中壢中原大學平價牛肉麵推薦「鍾小勤麵食館」，這間應該是我近期吃過CP值最高的牛肉麵啦！

開幕還不到一個月的時間，已經吸引了不少客人前來朝聖，在網路上發這間時，立馬讓我收到口袋名單，揪了洪先生在這個連假就衝到「鍾小勤麵食館」用餐，在這裡除提供飲料（有時候是豆漿）、豆花無限續之外，只要90元，還可以免費加湯加麵不用錢，真的好划算！

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還記得第一眼瞧見「鍾小勤麵食館」時，只覺得這間麵館也太方便了！

前面就有大大的停車場，雖然這裡坐公車不太方便，但對騎車、開車的朋友來說，想停車完全沒有問題，完全少去找車位的煩惱！XD

「鍾小勤麵食館」座落於中壢的新中北路上，旁邊還有一條小溪流，看起來很有世外桃源的感覺，開幕至今雖然沒有多少時間，卻在Google上擁有4.9的高分，而且也有許多一吃就變成主顧的回頭客呢！

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一進去就看到這個候位區，佈置得看起來很有童心，視覺上相當可愛。

是說「鍾小勤麵食館」的環境也太寬暢了吧！

目測可以同時容納50人以上沒有問題，木質配上純白顏色的桌椅看起來也很清新，重點是這裡的窗戶很多，天氣好的時候裡面就算不開燈也超明亮，一看就讓人擁有好心情。

也許多了一些綠色盆栽，整個很有種小清新的感覺，別說環境乾淨舒服之外，在這裡吃麵食類，最低只要90元就可以免費加湯加麵不用錢呦！

檯桌上有不少小菜種類，客人如果有需要都可以自行取用，而且店家很貼心，每一碟還用透明的蓋子保鮮著，更能少去一些蚊蟲還是客人可能聊天時噴出的口水，讓人覺得更衛生。

鍾小勤麵食館 | 免費飲料、豆漿、豆花無限續

只要在「鍾小勤麵食館」用餐，皆提供每位客人飲料（有時候是豆漿輪流）及豆花無限享用。

豆花都是店家自己做的，聽店家說，他們只賣連自己敢吃的東西，所以豆花不買現成的，全部都在前一天就泡好黃豆、隔天再把泡軟的豆子手工做成豆花，光看就讓人覺得超好吃。

一旁還提供糖水供客人享用。

他們家的糖水很特別，是略帶點薑味的，我自己本身是喜歡薑汁的味道，覺得這家的豆花加上糖水之後變得很有古早味，尤其是冬天天氣冷冷地來一碗，更是暖心又暖胃。

如果你都不喝飲料也沒關係，這裡也有提供開水給客人們飲用，感覺很多小細節，店家都有注意到了呢！

鍾小勤麵食館 | 菜單 Menu

認真來說，這裡的菜單目前品項還算豐富，聽店家說，之後還會慢慢再增加！

主要以牛肉麵為主，其它還有乾拌麵、燴飯、湯品，就連素食的養生麵在這裡也可以吃得到，牛肉列最便宜只要90元就可以吃得到，重點是還可以加湯加麵不用錢。（完整菜單請點我）

今天全家四個人出動，我們點了三碗麵，外加一些小菜，小資價格就可以吃得飽嘟嘟！XD

重點是這裡還有無限的豆花可以免費享用，光是豆花我自己就喝了三碗，因為這間「鍾小勤麵食館」的豆花真的完全不輸外面專門賣豆花的甜湯店，超好吃的耶！

紅燒牛三寶麵(NT.220元)

一端上來，澎派的賣相讓我們一看就覺得很有飽足感，滿滿的蔥花，裡面還有牛肚、牛腩及牛筋，青菜的份量也不少，一撈起來全都是麵條，如果你真的很能吃，我想這碗應該也很夠吃了。

牛肉麵的好朋友當然不能少了酸菜，他們家的酸菜也是自己做的，吃起來略帶點酸甜酸甜，跟牛肉麵很是合拍。

別說酸菜，就連辣椒油也是店家自己炒的，嗜辣的朋友一定要加，它的香氣很足很鮮明，可以幫牛肉麵提升不少層次感。

面對一碗這麼青操的三寶麵，一時之間我還不知從何吃起！XD

「鍾小勤麵食館」的紅燒牛肉麵雖說是紅燒口味，但口感上算是濃郁卻是不辣的，主要是店家想說不加辣、一來小朋友也可以吃，二來提供辣椒油也能讓客人自己調整，DIY的自由度更高。

一拿到麵我們就開始分裝給小朋友，沒想到一向嘴很挑的小蕃薯竟然也很愛吃這家的牛肉麵，小小一隻還不到３歲，就一個人吃了３小碗，難得胃口這麼大！

面對滿滿的食材真是叫人食慾大開，湯的表層還浮有一些油脂，在太陽底下還會微微地反著光呢！

牛肉的部份吃起來不會柴，軟硬度是偏硬一些，算是比較有咬勁的口感，每塊的大小切得蠻適中的，因為已經先行滷過，所以吃起來讓人感覺愈嚼愈香。

牛肚我自己很喜歡，覺得切的大小剛好不說，而且滷得很入味。

他們家的牛筋是比較有彈性、不屬於煮到偏軟爛的那種，自己的喜好度就沒有那麼高囉！

麵條部份也是特別挑選過，因為我拍照的關係，到拍完麵條總是會偏軟爛一些，但也許是他們家的麵條挑的好，感覺特別耐泡，吃的時候還保有十足的彈性，重點是份量已經不少，如果你是大胃王，沒關係，來到這裡就是要讓你吃好吃滿，想要免費加湯加麵嗎？通通不用錢！

牛肉湯的味道濃而不膩，味道足、紅燒的香氣也是很明顯，嗜辣的朋友可以加點辣會更好吃。

蒜香牛三寶麵(NT.220元)

如果不說，我還真是分辦不出這碗蒜香跟紅燒三寶麵的差別，不過店家也是貼心，因為這裡還備有送菜機器人娃娃，每碗麵上也會特別夾夾子註明，不會讓客人不知道自己到底點了什麼食材。

雖然長相很相似，可是味道一聞就知道，這碗本身的蒜味很鮮明，尤其面對我這種蒜控來說，更是一下子就發現它的差異啦！XD

一撈起來都是滿滿的牛三寶，整個讓人食慾大增阿！

以小朋友來說，紅豆姐的口味較重，她自己說她偏好蒜味的，基本紅燒跟蒜香相較，我也比較愛蒜味，可是這跟個人吃的滋味有差，而紅燒比較著重在它的濃郁度，其實兩碗都蠻不錯的，重點喝得出來是用蔬菜、大骨下去熬，不是用天然人工粉泡的，這一點很重要。

胡椒雞肚湯(NT.180元)

好難得在牛肉麵館看到這個胡椒雞肚湯，基本上外面除非專賣店，這個也不多見。

我自己本身就很愛胡椒，每每喝湯總要加一堆白胡椒才過癮，看到菜單有這個立馬毫不猶豫點了它，連老闆娘看到都說我很懂吃，因為這個可是店家的招牌菜呢！

湯底的顏色看似透澈卻還是帶著白濁感，一喝你就知道它的厲害，白胡椒味真的有夠香的啦！

我還特地請教老闆娘說這個到底是怎麼煮的，她說她們可是連白胡椒粒都是特別選過，大包大包下去熬湯、還要加上白胡椒粉。

因為我婆婆在中藥店上班，所以我知道好的白胡椒其實真的不便宜，我們家自己都會買來煮飯煮湯什麼的，所以喝得出來這家的白胡椒真的是好物。

白透透的麵條吃起來好有咬勁，這碗因為拍的很快沒有什麼泡到，所以可以吃得出它更加有彈性。

平常我們吃豬肚最怕有腥味，這碗完全沒有這個問題，豬肚洗得很乾淨，吃起來乾淨而且只有白胡椒味，就連雞肉都是使用溫體的土雞，吃起來的甜度更是加倍高。

你要說「鍾小勤麵食館」是牛肉麵專賣店也可以，但今天我最愛的卻是這碗豬肚雞麵，別說湯頭的胡椒很夠味很有層次之外，就連豬肚都煮得軟嫩又好吃，超推薦。

小菜部份一碟小份的都是50元，整齊排列在櫃檯附近，客人們都可以自行取用。

今天我們拿了炒花生、毛豆及芋頭，基本上表現都還很不錯，尤其是那盤炒花生真的蠻香的，如果你是吃飯的話，這個真的超下飯。

明明肚子已經很飽了，但怎麼都不能錯過這裡自己手工做的豆花，光看就讓人覺得超有綿密感的啦！

一挖起來很明顯可以感覺它的滑溜度，是說這豆花真的很暢銷，就在我們吃飯的這一個小時多，光是豆花就被客人吃掉兩桶，整個很受歡迎來著！XD

挖好豆花之後再自行添加糖水，只要不要浪費，想吃多少就可以吃多少。

認真說起來，在桃園其實也有不少牛肉麵食館有提供豆花讓客人免費享用，但我不得不說，「鍾小勤麵食館」的豆花是目前我吃到這幾間裡面最好吃的。

糖水的甜度不會很高，別說豆花自己做、連糖水都自己煮，薑加的比例還蠻剛好的，不會讓你覺得辣口，不管是冰冰涼涼的地吃、亦或是熱熱吃，我都覺得好有懷舊的古早味。

雖然才開幕沒多久，但生意真的很不錯，我們吃飽之後大概已經快二點，裡面還是有不少客人在用餐，聽老闆娘說還有人會專門開車過來吃他們家的豆花呢！

第一次造訪，對「鍾小勤麵食館」的印象真的不錯，可惜離我們家真的太遠啦！這如果開在我家附近，我肯家一星期報到個２～３次都不為過！XD

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鍾小勤麵食館 | 店家資訊

鍾小勤麵食館

電話：03-4353839

店址：桃園市中壢區新中北路536-1號

營業時間：11：00 ～ 14：00、17：00 ～ 20：30（星期一公休）

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