小朋友最期待的萬聖節又來啦！孩子們盼望的不僅是吸睛裝扮，還有那一袋又一袋的萬聖節糖果，是時候為家中的寶貝們籌備一場狂歡派對了！但是萬聖節糖果應該去哪裡買呢？今天我們就來介紹三陽食品的萬聖節糖果推薦，選擇這些應景的萬聖節糖果替孩子們留下美好回憶、增添無限歡樂～快跟著我們一起「不给糖，就搗蛋」吧！

萬聖節糖果推薦 - 萬聖骷顱頭造型QQ

你吃過可以分開的軟糖嗎？不如萬聖節就破例讓小朋友「玩」糖果吧！骷髏頭和骨頭底座可以分開吃，搞怪又新奇，是小朋友的最愛！嚼起來香甜Q軟，兩種口味一次滿足！每包約70~75個，超大份量讓你分享無限快樂，推薦教師、家長會、管委會、旅宿餐廳業者訂購唷！

—商品資訊—

規格：每包約70~75入，適合團體分送

產地：印尼

網址：點我購買

萬聖節糖果推薦 - 德國Trolli爆漿眼球QQ

嚴選德國知名軟糖品牌Trolli，不只是外包裝的驚悚血絲設計，還有眼球造型包覆著酸甜果醬，一口咬下讓果醬在嘴裡噴發！讓孩子們吃起來超過癮。單盒包裝共六顆，推薦三五好友萬聖節聚會必備應景小點心！Trick or Treat就用既驚悚又卡哇伊的爆漿眼球QQ同樂吧！

—商品資訊—

規格：每包6入，適合朋友聚會

產地：西班牙

網址：點我購買

萬聖節糖果推薦 - 舌頭齙牙橡皮糖

如果你還在猶豫萬聖節要扮什麼角色的話，不妨先吃個超吸睛的舌頭齙牙橡皮糖吧！嚐起來酸酸甜甜讓孩子吃不停，大牙齒配上超長的橡皮糖舌頭，不只為小朋友的糖果袋增添驚喜，更增添萬聖節的應景氛圍，讓全家大小留下美好的萬聖節回憶！

—商品資訊—

規格：每盒30入，適合班級同樂

產地：馬來西亞

網址：點我購買

萬聖節糖果推薦 - 舌頭造型糖

既可愛又恐怖的舌頭造型糖，總共有蘋果、草莓、藍莓三種口味，仔細一看其實是個萬聖節限定的奶嘴糖，只要將糖果部分含在嘴裡，就能獲得色彩鮮艷的大舌頭，酸甜之餘還可以逗逗身邊朋友。每盒30入，適合讓小朋友帶到學校和同學一同歡慶萬聖節！

—商品資訊—

規格：每盒30入，適合班級同樂

產地：馬來西亞

網址：點我購買

萬聖節糖果推薦 - 萬聖棒棒糖

你想來點與眾不同的糖果嗎？三陽食品嚴選來自巴西的棒棒糖，內含有多種特殊的應景造型，不僅吃起來甜滋滋外，舔一舔還能讓舌頭染上淡淡的神秘藍，讓小朋友開心得合不攏嘴。每包約48-52支，足夠讓孩子帶到學校和補習班與同學分享。

—商品資訊—

規格：每包約48-52入，適合派對分享

產地：巴西

網址：點我購買

萬聖節糖果推薦 - 萬聖紋舌棒棒糖

萬聖紋舌棒棒糖共有四種小朋友最愛的口味，分別為橘子、葡萄、檸檬、草莓，最特別的是棒棒糖會在舌頭上留下萬聖節圖案，和朋友同樂你一支我一支，玩起來更有趣，當作派對糖果再適合不過了！今年三陽食品新進許多吸睛棒棒糖，讓你的萬聖節充滿無限歡樂！

—商品資訊—

規格：每包約48-52入，適合派對分享

產地：巴西

網址：點我購買





三陽食品已在桃園深根超過一甲子，每年節慶都會推出應有盡有的特色糖果，與大家一同慶祝。除了以上的萬聖節糖果推薦之外，三陽食品還提供更多稀奇古怪的糖果，不論是派對主辦人、教師、家長會、管委會、旅宿餐廳業者，都歡迎至三陽食品創始店或官網選購，跟著SUN編一同散播萬聖節的歡樂氛圍，為孩子們留下難以忘懷的美好回憶！

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＜三陽食品＞

電話：03－422－3419

地址：桃園市中壢區中央西路一段125號

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