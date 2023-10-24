今天要帶大家來老宅吃吃早午餐啦！這間『 Mook木可餐行 』就位在台中西屯河南路與台灣大道交會處的教師新村巷弄內，由一間60年2層老宅改造而成，當天到店時，因為沒有招牌，我找了好久（哈！），後來是看門牌號碼後，大膽走進去，沒想到店內充滿復古感，老窗花 、老故事、老上海，還保留老宅的天花板，環境很放鬆，還是寵物友善餐廳，提供好好吃的手作早午餐、甜點，可以愜意的跟朋友聊天聚餐喔！

Mook木可餐行 店家資訊

地址： 407台中市西屯區智惠街71巷31號（巷弄難停車，需自行找車位）

營業時間：9:30-16:30平日/ 9:30-17:00假日（週一公休）

聯絡電話：04 2473 6533

備註：免費 Wi-Fi、低消$150、客滿時用餐時間為90分鐘、免服務費

木可粉專請點我…

木可IG請點我…

主餐菜單

主餐的選擇很豐富，看起來都好好吃～

仔細一看！竟然有龍蝦可以吃！

小點心菜單

啊罵的炸年糕讓我很好奇，下次會想來點看看

甜點菜單

很多人推薦舒芙蕾事必點，其他的感覺也很不錯，店家很貼心的附上製作時間

飲料菜單

這次我點汽泡系列，喝起來還不錯

老宅用餐環境

這間是位在巷弄內的老宅，本身沒有招牌，看門牌確認就可以了，進去後會看到藍綠色的桌椅就是了，而這邊也很難停車，建議可以google到達後，在另找停車位喔！

這棟老宅有兩層樓，一樓部分，有一張復古的大沙發，復古的碎花壁紙，懷念的碎石子地板，還有兩張雙人用餐座位，這也是很多有寵物客人用餐的地方，剛好遇到客人帶來兩隻可愛的大狗狗，超可愛～

還看到老式的縫紉機，我家以前也有一台，超懷念

旁邊還有一台好電視

上了樓梯之後就會到達二樓，這邊要注意！樓梯踏板比較短也有點抖，上樓時要多加注意，不建議穿高跟鞋

二樓的左右邊都有用餐區，右手邊有自然光用餐區

座椅也很復古喔！

角落得裝飾也別有用心

往上看，店家保留了老宅特有的天花板

走廊的光線感

細到連喝水的水杯，都有復古花紋喔！

左側的用餐區，多了黃燈的營造，比較有寧靜的氛圍感

因為挑高的天花板，讓整體空間感不壓迫很舒服

從旁邊的藍色們出去後，就會前往廁所

偷偷說：廁所前面，也很好拍（哈！）

這次跟朋友一人點了一份餐點來享用，一起來看看我們點了哪些好吃的吧！

北歐風味酸奶油煙燻鮭魚＄340

如果不愛吃生食或是半熟，這道就不推薦你點喔！

附的麵包是比較有條近的切片麵包，很適合把煙燻鮭魚、雞蛋放在上面一起吃

早餐之王龍蝦（每日限量）＄390

每日限量的龍蝦，還額外附贈一顆溫泉蛋，早午餐想吃到好吃的龍蝦，就要早點來，以免完售吃不到

一盤有一隻完整的龍蝦喔！

龍蝦本身沒有過度調味，吃得出食材的原味

厚切的蒜香麵包，搭上起司奶油，真的好好吃！

外酥內軟，滿滿蒜香味

生菜沙拉配上胡麻醬還不錯

旁邊還有馬鈴薯龍蝦沙拉

西班牙賽哥維亞烤乳豬＄350

店家很貼心的把烤乳豬切片，看起來就好好吃！

不得不說這烤乳豬真的烤的很好吃

肥瘦剛剛好外，脆皮也好吃，不油膩，調味也不會過重，會一口接一口

切片的厚度也很剛好

法式正統舒芙蕾＄250（須等待25分鐘）

甜點必須點一份超多人推薦的舒芙蕾，舒芙蕾上面黑黑的是巧克力

有三種吃法，可以吃出三種味道層次，熱熱上來時建議先吃原味，鬆軟的舒芙蕾，有可可跟伯爵的香氣

再來沾點旁邊的香草冰淇淋，冷熱口感，多了一層奶香味

最後直接淋上柳橙汁，又是另一種風味，甜而不膩，很好吃！

柚子氣泡飲＄110

最後來分享印品部分，柚子醬跟氣泡飲的搭配很不錯，攪拌後喝，解膩不死甜

接骨木氣泡飲＄110

這款喝起來很特別，有淡淡荔枝清香，配上氣泡飲的口感，很不錯，我喜歡

蜜蘋果氣泡飲＄110

喝起來有蘋果香氣，很像在喝蘋果醋氣泡飲的感覺，甜度我覺得比柚子氣泡飲高一點

雖然我第一次來用餐，安靜的環境，店家也不趕人，可以好好享用自己的餐點，一不小心就過了好久，推薦給喜歡這種靜謐老宅用餐的你喔！

一起看看影片吧！

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