「太宰府天滿宮」是日本非常有名的神社之一，如果有來福岡旅遊可以安排一整天在太宰府市參觀神社，從最上面的「竈門神社」一路下來到「天開稻荷神社」再到「太宰府天滿宮」，可以一次把福岡太宰府市的幾個有名神社都走訪一遍，而且因為地點在偏小山區，環境非常清幽更能體會當地的人文風情。

景點資訊

景點1 名稱 : 天開稻荷神社

地址 : 福岡縣太宰府市4丁目 7-43 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 06:30-18:30

景點2 名稱 : 太宰府天滿宮

電話 : (+81)92-922-8225

地址 : 福岡縣太宰府市4丁目 7-1 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 06:00-19:30

官方網站 : 太宰府天滿宮

天開稻荷神社

我們是從上面的「竈門神社」開始參觀，再搭公車下來參觀「天開稻荷神社」，整體路線非常順路一路從山上玩到山下再回飯店休息

搭公車下山到「太宰府市三条公民館」附近下車再往回走一小段路就會看到禁止停車通行的標誌，如果沒有查清楚直接走真的會覺得自己是不是在山區迷路XD

沿著小徑走就會看到紅磚隧道，穿越過去就會開始看到稻荷神社著名的鳥居

穿過來後看到上面寫「寶滿宮參拜隧道」，看來我們的行程跟當地推薦的路線方式剛好顛倒

出隧道往前走一下就能看到熟悉的橘色鳥居

這裡不只鳥居多連旗幟也特別多，跟著走就不用擔心會迷路

準備往上走的時候看到旁邊放一隻小老鼠的公仔，不知道是故意還是不小遺落在這裡的，可愛的造型配上神社的莊嚴有種說不出的違和感

當天的天氣雖然多雲但太陽露出來時整片光灑下來非常漂亮，手機拍照還有可能因為光線過量需要手動調暗一點

一路走下去滿滿都是鳥居跟旗幟，在綠蔭盎然的山裡特別顯眼

兩側都插滿旗幟除了可以防止迷路外，也能提醒旅客小心旁邊的斜坡

走到上面後可以看到販售御守的小店鋪，因為是平日所以人潮比較少，不用擔心到處人擠人或是拍照需要等待

旁邊就是神社，在山中的神社都格外給人一股清淨解憂的感覺

因為稻荷神社主要是祭拜「狐狸」，所以販售的繪馬都是狐狸的圖案非常可愛

穿過神社跟店鋪後旁邊還有樓梯可以往上走

走上去可以看到用石頭建造出來的小石屋

裡面也是祭拜狐狸的地方，因為在日本狐狸是吉祥的象徵，可以幫助人們驅趕老鼠讓莊稼豐收

太宰府天滿宮

參觀完「天開稻荷神社」後，可以沿著步道繼續往前走都會有指示牌可以看

走到「太宰府天滿宮」的路都是下坡或是下樓梯，因為天滿宮比較接近山腳平地的位置

走步道也能當作不錯的運動，走下山後雲層漸漸飄走陽光直接普照下來

路上還有看到蒲公英，雖然有點想吹開但想想還是讓大自然依靠熟悉的風飄散比較好

穿過後方一大片的空地跟停車場就能開始看到天滿宮相關的建築物

山下這邊的人明顯比較多，不管走到哪都可以看到遊客在拍照

雖然太陽大但不時都會有風吹來，逛起來倒也滿涼爽的

在天滿宮還可以看到麒麟的銅像，代表麒麟跟這裡也是有淵源的

穿過神社廟宇的建築就能看到本殿，這裡也是最多人拍照的地方，我們在這裡等很久才終於拍到一張前方人比較少的風景照

走進來旁邊就可以看到洗手亭，這也是日本神社都會有的地方，讓遊客先洗淨雙手後再開始參拜

結果前往的當天居然遇到在整修，難怪從遠方就看到非常大幅的畫豎立在這邊，真的非常可惜沒有看到這座著名的寶殿，但旅途總會有小遺憾才能成為下一次再來的動力

既然本殿看不到還是能逛一下旁邊販賣御守的店鋪

如果想要求籤解運這邊也有，幾乎來的人都手拿御守再過來抽一支籤

不得不說這裡的御守種類真的非常多，可以依照個人的需求做挑選，一定可以找到適合自己的御守

走到後面門也都是關起來的，只能讓我們自己想像裡面輝煌的樣子

雖然最重要的主殿沒有看到，但來這裡參觀也能體會幾分當地神社的風情

表參道商店街

在走回去「太宰府」車站時會先經過表參道的商店街，裡面有販售各式各樣的伴手禮跟點心

不管是吃的還是喝的，遠遠望過去都能看到排隊人潮

這裡特色商店滿多的，還有許多專屬商店可以逛，非常適合親子一起來逛

看到滿滿一整排的角落生物，我都覺得家裡的角落已經被佔領完了

喜歡宮崎駿電影的人，這邊也有專門販售吉卜力週邊的商店，幾乎所有的造型跟種類都找的到

其中我最喜歡的就是販售筷子的店，因為筷子也是東方人每天都會使用到的餐具

在這裡筷子也是精美的伴手哩，不同的風格跟製作方式價格也不一樣，可以慢慢挑選一雙適合自己的專屬筷子

除了一般特色風格的筷子外，也有可愛風格的組合，裡面有貓咪筷子架，還有分不同顏色跟紋路

想要高檔的筷子可以到中間的玻璃展示櫃看，隨便一雙價格都是萬元起跳，看來一雙小小的筷子也是可以看的出階級之分，上面的紋路也比其他細緻許多

結語

唯一可惜的是沒有機會參觀到主殿，但安排太宰府的行程絕對值得，可以看到千年歷史的神社外，也能欣賞到不同神社的風格，雖然日本神社數量多分布廣，但仔細觀察還是可以區別出來，因為這些建築在台灣幾乎看不到更能顯得參觀的重要性，即便是從山上的「竈門神社」一路下來到「天開稻荷神社」跟「太宰府天滿宮」，光白天就步行一整天，不過天氣涼爽加上又是在山間步道走，並不會覺得累反倒是精神一直很好心靜也十分清幽，最後車站前的表參道商店街根本就是引誘人消費啊~不管是特色商品還是專屬商店都讓人忍不住逛一逛就手滑購買了。

天開稻荷神社 地址 : 福岡縣太宰府市4丁目 7-43 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 06:30-18:30