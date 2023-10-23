勝利星村太強大,園區分很多區域
這次來到通海區
這區小小不大,目前只有6家店家進駐
這次來到 頑咖カレー 用餐
是 小孩吃素 的兄弟店
以浮世繪為設計主題,與日式建築作為呼應
餐點以素食料理為主
素食者能在濃厚日式風情建築內享用佳餚
目前推出買一送一活動 (詳見內文)
位於勝利路與中正路交叉口
對面有幸福公園停車場,停車相當方便
餐廳外觀為日式建築
斗大又鮮紅頑咖布條及日本浮世繪圖案,不被發現都很難
入口在側面
一踏入店內,充滿日式風情
和服浴衣當擺設,增加店內日式氛圍
華麗的日本髮飾
點餐櫃檯的日式燈籠增添道地日本風情
連這區榻榻米簡直美翻,整體店內設計💯
可容納多人座位
不方便跪坐沒關係,
另一區有貼心提供座椅式餐桌
窗旁也格外有另一種氛圍
洗手間
提供木屐讓顧客上洗手間使用
熱茶區~免費提供四季春茶包
杯子在抽屜
佐料區
連佐料區都很用心佈置
天婦羅沾醬、七味粉
天婦羅花可加在天婦羅醬內或放進咖哩醬一起食用
菜單
店家的堅持:
- 米飯採用越光米
- 咖哩醬為新鮮蔬果打成泥,加入數十種香料及全椰奶或鮮奶,就是不加一滴水
咖哩醬有3種可選擇:黃咖哩、綠咖哩、紅咖哩
先選擇咖哩醬後選擇主餐,可任意搭配
吃素者注意:全素、蛋奶、五辛需求,記得提前告知喔!
加點菜單
目前活動:
凡點任一餐咖哩飯,享 買一送一 優惠
至Goole評論五星級(並出示),即可免費贈送經典咖哩飯乙份
熱茶
白桃蘇打/哈密瓜蘇打 ~各80元
櫛瓜/玉米奶油可樂餅 ~皆30元
玉子燒天婦羅/金針菇 ~皆25元
蔬菜丸 ~40元
第一次吃炸金針菇是在湯棧
沾天婦羅醬~風味更棒
經典頑咖泡菜豆腐(紅咖哩) ~109元
全部餐點小昭都加點溫泉蛋(+30元)
紅咖哩的香氣跟日式咖哩風味不同,微微辛香辣
香料的氣味比較明顯,跟泰式紅咖哩又不盡相同
整體有獨特的風味,小昭算是喜歡
泡菜為台式泡菜,搭配涼拌豆腐,清爽解膩
蔬菜天婦羅咖 (綠咖哩) ~199元
綠咖哩雖與一般綠咖哩少了葷食風味
整體算是好吃,當天婆婆覺得這口味她喜歡
附餐的炸天婦羅有秋葵、香菇、櫛瓜
醬燒雞排咖 (黃咖哩) ~189元
乍看之下頗像香雞排,偽裝很成功
本尊是豆包,搭配照燒醬很下飯,
沾天婦羅醬汁也很搭
加點一碗白飯(忘了價錢)
用餐後記得自助將餐盤收至回收區!!
現在吃素者越來越多
也越來越多特色素食餐廳力求創新
頑咖カレー的餐點小昭都非常喜愛
再加上這用餐環境太令人滿意💯
吃素的朋友,超推薦 你(妳)來頑咖 用餐唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 頑咖カレー
- (08)735 0822
- 11:00~21:00
- 屏東市中華路221巷11號 (勝利星村通海區)
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