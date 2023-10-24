ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃人氣早午餐推出的萬聖節套餐

人氣早午餐Second Floor貳樓在桃園華泰名品城新開幕，地點位於一期3樓的主題餐廳內，明亮舒適外，以時代廣場為靈感打造摩登城市風格，驚奇又亮眼。

全天營業的貳樓，吃完還能在華泰逛逛街、新光影城看電影！華泰名品城搭捷運、高鐵出站3分鐘就可以抵達，交通便利又好逛，絕對是與家人朋友、另一半約會的好地方 💕

萬聖節前夕貳樓與Heinz亨氏聯名推出一系列的萬聖節套餐，好吸睛好好玩一定要來點一份的呀！老墨辣椒鞭炮漢堡是手打牛肉漢堡排與墨西哥辣椒的組合，厚實多汁漢堡排很香耶！

現在點萬聖節限定漢堡還附一杯小眼怪明日葉特調🤗 小眼怪是荔枝、藍莓。

除了萬聖節套餐之外還點了自己平常就很喜歡吃的貳樓餐點。開胃前菜點了經典燻鮭魚凱撒沙拉以及手作花椰餅佐辣味海卵醬、墨西哥雞肉酥餅。

墨西哥雞肉酥餅這個我很喜歡，夾餡滿滿，一定要加旁邊的酪梨莎莎醬風味更佳！

手作花椰餅外層酥脆搭配特製海卵醬及海苔，吃起來就像熱量不高的海鮮餅😋

主餐選擇的歐式麵包盤一份就超多，很好吃！而且還可以免費續！

橙香法式丹麥舒肥牛排是豐富的輕食代表，牛排很好入口旁邊搭配的是沙拉、太陽蛋及法式吐司，是早午餐的最佳選擇呀！

主餐各種類都點了一份，曙光汁鮮蝦雞肉細扁麵 是屬於紅醬系列，蔬菜、雞肉都很多之外細扁麵軟硬適中很喜歡。

粒粒分明又入味的馬德里臘腸海鮮飯，味道濃郁一口接一口！

甜點被肉桂蜜桃派吸引，現烤的薄脆肉桂蜜桃派我個人非常喜歡，與香草冰淇淋一起吃，冰火口感直接融化 🤤

-

更多文章分享 🔗 https://www.instagram.com/earth85_/

-

📢 10/23-10/31 貳樓萬聖節限定活動

活動期間，拍下貳樓門店萬聖節相關相片，上傳限時動態／貼文並同時標記 @secondfloorcafe @Heinz，就有機會拿到萬聖封印限定小罐番茄醬，只送不賣限量販售！

-

✔️老墨辣椒鞭炮漢堡 (萬聖節限定) $350

✔️ 經典燻鮭魚凱撒沙拉 $360

✔️ 手作花椰餅佐辣味海卵醬 $230

✔️ 墨西哥雞肉酥餅 $280

✔️ 橙香法式丹麥舒肥牛排 $560

✔️ 曙光汁鮮蝦雞肉細扁麵 $370

✔️ 馬德里臘腸海鮮飯 $380

✔️ 肉桂蜜桃派 $280

-

📍 桃園市中壢區春德路189號一期3樓

🚉 #捷運機捷桃園站

☎️ 03-287-7633

🕰 平日 11:00-21:00 週末 11:00-22:00

文章標籤