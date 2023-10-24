台中真是燒肉一級戰區，這次來到 台中燒肉推薦 的肉肉燒肉，有雙人套餐跟三人套餐主打日式燒肉還可以享受和牛饗宴。此外這間還是 寵物友善餐廳 ，當天用餐還真有不少客人帶著自己家毛小孩來一起吃燒肉。肉肉燒肉價格不算貴，食材新鮮份量也足夠，環境很適合慶生約會聚餐唷。

肉肉燒肉朝馬店交通資訊

肉肉燒肉-朝馬店位在台中秋紅谷附近，距離交流道也只要5分鐘車程，店家有自己專屬的停車場可以免費停車很方便。

店面外觀設計典雅有質感，一樓挑高大門看起來很寬闊且大器

肉肉燒肉朝馬店環境介紹

日式風格裝潢，每桌座位都寬敞舒適

空間頗有設計感，低調簡約有質感

燒肉店還有寵物友善，幾乎每桌都帶自己家毛小孩來同樂

燒肉3種佐醬搭配，品嘗肉的不同風味

肉肉燒肉朝馬店菜單價位

套餐型式幾乎根其他燒肉店大同小異，依價位決定不同等級食材，份量肯定是滿足

主廚熬煮雞湯，風味相當濃郁，可以免費續

特製沾醬、玫瑰鹽、日式醬油

飲品

飲品選了綠茶、烏梅汁、可爾必思，吃燒肉配飲料好解膩

這次選了極品和牛三人套餐 $3480，包肉生菜不要可以換肉片，今天就是準備狂吃肉肉

極黑牛霜降

霜降牛油脂分布很均勻，肉的色澤也很美

薄片兩面很快就烤熟，搭配鹽或醬油都好吃

溫體去骨雞腿肉

溫體雞腿肉，可以先將皮朝下烤，盡量少翻動比較不會黏網，放到網旁邊慢慢烤到肉熟透，外皮焦脆肉質細嫩彈牙好吃

1855翼板牛小排

牛小排肉質軟嫩鮮甜，做燒肉片超讚

肉品質不錯，搭配鹽吃原味就很美味

黃金泡菜

開胃黃金泡菜，非常下飯

厚切松阪豬

松阪豬可以選擇薄切或厚切，厚切吃起來就有嚼勁跟口感也比較耐烤

梅花豬

生菜換的梅花豬肉盤，烤到兩面熟就可以起來，烤過頭反而太乾柴，搭配日式醬油很對味

澳洲和牛舌拼盤

頂級牛舌份量給的還真不少，旁邊的牛排會有服務生拿進去烤

職人手切黑毛牛排

熟度控制約5~7分熟恰到好處，極嫩的口感，保留原有肉汁風味

牛舌搭配鹽蔥，風味又昇華一個等級

日本A5宮崎和牛

今日重頭戲日本宮崎和牛，美到不行的雪花油脂，口水都快流下來

和牛建議5分熟左右口感最鮮嫩

略帶點粉色的口感最好吃

一入口直接化開

油脂太豐富，吃太多還是感覺有些膩口

甜點

最後來份甜點，冰淇淋跟紫米粥，表現都還不錯。整體表現還滿喜歡的，食材品質有水準，會來尋空盤換烤網，服務上也很不錯，分享給大家。

店家資訊

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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