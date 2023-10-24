為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北南京復興餐廳】明水然無菜單鐵板燒慶城店 ➤ 質感約會鐵板燒餐廳！波士頓活龍蝦海陸套餐，10多道菜美味無上限！

【台北南京復興餐廳】明水然無菜單鐵板燒慶城店 ➤ 質感約會鐵板燒餐廳！波士頓活龍蝦海陸套餐，10多道菜美味無上限！

2023-10-24 13:47:33 專業噗嚨共Miso吃走 人氣：113
share
窩客好文

專業噗嚨共Miso吃走

發表篇數：606篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：明水然 無菜單鐵板燒-慶城店
place台北市松山區慶城街18號之1樓
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 coverphoto.jpg

台灣火鍋第一品牌＂樂多多集團＂董事長家族從事漁業相關工作50多年，秉持對海鮮品質與新鮮的要求

希望呈現給顧客高品質的海鮮，樂多多旗下品牌＂明水然無菜單鐵板燒慶城店＂是間高品質的餐廳

無菜單料理一次可以吃到10多道菜色，並且有魚、有肉、有龍蝦全都吃得到！還是台北10大鐵板燒之一

魚類選用當季的時令鮮魚每日產地直送，餐點都是歷經長達3個月的測試、研發、創新才會呈現出來

並且定期更換菜色，讓你每次來都有不同的體驗！

超高CP值得餐點，約會、節慶、商業聚餐、家族聚餐等都很合適！

地點為於中山區南京復興捷運站附近，從南京復興7號出口步行只要3分鐘，交通超級便利！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 (1).jpg

餐廳位於二樓，從一樓進入後會先在左方看到水族箱內有許多新鮮活跳跳的龍蝦

而右邊則是特製紅酒櫃，特殊溫控保持著紅酒最完美的狀態，讓你品嘗完美紅肉還能搭配完美紅酒

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 (2).jpg

樓梯上二樓後還可以看到許多名人的簽名，以及集團內各項評比的獎章

真的有超多藝人、政治人物來吃過，明水然無菜單鐵板燒的表現有口皆碑！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 (48).jpg

餐廳有著許多用餐區，有包廂式、有開放式、甜點區．．．等等

空間環境舒適乾淨，溫馨的用餐區域能夠讓你與朋友、家人共享美食的時光

因為地點便利加上有包廂設計，很適合聚餐約會、商務聚餐所以在網路上受到網友們的喜愛！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 (6).jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 (4).jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 (3).jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 (5).jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 (7).jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店的價位共分3種：1390、1890、3000 +10%服務費

不管哪一種都會有：麵包、前菜、沙拉、例湯、魚類、時令小品、龍蝦、肉類、炒飯、甜點、飲料

1390套餐1890套餐差別在於1890多了南非活鮑魚、北海道生食干貝、草蝦

以及魚類可選擇午仔魚青甘魚下巴或龍膽石斑魚

明水然無菜單鐵板燒慶城店菜單如下

明水然無菜單鐵板燒菜單 台北鐵板燒推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (1).jpg

明水然無菜單鐵板燒菜單 台北鐵板燒推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (2).jpg

明水然無菜單鐵板燒菜單 台北鐵板燒推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (3).jpg

明水然無菜單鐵板燒菜單 台北鐵板燒推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (4).jpg

明水然無菜單鐵板燒菜單 台北鐵板燒推薦 專業噗嚨共MISO吃走 (5).jpg

每次來樂多多集團旗下品牌餐廳，從座位擺設就讓人感到有質感，精緻的擺設讓人迫不及待想品嘗美食

樂多多旗下品牌有：肉多多火鍋、狂一鍋、明水然、明水然．樂、辛韓道、追樂祕式泰鍋物

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO吃 (8).jpg

飲水部分可選擇：礦泉水氣泡水，費用皆是65元，可以無限暢飲

氣泡水清爽不會太過刺激，搭配美食剛剛好！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO.jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_38.jpg

餐前麵包為現烤的大蒜麵包，每人可續一次

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_36.jpg

這次我們選擇了1390套餐1890套餐，大家最常點的這兩樣跟螢幕前的你分享！

開胃前菜｜山藥細麵佐鮭魚卵

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_37.jpg

品項內容都會隨著季節做改變，這次來的前菜是將黏密細緻的山藥以麵條方式呈現

猶如綿延白雪般的柔滑質感，微微透出精緻的光澤，醇香的山藥搭配鹹香的鮭魚卵，每一口都牽絲令人陶醉

精選沙拉｜松露野菇沙拉

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_34.jpg

這天的沙拉很特別，一開始看到師傅在煎台上拌炒著香噴噴的食材，以為是別桌客人的餐點

沒想到竟是我們的沙拉，與印象中生菜沙拉不同，這是將杏鮑菇拌炒香氣釋出後，搭配新鮮生菜及松露

將松露與食材均勻攪拌後，松露的香氣滲透到每一根菇菇和生菜中，質地細膩脆嫩香醇～這個豪好吃！

主廚例湯｜蕈菇濃湯、牛肉羅宋湯　2選1

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_32.jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_31.jpg

蕈菇濃湯由服務人員現場道入湯盤，奶油蕈菇的香氣透過沖倒瀰漫在空氣中，歐買尬～這也太香了吧！

可將大蒜麵包沾取濃湯一同享用，滑順濃厚的口感和香氣，讓我喝完還想再續碗，這個豪好喝喔～推推！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_30.jpg

牛肉羅宋湯以新鮮蔬菜、蕃茄及鮮美的牛肉下去熬煮，透過嗅覺都能感受到牛肉的柔軟和豐腴

蔬菜的鮮甜及帶有酸味的蕃茄以及豐潤的牛肉，營造出一種平衡的口感

哎呀！羅宋湯也很好喝內，幸好我們各點一份！

時令小品｜豆腐煲佐胡麻醬

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_27.jpg

這道超級好吃！！！還沒形容它我就要誇讚！看師傅將外圈煎的金黃焦脆

外酥內嫩的口感，每一口都能感受到扎實的豆腐，搭配甜而微鹹的胡麻醬

有夠好吃的啦！芝麻香氣香醇濃郁，真的很讓人喜愛，吃完還想再吃一次！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_33.jpg

吃鐵板燒的一大興趣就是可以近距離看師傅料理過程，巧妙的手法咻咻咻的就將食材料理完畢

在鐵板上的操作，仿佛是一場精彩的烹飪表演！而且鐵板燒主廚還會跟你互動，依照個人口味去調配

讓你在等待餐點的過程中，也享受了視覺嗅覺的雙重盛宴！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_28.jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_29.jpg

前主餐｜石斑魚

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_19.jpg

肉質肥厚結實的石斑魚是鐵板燒料理的常客，在咀嚼中緊實細膩的口感，帶有一絲微妙的甘甜

外皮煎的金黃焦脆，魚肉軟嫩鮮美，沾一點餐盤上的胡椒鹽就很好吃！

另外一道1890套餐的魚是選擇午仔魚，師傅料理時還會詢問是否需要幫忙挑刺，技術超級好！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_25.jpg

前主餐｜午仔魚、青甘魚下巴、龍膽石斑　3選1 (1890套餐魚類選擇)

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_23.jpg

午仔魚形體修長纖細，無腥味、無土味、肉質鮮嫩細膩，並且富含豐富的營養價值和蛋白質

香煎一夜干午仔魚將魚肉的鮮美更完善的保留下來，單吃就很好吃，撒上一點胡椒鹽吃更能襯托出美味

不只魚好吃連旁邊的配菜櫛瓜和香菇都煎得恰當好處，多汁飽滿鎖住水份！

前主餐｜波士頓活龍蝦(半隻)

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_15.jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_13.jpg

一開始龍蝦還活跳跳的在鐵板上，刀工處理過後還能看到龍蝦微微的抖動，看到龍蝦剖面圖滿滿的蝦膏

是不是讓喜愛海鮮的你眼睛為之一亮，波士頓龍蝦肉質緊實有彈性，餐盤上的龍蝦肉都彈起來了呢！

香煎後龍蝦甜味顯現更鮮明，飽滿Q彈龍蝦肉汁香甜，明水然還附上小湯匙，讓你輕鬆吃龍蝦卵和蝦膏！

龍蝦二吃｜龍蝦螯佐金沙醬

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_12.jpg

你以為吃完龍蝦就沒了嗎？明水然無菜單鐵板燒慶城店將龍蝦蝦螯煮熟後再料理

澎潤Q彈的蝦螯肉淋上鹹香濃郁的金沙醬，沒想到可以這樣搭配耶，金沙鹹蛋黃無腥味鮮香吃的到

香味撲鼻搭配肥肥的龍蝦螯，大口吃好過癮！

前主餐｜枸杞吻仔魚醬娃娃菜

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_11.jpg

使用吻仔魚及枸杞下去燉煮的醬汁，濃稠滑潤搭配細嫩的娃娃菜與多汁的絲瓜新鮮玉米筍

這道青菜讓人吃了很溫暖清新，口味不會太重，剛好能夠將味蕾拉回原始狀態，能夠重新品嘗主餐

娃娃菜和絲瓜非常鮮甜又多汁，枸杞的甜味與蔬菜的鮮甜很搭！這道青菜好吃我喜歡！

前主餐｜南非活鮑魚、北海道生食級干貝佐魚子醬、草蝦 (1890套餐)

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_18.jpg

差600元就能吃到肥美的活鮑魚和生食級大干貝，新鮮到不要不要的，看餐點你們一定看不出它有多大

來看看料理前，肥滋滋的南非鮑魚和生食級大干貝，真的大～到一個令人驚訝！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_22.jpg

一開始看到海鮮食材我連連驚呼，狂拍照，主廚師傅說：你沒有拿個比例尺拍不出來有多大

於是師傅獻出他的手作食材比例，南非活鮑魚足足有成年男性一個手掌心這麼大！

還有那個干貝也是好大顆，肥肥草蝦的身軀還沒辦法將北海道生食級干貝圍繞！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_21.jpg

北海道生食級干貝是干貝品質中最好的，細緻光滑的干貝將表層煎的金黃色

鮮甜美味全都鎖在干貝內，肉質軟嫩彈的口感，一吃就知道厲害在哪，一般干貝根本無法相比！

搭配世界三大珍饈之一的魚子醬，讓干貝味道更鮮美，讓人吃了露出幸福感

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_16.jpg

南非活鮑魚厚實光滑的外表，厚度看照片的橫切面就知道有多厚，肉眼目測超過1.5公分吧！

肉質豐潤細嫩而彈牙，海洋鮮甜味明顯，味道及口感都非常棒，不愧被稱為南非地區的珍珠之母！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_17.jpg

主餐｜菲力牛排、伊比利豬梅花、香煎雞腿排　3選1

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_9.jpg

有著世界最好吃豬肉之稱的伊比利豬肉，算是豬豬界的A5和牛了

最大的優點是沒有豬腥味並且不須全熟也可以吃，主廚煎的過程那香味就持續撲鼻

端上桌時整個克制不了想吃他的衝動，肉質細緻帶脆勁，連油脂的部位都好吃

單吃就好吃還可以搭配蒜片、鳳梨片、胡椒鹽，讓伊比利豬的美味更有層次

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_8.jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_3.jpg

菲力牛排更是不得了，師傅一開始將牛排放置鐵板燒後，靜置10來分鐘，讓牛排的熟度、口感更加完美

牛排外層呈現出漂亮的深咖色，裡面則是漂亮的粉紅色，並且肉汁不斷冒出讓人看了心花怒放！

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_7.jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_5.jpg

歐某！歐某！你看看上面那張圖辣，光看照片就讓人流口水了，菲力滑嫩精緻的肉質是許多饕客的愛

沒有多餘的脂肪或筋，帶有牛肉的自然甜味，鐵板上香煎將牛排的原汁原味都呈現出來

5分熟的熟度剛剛好，鮮嫩多汁肉質軟嫩，沾一點胡椒鹽就很好吃了！這塊菲力牛排我要再來一塊！

鐵板特製炒飯｜櫻花蝦炒飯

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_2.jpg

明水然無菜單鐵板燒慶城店的主廚功夫很了得，除了前菜、主餐外炒飯也是非常完美

粒粒分明並且將每一粒米飯都炒出香味，剛剛吃完那麼多菜色之後其實肚子已經很飽了

蛋炒飯的香氣、口感及味道，還是會誘使人把這道炒飯吃完！

特製甜點｜香煎手工芋頭餅

精選茶品｜紅茶、四季春、洛神花茶　3選1

明水然無菜單鐵板燒慶城店 台北鐵板燒推薦 台北約會餐廳 台北無菜單料理 專業噗嚨共MISO_1.jpg

一開始看師傅在煎這個的時候，我還想說：怎麼還有，不是要吃甜點了嗎？結果真的是甜點XD

芋頭處理的細緻如泥後，放置鐵板上煎的兩面焦脆，芋頭的香味不斷釋出，端上桌時再淋上蜂蜜

原本只想吃一口試味道就好，結果我還是把它吃光光了XD

太有魔力了，連甜點都好吃，飲料甜度固定不會太甜，搭配芋頭餅剛剛好

吃完大滿足耶，不只味覺和嗅覺上，連視覺都滿足了，醬汁全都是師傅以天然食材手工製作

師傅在過程中也會跟你互動，詢問是否需要拍攝食材，依照個人口味去調配餐點

服務人員也會細心注意是否需要服務，讓用餐期間感到放鬆、精緻並且優雅的享用美食

絕對是約會餐廳首選啊！當天有很多對情侶及家庭聚餐，看著其他客人吃飽也是露出滿足愉悅的笑容

真的很好吃，食材頂級又精緻，南京復興捷運餐廳推薦＂明水然無菜單鐵板燒慶城店＂給你唷！

【明水然無菜單鐵板燒慶城店】

電話：02-2716-8818

地址：台北市松山區慶城街18之1號2樓 (南京復興7號出口)

營業時間：11:30~15:00 / 17:30~22:00 (天天營業)

收一成服務費、加入樂多多集團會員享好禮

看更多分享嗎? 別忘了點讚FB / 訂閱Blog / 追蹤IG 唷！

 

【下午茶點心推薦】Plantiigood輕纖燕麥脆片 ➤ 三　　【下午茶點心推薦】Plantiigood輕纖燕麥脆片 ➤ 三

近期文章還有 (點圖文都可進入文章)

【台北東區牛排吃到飽】洋石岩燒牛排 ➤ 凱恩斯岩燒新品牌！超強自助吧，燉飯、義大利麵、小菜、湯品、冰淇淋任你吃！

洋石岩燒牛排 Young Stone Steak House 台北東區牛排 自助吧吃到飽 台北岩燒牛排 專業噗嚨共MISO吃走 coverphoto.jpg

【板橋染髮推薦】AZONE髮廊新月殿 ➤ RENATA鉑金修護髮膜，讓你染燙完髮質柔順亮麗！新埔捷運站步行1分鐘！

AZONE髮廊新月殿 板橋染髮推薦 板橋髮廊推薦 新埔捷運站 專業噗嚨共MISO吃走 coverphoto.jpg

【華山市場美食】合掌村華山店 ➤ 魚市場新鮮直送，超高CP值，料多味噌湯免費喝！新鮮肥美生魚片，台北日式料理推薦！

合掌村華山店 華山市場美食 台北日本料理推薦 善導寺美食 專業噗嚨共MISO吃走 coverphoto.jpg​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​台北食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/5447120

新北食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/5447111

桃園食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/6935399

新竹食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/6935402

苗栗食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/5447108

台中食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/5478569

彰化食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/6942811

嘉義食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/6944819

台南食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/6933680

宜蘭食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/5557016

花蓮食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/6958393

高雄食記 : https://reinmiso.pixnet.net/blog/category/6521384

文章標籤

明水然無菜單鐵板燒慶城店 明水然無菜單鐵板燒 樂多多鐵板燒 樂多多集團 台北約會餐廳推薦 台北餐廳生日 台北餐廳約會 台北美食 南京復興美食 南京復興餐廳 南京復興美食推薦
 
創作者介紹
創作者 Miso咪搜 的頭像
Miso咪搜

專業噗嚨共Miso吃走




#台北鐵板燒推薦
morechevron_right
文章關鍵字
台北鐵板燒推薦 台北鐵板燒 台北鐵板燒高級 台北美食
檢舉
share
chevron_left

【台北東區牛排吃到飽】洋石岩燒牛排➤凱恩斯岩
延伸閱讀

【台南 北區】巷弄裡的平價串燒職人焼き鳥 Yakitori 每串都能擄獲炭香愛好者的胃

 我是艾兒比！！

台北鐵板燒推薦【The Ukai Taipei鐵板燒・割烹料理】米其林頂級鐵板燒 無菜單料理 微風南山46樓景觀高級餐廳♥食尚期貨小咪推薦台北信義區餐廳

 康和期貨李貞儀
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

專業噗嚨共Miso吃走

發表篇數：606篇

帶著相機背著包包看世界~ 因為不知道眼前的世界什麼時候會消失所以把握現有的時間好好的看
作者的其它文章
同類據點
明水然樂-遠百信義店 照片

明水然樂-遠百信義店

4.56 (8人評鑑)

區域：台北市信義區
就饗鐵板燒 台北忠孝東店 照片

就饗鐵板燒 台北忠孝東店

4.17 (3人評鑑)

區域：台北市大安區
初魚鐵板燒 民生店 照片

初魚鐵板燒 民生店

4.35 (1人評鑑)

區域：台北市松山區
毓鐵板燒 照片

毓鐵板燒

4.05 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
鐵F.f Teppanyaki 師大店 照片

鐵F.f Teppanyaki 師大店

3.95 (1人評鑑)

區域：台北市中正區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up