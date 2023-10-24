為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘SHINN三號店｜柑橘SHINN魚水

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘SHINN三號店｜柑橘SHINN魚水

2023-10-24 16:25:25 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：276
share
邀約
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：166篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 信義區

造訪商家：柑橘SHINN魚水
place台北市信義區基隆路一段428號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

 

 

柑橘SHINN：魚水是之前寫過的拉麵名店柑橘SHINN所開的三號店！顧名思義是以魚湯為主的拉麵，難得以海鮮x柑橘x雞叉燒，三種食材集結在一碗拉麵！不只特別還非常美味！喜愛鮭魚的朋友們絕不能錯過！！！

之前寫過的柑橘SHINN可以看這篇：台北大安｜果香海味與雞白湯的完美融合！不愧是十大金賞拉麵之一！｜雞白湯柑橘蛤蜊拉麵｜柑橘Shinn-Soba

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

位於信義區的柑橘SHINN：魚水，鄰近世貿/101捷運站，步行約5分鐘就可到！沒有大招牌，只有在騎樓的布條，所以沒注意到很容易錯過

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

採用先登記後叫號的方式，再入店使用點餐機點餐，連假晚上人潮也是滿滿的！

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

店面與柑橘SHINN一樣以木質簡約風格為主，也是一人一格的方式，桌上也有備有沙漏，為的是在沙漏時間內要把柑橘撈起來，不然浸泡太久會讓湯變得有苦味~

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

自助區有提供柑橘水、熱湯，雖然熱湯是說讓客人調整拉麵鹹度用的，但我單喝也覺得好好喝XD

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

柑橘SHINN魚水菜單

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

有魚湯也有非魚湯的拉麵~

聽說以前品項口味較淡，但這次兩碗都是改版後的口味，個人是蠻喜歡的！兩款都加入比目魚鰭邊、花枝、干貝、雞叉燒，差別只在湯頭！

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

淡麗柑橘鮭魚$270

有沒有喜歡清湯系的朋友~

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

湯頭有淡淡鮭魚香氣，但又不是索然無味，喝完也不會覺得有負擔感~清爽又鮮甜有夠愛！

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

柑橘鮭白湯$290

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

喜歡濃郁湯頭的不能錯過！鮭魚香氣滿滿又搭配柑橘的果香清新感，雖說比前一款濃厚些，但完全不膩口~搭配海鮮配料~滿滿海味有夠滿足！

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

比目魚鰭邊富含油脂，炙燒後香氣滿滿！

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

花枝厚實彈牙~超愛！

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

看看這干貝超級厚！！！有剖半方便入口，微微炙燒後~軟嫩又鮮甜

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

雞叉燒吃起來軟嫩，真的超美味~

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

麵條軟硬粗細適中，很彈牙~

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

都會加入柑橘片增加柑橘果香氣！記得要在沙漏漏完前撈起來啊~

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

柑橘可爾必思$60／柑橘氣泡$60

兩款飲料都調配的剛好，非常清爽解膩，個人偏愛柑橘可爾必思多一些，酸甜乳酸口感好喜歡~

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

整體來說，如果你吃過柑橘SHINN本店，那絕不能錯過柑橘SHINN魚水！柑橘與魚湯的搭配絕對會讓你更驚艷！

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

【 柑橘SHINN魚水 】
店家IG ｜ https://www.instagram.com/sobashinncitrus/
店家FB ｜ https://www.facebook.com/sobashinncitrus/
地址｜台北市信義區基隆路一段428號
電話｜02-87860535
營業時間｜11:30-14:00。17:00-20:30
內用／無訂位，現場候位

檢視較大的地圖

想看更多好吃好玩記得追蹤我
貪食瑞秋IG @rachel_eat_play
貪食瑞秋臉書粉絲團 @rachelpocketlist
美食旅遊邀約/合作歡迎來信： rachelw96u@gmail.com

台北信義｜果香馥郁x海味鮭魚湯，創意鮮味十足！人氣拉麵柑橘S

文章標籤

柑橘拉麵 柑橘 柑橘shinn 台北拉麵 柑橘Shinn魚水 柑橘Shinn魚水評價 柑橘Shinn魚水菜單 台北拉麵推薦 信義區美食 信義區美食推薦 淡麗柑橘鮭魚 柑橘鮭白湯 淡麗柑橘鮭魚拉麵 柑橘鮭白湯拉麵 台北美食 拉麵推薦 排隊美食 拉麵地圖 鮮魚系ラーメン 拉麵控
 
創作者介紹
創作者 貪食瑞秋 的頭像
貪食瑞秋

貪食瑞秋a口袋名單




#柑橘拉麵
morechevron_right
文章關鍵字
柑橘拉麵 柑橘 柑橘Shinn 台北拉麵 more
檢舉
share
chevron_left

屏東恆春｜搬家新開幕！二訪在地人激推義大利麵

台中西屯｜是甜品也是飲料！季節水果加上豐富配

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】巷仔底稲満珈琲 Inamitsu Cafe 必點招牌黑嚕嚕的竹炭拿鐵

 我是艾兒比！！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃

台中北屯｜狸匠體系魚介高湯拉麵，比起濃厚雞湯 淡麗的純水魚貝湯頭更讓人驚艷｜麵本初純水魚貝拉麵

 貪食瑞秋a口袋名單

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：166篇

台中．雲林．嘉義．台北 美食｜旅遊｜穿搭｜好物 - 📥美食旅遊邀約/合作/互惠歡迎mail ✉️ rachelw96u@gmail.com
作者的其它文章
同類據點
麵屋舜水蟬 照片

麵屋舜水蟬

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
奧特拉麵Ramen Ultra-微風北車錦拉麵 照片

奧特拉麵Ramen Ultra-微風北車錦拉麵

3.95 (1人評鑑)

區域：台北市中正區
山嵐拉麵 (大安店) 照片

山嵐拉麵 (大安店)

4.05 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
道樂商店 照片

道樂商店

3.90 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
長生塩人(民生) 照片

長生塩人(民生)

4.45 (1人評鑑)

區域：台北市松山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up