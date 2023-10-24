蘼樂餐酒 ⾼雄餐酒館推薦 ⾼雄餐酒酒吧



【蘼樂餐酒】可以說是高雄市區內「最親民的高級餐酒館」，由高雄知名無菜單料理【雅樂廚苑】打造的第二品牌，設在漢神百貨本館的Ｂ３美食街，裝潢氣氛低調奢華，提供美酒佳餚，卻又設在平易近人的百貨公司美食街裡，逛街走走累了可以輕鬆進去吃美食、小酌一杯，上班族下班可以和同事朋友相約聚會，百貨公司有地下停車場，電梯搭上來就到了，也很適合生日、慶祝、約會，重點是，他們家真的很好吃！







蘼樂餐酒 Lee’s Garden Wine Bar



地址：高雄市前金區成功一路266-1號 漢神本館 B3F



電話：07-557- 6188



營業時間：11:30～14:00，17:30～24:00

★供餐至20:30，酒品可享用至深夜12點



FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100057418900458



IG https://www.instagram.com/leesgarden_winebar/

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高雄浪漫餐廳 蘼樂餐酒 店址位置





漢神百貨B3美食街多了好幾家新餐廳耶，都是偏中等價位路線，雖然是在美食街，但有自己的獨立座位空間，不是坐在人來人往、吵雜、甚至有油煙味的環境裡，離地下停車場上來的電梯也蠻近的，之後會想要更常來！









【蘼樂餐酒】店名取的是「彌勒佛」的「彌勒」同音，門口擺著一尊重達288公斤，全天然青斗石打造的彌勒佛，象徵福氣、招財，希望每一位客戶笑口常開，增添好運。







高雄約會餐廳 蘼樂餐酒 店內環境









【蘼樂餐酒】空間走的是迷幻時尚、低調奢華風，重金打造舒服的粉藕色珊瑚絨座椅，緞面桌巾觸感細緻，在這裡用餐不只滿足味蕾，放鬆身體也是一種享受。











還有一個小小的半包廂，朋友聚會、情侶約會求婚......一點點隱私、一點點浪漫氛圍。







蘼樂餐酒 提供葡萄酒、氣泡酒、精釀啤酒







【蘼樂餐酒】提供酒類飲品種類非常豐富，紅白酒、氣泡酒、精釀啤酒都有許多選擇，每一季都會調整菜單、酒單，不知道怎麼挑選，或者自己有特別偏好，都可以跟服務人員討論，請他們推薦。





















高雄聚餐 蘼樂餐酒 菜單價格

【蘼樂餐酒】主打精選台灣在地農產、季節時令、畜牧肉品，利用西式擺盤、融合多樣化料理元素、飲食文化背景，呈現出獨樹一格的無國界料理，有別於一般常見餐酒館，大多提供炸物（甚至是調理包半成品），【蘼樂餐酒】的菜色都是自己開發、自己製作的，畢竟他們母公司是無菜單料理【雅樂廚苑】嘛！光是這一點就讓人非常放心，在【蘼樂餐酒】絕對可以吃到別出心裁的料理。



菜單主要有季節限定料理、沙拉、飲酒樂點（前菜）、主餐（排餐）、義大利麵＆燉飯、葡萄酒、特調、啤酒。即使不能喝酒的朋友一起來，也有無酒精飲料可選擇。







蘼樂餐酒 特調茶類 現點現泡











特調或者茶類都是現泡，帥氣專業的服務人員，心無旁鶩地做好每一杯飲品。















精釀啤酒SHOT組



九宮格端上桌超吸睛！包含四杯啤酒和五盤下酒小點，可以一次嚐到多種風味，小孩才做選擇，我一次全部都要！









四杯啤酒分別是：

金色三麥蜂蜜啤酒，龍眼蜂蜜結合麥芽甜香

豐潤496，龍眼蜂蜜中帶著微微葡萄柚皮苦甜，我覺得這款的蜂蜜較金色三麥更凸顯

山霧啤酒，熱帶水果與花香風味，荔枝芳香

達克啤酒，濃郁烘焙大麥與發酵香氣，順口甘甜，原本我覺得自己不是喝啤酒的料，沒想到四款當中我最喜歡這個

建議在剛上桌冰涼的時候喝最棒，能完整呈現多層次風味，退冰後就會有稍微苦味浮現。









搭配下酒小點有生火腿、煙燻起司、杏桃果乾、綜合堅果、風味脆餅，吃得出來用的都是質感好物，像杏桃果乾是不加糖的原味，每一種都很ㄕㄨㄚˋ嘴。











葡萄檸香氣泡飲&日月潭紅韻紅茶



這兩款都是無酒精飲品，葡萄檸香氣泡飲酸酸甜甜，是女孩們會喜歡的味道，日月潭紅韻紅茶（台茶21號）回甘鮮爽，順口好喝。







藍眼淚海鮮沙拉



這道可以說是人氣招牌必點，看到上面豐富多樣的海鮮與繽紛配色，誰能不被吸引呢！









最特別的是加入蝶豆花製成的果醋凍與台灣愛玉，發想來自馬祖藍眼淚，醬料是自製金桔水果油醋，口味微酸甘爽，果凍嫩滑清甜。









新鮮鮑魚、鮮蝦、小卷、小干貝，各種生菜與小番茄，海鮮的表現可圈可點，Ｑ彈飽嘴，搭配開胃醬汁，十分引人入勝。







法式鮮蝦濃蝦湯



橘黃色的蝦湯表面有泡泡，可能是用均質機打的（？），另外還有附兩片烤麵包。









雖說是「濃」蝦湯，味道很濃，但口感不是濃湯類型的，是有點介於清湯與濃湯之間，高湯底可能有其他蔬菜食材，和蝦味融合得非常協調，帶給人一種溫柔婉約又清新脫俗的感受，舒服得想一直繼續喝下去。









裡面大概有五隻去殼蝦肉，【蘼樂餐酒】使用的蝦尺寸都很大，蝦肉飽滿扎實，吃得出選料用心。









兩片烤麵包吸滿蝦湯特別好吃，要不是還有點牛排跟義大利麵，很想請他們再多給我幾片麵包。







肯瓊薩索雞翅



一般外面餐酒館或美式餐廳，常見的都是水牛城辣雞翅，【蘼樂餐酒】提供的雞翅口味，是來自美國紐奧良地區著名的「肯瓊香料」（Cajun seasoning），主要調味配方有紅椒粉、大蒜粉、洋蔥粉、黑胡椒、小茴香粉、奧勒岡與百里香......混合而成，濃香微辣、特色強烈，吮指再三回味無窮。









使用肯瓊香料醃漬薩索土雞，肉質扎實多汁，而且是新鮮雞翅烤到剛好熟的程度，還有一點點雞肉連著骨頭，需要出點力氣撕咬，喝酒聊天啃雞翅，是一套完美的組合啊！







美國安格斯肋眼牛排 10oz



先讓我吶喊一下：「這牛排真的豪好吃啊～～～～～～」











沒想到餐酒館的牛排，甚至比某些專業排餐餐廳還更好吃！我們沒有指定熟度，上桌來就是剛剛好的口感，粉紅色澤不帶血水，肥瘦比例正好，瘦肉好嚼不柴，肥肉柔嫩不油膩，肉味香濃，多汁鮮美，好吃到難以忘懷！喜歡牛排的人推薦必點，絕對不會讓你失望。







奶油海鮮細扁麵





滿滿的去殼鮮蝦、小卷、淡菜、小干貝，鮮度品質很優，點他們家海鮮是真的很滿意，入口你就知道！









義大利麵第一口有滿滿蒜香，之後漸漸地帶出奶味，麵條不過爛，收汁收得好。









淡菜有讓我驚豔！吃起來是新鮮多汁、口感軟彈的，猜測可能不是冷凍進口，而是馬祖來的新鮮淡菜（？），因為現在正好是產季。











【蘼樂餐酒】環境氣氛與餐點美味俱佳，酒類選品與呈現有不俗表現，我們真的很喜歡～下次有紀念日或慶祝還想再來！不論是朋友聚餐或伴侶約會都是很棒的選擇，推薦給喜歡小酌一杯、熱愛美食的朋友們。

