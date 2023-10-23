不少人喜歡到台中旅遊，除了市區好買、好逛以外，在海線的清水也有人多道地美食，推薦大家可以來一趟台中清水一日遊，好吃又好玩～

第一站必須填飽肚子，怎麼能不到這家「老士官擀麵」朝聖一下呢～「老士官擀麵」在清水當地相當有名氣，每到用餐時間總是大排長龍，生意非常好！

「老士官擀麵」的麵條是店家每天手工現擀出來的，吃起來非常Ｑ又帶點嚼勁，淋上油蔥酥醬和麻醬後香氣十足，一不小心就嗑完整碗！

另外，酸辣豆腐也是店內的招牌必點菜色，豆腐吃起來很嫩，配上花生很微微的辣就很過癮。

吃完鹹食就來杯手搖飲吧，這家華得來(清水店)最有名的就是它的芒果綠茶，每年芒果季都會吸引大批粉絲到訪，雖然現在沒有芒果，不過這次點的百香綠茶和混珍珠鮮奶茶都很好喝～

百香果的香氣十足，搭配綠茶後酸酸甜甜的口感很適合！珍珠咬起來也Ｑ彈有勁，整杯混珍珠鮮奶茶喝起來甜而不膩很讚！

吃飽喝足後可以到「沙發馬鈴薯 – 清水中華店」玩一波，一走進來真的忍不住讚嘆，這裡的機台也太多了吧！！

不論是夾娃娃或是零食、飲料應有盡有，夾指定商品還可以兌換相對應的商品，重點是蠟筆小新和迪士尼都是正貨不是盜版的，一定要夾好夾滿～

現場也有專人持續補貨和幫忙擺位，完全不怕大家夾。

因應萬聖節，沙發馬鈴薯樂園還推出了兩個限定活動，活動一是夾萬聖節指定機台可以兌換幽靈側背包～活動二是只要穿著或配戴南瓜相關飾品並拿打卡板拍照，上傳貼文就可以得到一張三次卡，萬聖節一定要約朋友來報到呀！

另外，沙發馬鈴薯樂園還有推出彈珠台的活動，只要夾到30樣就能獲得3枚彈珠台代幣，如果之後再每夾10樣可再獲得一枚彈珠台代幣+1點，集五點即享半卡禮；集十點則有滿卡禮。來玩夾娃娃還能順便體驗到彈珠台真的超棒的，來這裡大、小朋友真的都能玩得超開心。

收穫滿滿戰利品後，就到餛飩祖師-海鋒肉圓為這趟旅行畫上完美結尾吧！這家海鋒肉圓是當地人也愛的平價美食，主推外皮酥酥脆脆的脆皮肉圓，一口咬下肉質非常入味，餡料的筍子也很脆口。

在肉圓上淋上了滿滿的醬汁超療癒的，醬汁偏濃稠、味道是偏甜的滋味，整體吃起來很涮嘴！

以上就是這次推薦給大家的台中清水一日遊，趕快收藏起來吧！

【店家地址】

老士官擀麵：台中市清水區鎮南街81之12號

華得來(清水店)：台中市清水區中山路207號

沙發馬鈴薯 – 清水中華店：台中市清水區中華路515號

餛飩祖師 海鋒肉圓：台中市清水區中興街83號

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