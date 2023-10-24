台灣火鍋第一品牌＂樂多多集團＂董事長家族從事漁業相關工作50多年，秉持對海鮮品質與新鮮的要求

希望呈現給顧客高品質的海鮮，樂多多旗下品牌＂明水然無菜單鐵板燒慶城店＂是間高品質的餐廳

無菜單料理一次可以吃到10多道菜色，並且有魚、有肉、有龍蝦全都吃得到！還是台北10大鐵板燒之一

魚類選用當季的時令鮮魚每日產地直送，餐點都是歷經長達3個月的測試、研發、創新才會呈現出來

並且定期更換菜色，讓你每次來都有不同的體驗！

超高CP值得餐點，約會、節慶、商業聚餐、家族聚餐等都很合適！

地點為於中山區南京復興捷運站附近，從南京復興7號出口步行只要3分鐘，交通超級便利！

餐廳位於二樓，從一樓進入後會先在左方看到水族箱內有許多新鮮活跳跳的龍蝦

而右邊則是特製紅酒櫃，特殊溫控保持著紅酒最完美的狀態，讓你品嘗完美紅肉還能搭配完美紅酒

樓梯上二樓後還可以看到許多名人的簽名，以及集團內各項評比的獎章

真的有超多藝人、政治人物來吃過，明水然無菜單鐵板燒的表現有口皆碑！

餐廳有著許多用餐區，有包廂式、有開放式、甜點區．．．等等

空間環境舒適乾淨，溫馨的用餐區域能夠讓你與朋友、家人共享美食的時光

因為地點便利加上有包廂設計，很適合聚餐約會、商務聚餐，所以在網路上受到網友們的喜愛！

明水然無菜單鐵板燒慶城店的價位共分3種：1390、1890、3000 +10%服務費

不管哪一種都會有：麵包、前菜、沙拉、例湯、魚類、時令小品、龍蝦、肉類、炒飯、甜點、飲料

1390套餐與1890套餐差別在於1890多了南非活鮑魚、北海道生食干貝、草蝦

以及魚類可選擇午仔魚或青甘魚下巴或龍膽石斑魚

明水然無菜單鐵板燒慶城店菜單如下

每次來樂多多集團旗下品牌餐廳，從座位擺設就讓人感到有質感，精緻的擺設讓人迫不及待想品嘗美食

樂多多旗下品牌有：肉多多火鍋、狂一鍋、明水然、明水然．樂、辛韓道、追樂祕式泰鍋物

飲水部分可選擇：礦泉水或氣泡水，費用皆是65元，可以無限暢飲

氣泡水清爽不會太過刺激，搭配美食剛剛好！

餐前麵包為現烤的大蒜麵包，每人可續一次

這次我們選擇了1390套餐及1890套餐，大家最常點的這兩樣跟螢幕前的你分享！

開胃前菜｜山藥細麵佐鮭魚卵

品項內容都會隨著季節做改變，這次來的前菜是將黏密細緻的山藥以麵條方式呈現

猶如綿延白雪般的柔滑質感，微微透出精緻的光澤，醇香的山藥搭配鹹香的鮭魚卵，每一口都牽絲令人陶醉

精選沙拉｜松露野菇沙拉

這天的沙拉很特別，一開始看到師傅在煎台上拌炒著香噴噴的食材，以為是別桌客人的餐點

沒想到竟是我們的沙拉，與印象中生菜沙拉不同，這是將杏鮑菇拌炒香氣釋出後，搭配新鮮生菜及松露

將松露與食材均勻攪拌後，松露的香氣滲透到每一根菇菇和生菜中，質地細膩脆嫩香醇～這個豪好吃！

主廚例湯｜蕈菇濃湯、牛肉羅宋湯 2選1

蕈菇濃湯由服務人員現場道入湯盤，奶油與蕈菇的香氣透過沖倒瀰漫在空氣中，歐買尬～這也太香了吧！

可將大蒜麵包沾取濃湯一同享用，滑順濃厚的口感和香氣，讓我喝完還想再續碗，這個豪好喝喔～推推！

牛肉羅宋湯以新鮮蔬菜、蕃茄及鮮美的牛肉下去熬煮，透過嗅覺都能感受到牛肉的柔軟和豐腴

蔬菜的鮮甜及帶有酸味的蕃茄以及豐潤的牛肉，營造出一種平衡的口感

哎呀！羅宋湯也很好喝內，幸好我們各點一份！

時令小品｜豆腐煲佐胡麻醬

這道超級好吃！！！還沒形容它我就要誇讚！看師傅將外圈煎的金黃焦脆

外酥內嫩的口感，每一口都能感受到扎實的豆腐，搭配甜而微鹹的胡麻醬

有夠好吃的啦！芝麻香氣香醇濃郁，真的很讓人喜愛，吃完還想再吃一次！

吃鐵板燒的一大興趣就是可以近距離看師傅料理過程，巧妙的手法咻咻咻的就將食材料理完畢

在鐵板上的操作，仿佛是一場精彩的烹飪表演！而且鐵板燒主廚還會跟你互動，依照個人口味去調配

讓你在等待餐點的過程中，也享受了視覺和嗅覺的雙重盛宴！

前主餐｜石斑魚

肉質肥厚結實的石斑魚是鐵板燒料理的常客，在咀嚼中緊實細膩的口感，帶有一絲微妙的甘甜

外皮煎的金黃焦脆，魚肉軟嫩鮮美，沾一點餐盤上的胡椒鹽就很好吃！

另外一道1890套餐的魚是選擇午仔魚，師傅料理時還會詢問是否需要幫忙挑刺，技術超級好！

前主餐｜午仔魚、青甘魚下巴、龍膽石斑 3選1 (1890套餐魚類選擇)

午仔魚形體修長纖細，無腥味、無土味、肉質鮮嫩細膩，並且富含豐富的營養價值和蛋白質

香煎一夜干午仔魚將魚肉的鮮美更完善的保留下來，單吃就很好吃，撒上一點胡椒鹽吃更能襯托出美味

不只魚好吃連旁邊的配菜櫛瓜和香菇都煎得恰當好處，多汁飽滿鎖住水份！

前主餐｜波士頓活龍蝦(半隻)

一開始龍蝦還活跳跳的在鐵板上，刀工處理過後還能看到龍蝦微微的抖動，看到龍蝦剖面圖滿滿的蝦膏

是不是讓喜愛海鮮的你眼睛為之一亮，波士頓龍蝦肉質緊實有彈性，餐盤上的龍蝦肉都彈起來了呢！

香煎後龍蝦甜味顯現更鮮明，飽滿Q彈龍蝦肉汁香甜，明水然還附上小湯匙，讓你輕鬆吃龍蝦卵和蝦膏！

龍蝦二吃｜龍蝦螯佐金沙醬

你以為吃完龍蝦就沒了嗎？明水然無菜單鐵板燒慶城店將龍蝦蝦螯煮熟後再料理

將澎潤Q彈的蝦螯肉淋上鹹香濃郁的金沙醬，沒想到可以這樣搭配耶，金沙鹹蛋黃無腥味鮮香吃的到

香味撲鼻搭配肥肥的龍蝦螯，大口吃好過癮！

前主餐｜枸杞吻仔魚醬娃娃菜

使用吻仔魚及枸杞下去燉煮的醬汁，濃稠滑潤搭配細嫩的娃娃菜與多汁的絲瓜新鮮玉米筍

這道青菜讓人吃了很溫暖清新，口味不會太重，剛好能夠將味蕾拉回原始狀態，能夠重新品嘗主餐

娃娃菜和絲瓜非常鮮甜又多汁，枸杞的甜味與蔬菜的鮮甜很搭！這道青菜好吃我喜歡！

前主餐｜南非活鮑魚、北海道生食級干貝佐魚子醬、草蝦 (1890套餐)

差600元就能吃到肥美的活鮑魚和生食級大干貝，新鮮到不要不要的，看餐點你們一定看不出它有多大

來看看料理前，肥滋滋的南非鮑魚和生食級大干貝，真的大～到一個令人驚訝！

一開始看到海鮮食材我連連驚呼，狂拍照，主廚師傅說：你沒有拿個比例尺拍不出來有多大

於是師傅獻出他的手作食材比例，南非活鮑魚足足有成年男性一個手掌心這麼大！

還有那個干貝也是好大顆，肥肥草蝦的身軀還沒辦法將北海道生食級干貝圍繞！

北海道生食級干貝是干貝品質中最好的，細緻光滑的干貝將表層煎的金黃色

鮮甜美味全都鎖在干貝內，肉質軟嫩彈的口感，一吃就知道厲害在哪，一般干貝根本無法相比！

搭配世界三大珍饈之一的魚子醬，讓干貝味道更鮮美，讓人吃了露出幸福感

南非活鮑魚厚實光滑的外表，厚度看照片的橫切面就知道有多厚，肉眼目測超過1.5公分吧！

肉質豐潤細嫩而彈牙，海洋鮮甜味明顯，味道及口感都非常棒，不愧被稱為南非地區的珍珠之母！

主餐｜菲力牛排、伊比利豬梅花、香煎雞腿排 3選1

有著世界最好吃豬肉之稱的伊比利豬肉，算是豬豬界的A5和牛了

最大的優點是沒有豬腥味並且不須全熟也可以吃，主廚煎的過程那香味就持續撲鼻

端上桌時整個克制不了想吃他的衝動，肉質細緻帶脆勁，連油脂的部位都好吃

單吃就好吃還可以搭配蒜片、鳳梨片、胡椒鹽，讓伊比利豬的美味更有層次

菲力牛排更是不得了，師傅一開始將牛排放置鐵板燒後，靜置10來分鐘，讓牛排的熟度、口感更加完美

牛排外層呈現出漂亮的深咖色，裡面則是漂亮的粉紅色，並且肉汁不斷冒出讓人看了心花怒放！

歐某！歐某！你看看上面那張圖辣，光看照片就讓人流口水了，菲力滑嫩精緻的肉質是許多饕客的愛

沒有多餘的脂肪或筋，帶有牛肉的自然甜味，鐵板上香煎將牛排的原汁原味都呈現出來

5分熟的熟度剛剛好，鮮嫩多汁肉質軟嫩，沾一點胡椒鹽就很好吃了！這塊菲力牛排我要再來一塊！

鐵板特製炒飯｜櫻花蝦炒飯

明水然無菜單鐵板燒慶城店的主廚功夫很了得，除了前菜、主餐外炒飯也是非常完美

粒粒分明並且將每一粒米飯都炒出香味，剛剛吃完那麼多菜色之後其實肚子已經很飽了

蛋炒飯的香氣、口感及味道，還是會誘使人把這道炒飯吃完！

特製甜點｜香煎手工芋頭餅

精選茶品｜紅茶、四季春、洛神花茶 3選1

一開始看師傅在煎這個的時候，我還想說：怎麼還有，不是要吃甜點了嗎？結果真的是甜點XD

芋頭處理的細緻如泥後，放置鐵板上煎的兩面焦脆，芋頭的香味不斷釋出，端上桌時再淋上蜂蜜

原本只想吃一口試味道就好，結果我還是把它吃光光了XD

太有魔力了，連甜點都好吃，飲料甜度固定不會太甜，搭配芋頭餅剛剛好

吃完大滿足耶，不只味覺和嗅覺上，連視覺都滿足了，醬汁全都是師傅以天然食材手工製作

師傅在過程中也會跟你互動，詢問是否需要拍攝食材，依照個人口味去調配餐點

服務人員也會細心注意是否需要服務，讓用餐期間感到放鬆、精緻並且優雅的享用美食

絕對是約會餐廳首選啊！當天有很多對情侶及家庭聚餐，看著其他客人吃飽也是露出滿足愉悅的笑容

真的很好吃，食材頂級又精緻，南京復興捷運餐廳推薦＂明水然無菜單鐵板燒慶城店＂給你唷！

【明水然無菜單鐵板燒慶城店】

電話：02-2716-8818

地址：台北市松山區慶城街18之1號2樓 (南京復興7號出口)

營業時間：11:30~15:00 / 17:30~22:00 (天天營業)

收一成服務費、加入樂多多集團會員享好禮

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