也很搭

屏東-頑咖

 

加點一碗白飯(忘了價錢)

屏東-頑咖

 

用餐後記得自助將餐盤收至回收區!!

現在吃素者越來越多

也越來越多特色素食餐廳力求創新

頑咖カレー的餐點小昭都非常喜愛

再加上這用餐環境太令人滿意💯

吃素的朋友,超推薦 你(妳)來頑咖 用餐唷~

 

屏東-頑咖カレー 蔬食日式咖哩專門店 (勝利星村通海區),以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 頑咖カレー
  • (08)735 0822
  • 11:00~21:00 
  • 屏東市中華路221巷11號 (勝利星村通海區)


檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

高雄-新高軒咖喱~高雄夢時代店

屏東-屋崎 食べ物專売 洋食屋 ◈黑咖哩•洋食•懷舊日式昭和風◈

嘉義-舊時光新鮮事 老屋咖哩專賣店

文章標籤

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