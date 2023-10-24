台中真是燒肉一級戰區，這次來到台中燒肉推薦的肉肉燒肉，有雙人套餐跟三人套餐主打日式燒肉還可以享受和牛饗宴。此外這間還是寵物友善餐廳，當天用餐還真有不少客人帶著自己家毛小孩來一起吃燒肉。肉肉燒肉價格不算貴，食材新鮮份量也足夠，環境很適合慶生約會聚餐唷。
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肉肉燒肉朝馬店交通資訊
肉肉燒肉-朝馬店位在台中秋紅谷附近，距離交流道也只要5分鐘車程，店家有自己專屬的停車場可以免費停車很方便。
店面外觀設計典雅有質感，一樓挑高大門看起來很寬闊且大器
肉肉燒肉朝馬店環境介紹
日式風格裝潢，每桌座位都寬敞舒適
空間頗有設計感，低調簡約有質感
燒肉店還有寵物友善，幾乎每桌都帶自己家毛小孩來同樂
燒肉3種佐醬搭配，品嘗肉的不同風味
肉肉燒肉朝馬店菜單價位
套餐型式幾乎根其他燒肉店大同小異，依價位決定不同等級食材，份量肯定是滿足
主廚熬煮雞湯，風味相當濃郁，可以免費續
特製沾醬、玫瑰鹽、日式醬油
飲品
飲品選了綠茶、烏梅汁、可爾必思，吃燒肉配飲料好解膩
這次選了極品和牛三人套餐 $3480，包肉生菜不要可以換肉片，今天就是準備狂吃肉肉
極黑牛霜降
霜降牛油脂分布很均勻，肉的色澤也很美
薄片兩面很快就烤熟，搭配鹽或醬油都好吃
溫體去骨雞腿肉
溫體雞腿肉，可以先將皮朝下烤，盡量少翻動比較不會黏網，放到網旁邊慢慢烤到肉熟透，外皮焦脆肉質細嫩彈牙好吃
1855翼板牛小排
牛小排肉質軟嫩鮮甜，做燒肉片超讚
肉品質不錯，搭配鹽吃原味就很美味
黃金泡菜
開胃黃金泡菜，非常下飯
厚切松阪豬
松阪豬可以選擇薄切或厚切，厚切吃起來就有嚼勁跟口感也比較耐烤
梅花豬
生菜換的梅花豬肉盤，烤到兩面熟就可以起來，烤過頭反而太乾柴，搭配日式醬油很對味
澳洲和牛舌拼盤
頂級牛舌份量給的還真不少，旁邊的牛排會有服務生拿進去烤
職人手切黑毛牛排
熟度控制約5~7分熟恰到好處，極嫩的口感，保留原有肉汁風味
牛舌搭配鹽蔥，風味又昇華一個等級
日本A5宮崎和牛
今日重頭戲日本宮崎和牛，美到不行的雪花油脂，口水都快流下來
和牛建議5分熟左右口感最鮮嫩
略帶點粉色的口感最好吃
一入口直接化開
油脂太豐富，吃太多還是感覺有些膩口
甜點
最後來份甜點，冰淇淋跟紫米粥，表現都還不錯。整體表現還滿喜歡的，食材品質有水準，會來尋空盤換烤網，服務上也很不錯，分享給大家。
店家資訊
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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷
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