柑橘SHINN：魚水是之前寫過的拉麵名店柑橘SHINN所開的三號店！顧名思義是以魚湯為主的拉麵，難得以海鮮x柑橘x雞叉燒，三種食材集結在一碗拉麵！不只特別還非常美味！喜愛鮭魚的朋友們絕不能錯過！！！

之前寫過的柑橘SHINN可以看這篇：台北大安｜果香海味與雞白湯的完美融合！不愧是十大金賞拉麵之一！｜雞白湯柑橘蛤蜊拉麵｜柑橘Shinn-Soba

位於信義區的柑橘SHINN：魚水，鄰近世貿/101捷運站，步行約5分鐘就可到！沒有大招牌，只有在騎樓的布條，所以沒注意到很容易錯過

採用先登記後叫號的方式，再入店使用點餐機點餐，連假晚上人潮也是滿滿的！

店面與柑橘SHINN一樣以木質簡約風格為主，也是一人一格的方式，桌上也有備有沙漏，為的是在沙漏時間內要把柑橘撈起來，不然浸泡太久會讓湯變得有苦味~

自助區有提供柑橘水、熱湯，雖然熱湯是說讓客人調整拉麵鹹度用的，但我單喝也覺得好好喝XD

柑橘SHINN魚水菜單

有魚湯也有非魚湯的拉麵~

聽說以前品項口味較淡，但這次兩碗都是改版後的口味，個人是蠻喜歡的！兩款都加入比目魚鰭邊、花枝、干貝、雞叉燒，差別只在湯頭！

▼淡麗柑橘鮭魚$270

有沒有喜歡清湯系的朋友~

湯頭有淡淡鮭魚香氣，但又不是索然無味，喝完也不會覺得有負擔感~清爽又鮮甜有夠愛！

▼柑橘鮭白湯$290

喜歡濃郁湯頭的不能錯過！鮭魚香氣滿滿又搭配柑橘的果香清新感，雖說比前一款濃厚些，但完全不膩口~搭配海鮮配料~滿滿海味有夠滿足！

比目魚鰭邊富含油脂，炙燒後香氣滿滿！

花枝厚實彈牙~超愛！

看看這干貝超級厚！！！有剖半方便入口，微微炙燒後~軟嫩又鮮甜

雞叉燒吃起來軟嫩，真的超美味~

麵條軟硬粗細適中，很彈牙~

都會加入柑橘片增加柑橘果香氣！記得要在沙漏漏完前撈起來啊~

▼柑橘可爾必思$60／柑橘氣泡$60

兩款飲料都調配的剛好，非常清爽解膩，個人偏愛柑橘可爾必思多一些，酸甜乳酸口感好喜歡~

整體來說，如果你吃過柑橘SHINN本店，那絕不能錯過柑橘SHINN魚水！柑橘與魚湯的搭配絕對會讓你更驚艷！

【 柑橘SHINN魚水 】

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/sobashinncitrus/

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/sobashinncitrus/

▸ 地址｜台北市信義區基隆路一段428號

▸ 電話｜02-87860535

▸ 營業時間｜11:30-14:00。17:00-20:30

▸ 內用／無訂位，現場候位



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