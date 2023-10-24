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人氣早午餐貳樓推出吸睛萬聖節套餐

2023-10-24 18:11:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：107
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：427篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：Second Floor 貳樓桃園華泰店
phone03-2877-633
place桃園市中壢區春德路189號3樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃人氣早午餐推出的萬聖節套餐

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

人氣早午餐Second Floor貳樓在桃園華泰名品城新開幕，地點位於一期3樓的主題餐廳內，明亮舒適外，以時代廣場為靈感打造摩登城市風格，驚奇又亮眼。

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

全天營業的貳樓，吃完還能在華泰逛逛街、新光影城看電影！華泰名品城搭捷運、高鐵出站3分鐘就可以抵達，交通便利又好逛，絕對是與家人朋友、另一半約會的好地方 💕

 

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

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[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

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[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

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[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

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[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

萬聖節前夕貳樓與Heinz亨氏聯名推出一系列的萬聖節套餐，好吸睛好好玩一定要來點一份的呀！老墨辣椒鞭炮漢堡是手打牛肉漢堡排與墨西哥辣椒的組合，厚實多汁漢堡排很香耶！

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

現在點萬聖節限定漢堡還附一杯小眼怪明日葉特調🤗 小眼怪是荔枝、藍莓。

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

除了萬聖節套餐之外還點了自己平常就很喜歡吃的貳樓餐點。開胃前菜點了經典燻鮭魚凱撒沙拉以及手作花椰餅佐辣味海卵醬、墨西哥雞肉酥餅。

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

墨西哥雞肉酥餅這個我很喜歡，夾餡滿滿，一定要加旁邊的酪梨莎莎醬風味更佳！

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

手作花椰餅外層酥脆搭配特製海卵醬及海苔，吃起來就像熱量不高的海鮮餅😋

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

主餐選擇的歐式麵包盤一份就超多，很好吃！而且還可以免費續！

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

橙香法式丹麥舒肥牛排是豐富的輕食代表，牛排很好入口旁邊搭配的是沙拉、太陽蛋及法式吐司，是早午餐的最佳選擇呀！

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

主餐各種類都點了一份，曙光汁鮮蝦雞肉細扁麵 是屬於紅醬系列，蔬菜、雞肉都很多之外細扁麵軟硬適中很喜歡。

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

粒粒分明又入味的馬德里臘腸海鮮飯，味道濃郁一口接一口！

 

[ 桃園美食 ] Second Floor 貳樓桃園華泰店-

甜點被肉桂蜜桃派吸引，現烤的薄脆肉桂蜜桃派我個人非常喜歡，與香草冰淇淋一起吃，冰火口感直接融化 🤤

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更多文章分享 🔗 https://www.instagram.com/earth85_/

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📢 10/23-10/31 貳樓萬聖節限定活動

活動期間，拍下貳樓門店萬聖節相關相片，上傳限時動態／貼文並同時標記 @secondfloorcafe @Heinz，就有機會拿到萬聖封印限定小罐番茄醬，只送不賣限量販售！

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✔️老墨辣椒鞭炮漢堡 (萬聖節限定) $350

✔️ 經典燻鮭魚凱撒沙拉 $360

✔️ 手作花椰餅佐辣味海卵醬 $230

✔️ 墨西哥雞肉酥餅 $280

✔️ 橙香法式丹麥舒肥牛排 $560

✔️ 曙光汁鮮蝦雞肉細扁麵 $370

✔️ 馬德里臘腸海鮮飯 $380

✔️ 肉桂蜜桃派 $280

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📍 桃園市中壢區春德路189號一期3樓

🚉 #捷運機捷桃園站

☎️ 03-287-7633

🕰 平日 11:00-21:00 週末 11:00-22:00

文章標籤

美食推薦 ㄩㄐ吃の圓滾滾🍍 午餐 桃園美食 桃園早午餐 桃園美食推薦 華泰名品城 華泰名品城美食 華泰名品城美食推薦 萬聖節套餐 尖叫餓樓
 
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