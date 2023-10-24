說到地瓜，你第一個想到的畫面是什麼呢？

小時候的櫻桃小丸子裡面，就有那麼一台卡車

總在午後叫賣著熱騰騰的烤地瓜

在微涼的秋天，熱騰騰的烤地瓜真的暖胃又暖心！

小編正是因為看了小丸子才買了人生第一包烤地瓜呢！

但今天不是要來賣地瓜啦～

是要來介紹六甲田莊的地瓜起司片！

甘甜的地瓜配上濃郁起司片的完美組合

自從上市後就廣受好評！

今天台灣牧場就來帶大家深度了解一下

地瓜起司片的迷人風味！

【六甲田莊地瓜起司片—嚴選台農57號地瓜】

嚴選自台灣南部生產的台農57號地瓜

有著黃色外皮，肉色呈現金黃、澄黃色，口感非常鬆Q

適口性極佳、甜分含量又高

也因此台農57號地瓜

是公認最適合烤地瓜與做甜點的品種哦！

大家所吃到六甲田莊地瓜起司片的甘甜香醇

就是來自台農57號地瓜獨特的迷人風味～

此外小編也跟大家科普一下！

地瓜本身含有非常豐富的纖維質

可促進腸胃蠕動、幫助排便，也可以有效增加飽足感！

隨著近幾年健康飲食的概念備受重視

也有更多人們開始注意到了地瓜的營養價值～

現在地瓜也成為可以替代米飯的澱粉攝取來源

裡面還含有豐富的鉀

能夠消除經常因為缺乏鉀而引起的肌肉痙攣

而且人體在承受訓練時會消耗更多鉀

所以吃地瓜能夠減緩肌肉因運動而引起的負面影響哦！

【六甲田莊地瓜起司片—採用國產柳營鮮乳製作】

有了國產的完美地瓜，當然要配上同樣國產的優質鮮乳

才能夠製作出如此美味的地瓜起司片啊～

你們知道嗎？

在台灣有高達五分之一的乳源都是來自柳營酪農區

順帶一提，「台灣牧場」這個品牌

也是由台南一群追求產業升級的酪農們組織而成的哦！

第一個所推出的便是「柳營鮮乳」這個品牌

而柳營鮮乳透過無調整、無添加、100%天然的品質

以及濃郁的天然乳香

上市後便迅速獲得廣大消費者們的喜愛～

看到「柳營鮮乳」就知道，品質肯定是有保證！

【六甲田莊地瓜起司片—廣受好評的地瓜起司片】

結合了國產地瓜、鮮乳以及國外的優質切達起司

所製作而成的地瓜起司片

自從上架後

也收到了許多來自各方忠實粉絲的好評推薦

真的非常感謝長期支持六甲田莊起司片的老朋友們～

看到許多人說：「地瓜起司片好香濃」

或是「從沒想過地瓜做成起司片居然這麼搭！」

著實令我們非常開心～

地瓜的甘甜與香濃的起司片結合

讓大家在料理的製作上可以嘗試更多不同的風味組合

（小編已看到許多創意料理，大家真的很懂吃！）

下面小編就來提供幾個地瓜起司片料理

大家一起來動手玩創意吧～

【六甲田莊地瓜起司片—百搭的地瓜起司片料理】

早上就來個營養滿點的培根起司蛋可頌吧！

不僅組合方便還可以隨意添加餡料

想要快速組合美味的早餐選擇地瓜起司片＋可頌準沒錯！

另外也可以搭配吐司做成熱壓吐司或是法式土司哦～

加熱過後，更能在起司片中嘗到地瓜的甘甜香氣

只要一包地瓜起司片就能讓你感受到

原來堆疊料理的豐富層次是如此簡單！

地瓜起司片，讓你能夠在不變的食譜中增加百變的風味

無論想什麼料理都能完美駕馭～

你也想要一嘗地瓜起司片的美味嗎？

趕緊到全台各大全聯福利中心尋找美味的地瓜起司片吧！



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