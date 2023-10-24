圓觀Palazzo Colonna｜台中頂級獨享式婚宴會館推薦，飯店服務與私人招待所打造尊榮婚禮，搭配米其林廚藝團隊的完美宴席!

說到台中的頂級婚宴會館名單，就不能不提到今年新開幕的【圓觀Palazzo Colonna】，是來自君品飯店旗下的品牌，更是全台唯一的完全包套式宴會廳，結合浪漫的純白色系戶外教堂，奢華感的歐式古堡空間環境，以及米其林廚藝團隊打造奢華宴席，無疑是台中豪宅式宴會的最佳選擇。

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圓觀 Palazzo Colonna｜環境

▼【圓觀Palazzo Colonna】位於台中市北屯區敦化路二段，純白色系的藝術感建築外觀，在綠葉植栽下充滿清新氛圍，鄰近台中中央公園，附設有大型停車場可停車。

▼【圓觀Palazzo Colonna】大廳環境寬敞明亮，以開放、寬敞、自然的氛圍為特色，流線型的設計充滿藝術感，搭配採光良好的大面窗，景觀上預計每季都有不同的變化，營造出與自然共存的私宅宴會，一次僅接待一場宴會，還有擺放一台純白色鋼琴，為整體空間增添清新氛圍，也相當適合打卡拍照一番。

圓觀 Palazzo Colonna｜宴會廳

▼【圓觀Palazzo Colonna】台灣唯一教堂式宴會廳的科隆納宴會廳，走的是低調典雅的風格設計，灰米色調搭配華麗的裝潢擺設，讓人彷彿來到歐洲般的浪漫，配有頂級音響及視訊系統設備，總共120坪場地可提供桌數15~25桌，容納人數150~250人。

圓觀 Palazzo Colonna｜證婚教堂

▼【圓觀Palazzo Colonna】戶外的純白證婚教堂，讓新人們能在520坪的景觀田園中，完成浪漫且獨特的證婚儀式，完美圓了每個人心中的夢想啊!

▼【圓觀Palazzo Colonna】教堂旁的露天田園，與東海大學建築系合作，設置了4座戶外地景裝置藝術作品，分別由互動關係、建築材質、空間功能、時間性為概念，再搭配燈光、水噴霧等設計，營造出日夜不同的美妙氛圍。

圓觀 Palazzo Colonna｜新娘室

▼【圓觀Palazzo Colonna】的新娘室是我看過最美的，白色系搭配絕美的落地窗採光，很有韓式網美咖啡廳的氛圍，在這裡隨便拍照都超級好看，裏頭還有私人廁所、掛燙機、保險箱等貼心設施，讓新娘能夠以最完美狀態迎接人生重要時刻。

圓觀 Palazzo Colonna｜婚宴專案選擇

「戀」婚宴專案，每桌10位，NT$21,990+10%。

「囍」婚宴專案，每桌10位，NT$23,990+10%。

「豐」婚宴專案，每桌10位，NT$25,990+10%。

「傳統文定儀式」專案，NT$12,000，內含聘禮桌與現場位置設定、奉茶甜茶6-12杯、觀禮甜湯圓、儀式用高矮椅一組、呷雞起家雞腿乙隻、儀式引導人員。

「戶外證婚」專案，NT$48,800+10%，內含婚企／管家／音控各一名、美式觀禮席、手控音響設備、祝福甜筒花瓣、兩側走道椅背花藝、迎賓指示牌、簡易儀式台、證婚環境氛圍設計、證婚書約、誓詞卡、精緻迎賓點心、迎賓調酒飲品40份，時段：10:30-11:30（午宴）／16:30-17:30（晚宴）。

點我預約諮詢:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFyAFNu1A7CRFpk8j2rzZkJ5HaZDlnc_YPg3fDYbFT3YvMzw/viewform

圓觀 Palazzo Colonna｜婚宴菜色

▼婚宴菜色由君品五星級米其林三星廚藝團隊操刀，是中西合璧的創意菜單設計，符合年輕新婚客群的導向，從龍蝦、帝王蟹、鮑魚、石斑魚等頂級食材，到異國秘製烤肋排與西班牙燉飯通通上桌。

十全味珍碟

▼十全味珍碟有水晶雞腿、沉香腐竹、蜜汁小魚乾、醃製小鮑魚、麻辣百葉芙蓉、涼拌花生、百香青木瓜、梅汁番茄、日式柚子白玉、黃金泡菜，酸酸甜甜的冰涼菜色，一吃就讓人胃口大開!

花好月圓

▼婚宴菜色必吃的花好月圓，以炸地瓜圓和紫薯芋頭圓為主角，搭配香甜的花生粉及葡萄乾，外脆內軟的香甜口感好幸福啊！

明蝦沙拉大拼盤

▼明蝦沙拉大拼盤包含明蝦沙拉、鴨胸、烏魚子、冰捲，每一款的調味都很剛好，很有開胃解膩的效果！

紅燒燉排翅

▼紅燒燉排翅以港式煲湯的作法，加入金華火腿、魚翅等高級食材熬煮，湯頭鮮美濃稠，魚翅給得相當大塊，彈牙吃得到滿滿膠質!

金蒜帝王蟹佐粄條

▼霸氣上桌的金蒜帝王蟹佐粄條，嚴選1.5公斤的新鮮帝王，以特殊的蒜油料理，吃起來溫潤無嗆味，蟹肉新鮮飽滿，一拉起就能將肉輕鬆取出，搭配蒸煮到Q彈的美濃粄條，好吃到讓人想要外帶回家!

經典老醬爆鮮鮑

▼香噴噴的經典老醬爆鮮鮑，還沒吃就聞到誘人的香氣，將鮑魚以秘製醬料及蠔油浸一天，再以干貝醬大火爆炒而成，微辣的醬香紮實口感好過癮!

梅菜清蒸活石斑

▼超大尾的梅菜清蒸活石斑，特別加入梅菜增加酸香風味，魚肉吃起來更是彈牙鮮嫩，整體的口味豐富充滿層次。

秘製烤肋排

▼充滿異國風味的秘製烤肋排，將大根肋排塗上特製醬料加沙茶醬料，反覆塗醬烤製到入味的程度，呈現油亮亮的光澤，肉質意外的香當軟嫩，一咬就能骨肉分離真的好好吃!

天麻鹿茸燉全雞

▼溫潤順口的天麻鹿茸燉全雞，使用 1.2公斤台灣正土雞，肉感更嫩更細緻，搭配活血的鹿茸和多款中藥材熬煮，中藥味是清爽的路線，同時帶有雞的油脂香氣，不會讓人喝起來太負擔！

西班牙海鮮香料燉飯

▼取代米糕的西班牙海鮮香料燉飯，頂頭擺上了滿滿的海鮮食材，延用君品西餐西式料理作法，加上番紅花等異國香料增添香氣，每顆米飯都吸滿了鮮味精華。

米其林三星腐竹薏米糖水

▼出自台北君品酒店米其林餐廳頤宮，經典的菜色米其林三星腐竹薏米糖水，喝起來像是濃度加倍的豆漿，同時能吃到許多薏仁和蓮子，是長輩們會很喜歡的口味。

法式甜點集

▼充滿異國下午茶感的法式甜點集，能吃到手工費南雪、原味乳酪蛋糕、藍帶騎士冰淇淋。

店家資訊

圓觀Palazzo Colonna

粉絲團：圓觀Palazzo Colonna FB

地址：臺中市北屯區敦化路二段239號

電話：04-2292-8000

營業時間：10:00~19:00

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