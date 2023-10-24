當阿發懶得煮晚餐時，母子倆往往就會很開心地想說，是不是剛好可以藉機探訪，鄰近自家附近區域，一些還沒吃過或新開幕的小吃店（是我煮的太...？）。近一陣子，我也介紹了不少間這樣的店。而這回要介紹的，雖不在阿發家住的下新莊，但也是緊鄰在一旁的龜山，且坐公車約十分鐘就可抵達的龍華科大周邊。這是一間剛開業，祖傳秘方蒜泥為基底的拌麵店，麵的份量不少，且加大才加5元，還有蔥花、酸菜自己加，豬骨牛肉清湯免費喝～
不過也提醒，主餐就三種品項的拌麵，都是以特製蒜泥醬為基底，因此其味道具強烈的自我風格，應該會是讓人吃過後，好惡反差對比會較明顯的店。適合愛吃蒜泥與蒜味，或和我們家一樣，喜歡探訪新開店家的朋友們～
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▲店外觀
這間金榜拌麵，
位於龍華科大巷口斜對面約百多公尺處。
由於周邊不太好停車，
所以當天，
我們是從自家的下新莊，
坐公車前來，
約十來分鐘就到龍華科大。
▲蒜什麼男人
走到店門口，
老婆忽然哼起歌來，
內容是：「你算什麼男人，算什麼男人，還愛著她卻不敢叫她再等...」
我心想，是在暗示我什麼嗎？我不是娶了妳，交往至今30年，也結婚超過20好幾年。於是弱弱的問她：「妳在唱什麼啊？怎會忽然唱起歌來...」
老婆：「拜託，你竟連周杰倫的歌都不知道！店門口不是大大寫著〝蒜〞什麼男人...」
▲用餐環境
以龍華科大周邊附近，
和大部分的小吃麵店相較，
這顯得相當明亮乾淨、寬敞舒適。
▲價目表
餐點選擇有三種乾拌麵，
以及三種小菜。
分別是： 牛肉拌麵、豆干肉絲拌麵、豬肝拌麵、牛肉盤、豬肝盤、豆干盤。
拌麵都是小碗95元、大碗100元。
沒錯，
大碗只比小碗多5元，
看起來點大碗會有夠划算！
▲牆上照片
牆上掛了許多店家周邊，
以及龜山地區，
具代表性的地標風景照。
據說都是闆娘拍的，
能感受出她對在地的用心～
▲豬骨牛肉清湯
店家賣的是乾拌麵，
但沒賣湯，
卻免費提供了豬骨牛肉清湯，
供客人們自行取用，
相當大方。
▲拌麵餐點上桌
我們點了：牛肉拌麵（小）、豆干肉絲拌麵（小）、豬肝拌麵（大）、豬肝盤、豆干盤
▲牛肉拌麵，特寫
牛肉片的味道，
比一般牛肉麵店的，
清爽許多。
麵條外觀雖看起來米白、米白的，
和一般醬色很重的拌麵完全不同，
一開始吃，
也只覺得帶有些許新鮮蒜泥的香嗆味，
但越吃後勁越強～
▲牛肉拌麵，拌麵基底特寫
這的蒜味，
和我們之往所吃過的蒜味肉羹，
與蒜味牛肉麵又完全不同。
一般是蒜味中含有濃厚的醬料味，
這則是以特製蒜泥味為主軸，
其他調味與醬料比例相較少了許多。
▲豬肝拌麵(大)
這的小碗，
其份量已直逼一般小吃麵店的大碗；
這的大碗，
份量又多了不少，
而且比小碗只要多5元，
是非常划算的選擇。
▲豬肝拌麵，特寫
豬肝片給的多，
這的三種拌麵，
基底都相同。
▲豬肝拌麵，豬肝沾醬
豬肝沒腥味，
味道是較爽淡的口感。
特製的豬肝沾醬，
則是醬汁味不重，
以蒜薑為基底。
▲豆干肉絲拌麵(小)
麵條上，
放了份量也是不少的豆干肉絲。
▲豆干肉絲拌麵，豆干肉絲
滷的豬肉條和手工豆干塊，
相當厚實且新鮮。
▲留影
如同阿發於文頭所說，
這的拌麵味道獨具自我風格，
只以祖傳秘方蒜泥醬為基底，
拌麵與配料，
口感顯得乾淨爽口，
沒一般麵店重油鹹香的感受。
忠於食材的原味，
不添加過多的調味醬，
吃起來較健康，
食材也吃得出相對新鮮，
拌麵份量不少。
不過我對老闆提及，
像如果有不吃蒜泥，
或喜歡拌麵要重油鹹香的客人，
可能會完全不想光顧。
老闆也很了解，
這些是優點，
對許多人來說也可能會是缺點，
但他還是希望來的客人，
是喜歡蒜味，
且吃的相對健康。
這應該會是一家，
好惡反差對比會較大的店。
適合愛吃蒜泥蒜味且原味健康些，
或和我們家一樣，
喜歡探訪新開店家的朋友們～
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▲名片
【營業時間】11：00～14：00，16：30～19：30
【訂餐專線】0911 599 367（外帶11:30以前訂餐，拌麵產品滿十碗送一碗）
【地 址】桃園市龜山區萬壽路一段367-2號
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