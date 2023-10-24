菲姐的口袋名單之一：北海岸超人氣景觀咖啡廳：Le coq 公雞咖啡。今天終於有時間來朝聖！還沒抵達時就已經先在網路上搜尋一遍大家普遍會吃喝的東西是什麼。真的讓人好期待！看著網路評論半信半疑，普遍都是份量大、餐點好吃、候位要等很久。不過為了朝思暮想的咖啡廳，像是候位要很久這種小問題，菲姐通通能克服！

Le coq 公雞咖啡-用餐環境

實在很抱歉

因為實在太期待來公雞咖啡喝下午茶

所以店門口沒拍到

大家就直接看這裡美麗的用餐環境吧

公雞咖啡的風格很有異國情調

氣氛很悠閒很有渡假的氛圍

也是整排北海岸淺水灣中生意最好的一間咖啡廳

這是戶外的用餐區

店家種了一整排的仙人掌

不僅是可把環境美化起來

也讓大家拍照起來效果更佳

如果不說的話

可能會以為是在國外的渡假咖啡廳用餐

推薦大家有機會一定要來戶外區用餐

感受真的很放鬆

而且景觀很好

公雞咖啡不僅有戶外座位區

同時也有室內用餐區

室內的風格就是森林風

使用了大量的木頭桌椅

室內也是種了很多綠色植物

替整個空間帶來生命力

室內座位也很多

如果像菲姐一樣是平日過來

幾乎是不用候位的

用餐品質以及拍照感覺也較為舒適

時間越接近下午4-5點

人潮慢慢湧現

在平日悠閒的午後

來這裡享受下午茶

實在是很愜意的時光

菲姐最喜歡的戶外座位區

不過戶外區很搶手

能做到戶外區也是要碰運氣

或是要先跟店員詢問看看能否改坐戶外區

在這個陽光和煦的午後

喝著咖啡

吹著海風

看著海浪潮起潮落的拍打著

身心靈都獲得放鬆與紓壓

幸運的話還能遇見可愛的小貓咪

牠就自由自在地穿梭在這一排景觀咖啡廳之中

Le coq 公雞咖啡-餐點分享

新鮮水果茶

你沒看錯

就是這麼一大盆的水果茶

跟個人式迷你小火鍋的份量一樣大盆

實在是太澎湃了

裡面的水果料也是琳瑯滿目

是菲姐目前喝過最豐富的水果茶

實在好驚人

水蜜桃塊

目測它的尺寸就是半顆水蜜桃

甜甜脆脆的水蜜桃果肉

搭配酸甜酸甜的水果茶

超級好喝

史上最大塊的蘋果丁

這個蘋果丁的份量根本就是將近一整顆

在這裡可能喝這一杯水果茶

就能滿足一天所需的水果份量

這一盆水果茶內還有柳橙與葡萄柚

還有大量的新鮮蔓越莓

整體喝起來讓人充滿幸福感

因為水果種類及份量都很大方

可以兩個大人一起喝都沒問題

口味也是很不錯

是很清爽的水果茶

甜度剛剛好

冰心雪糕咖啡

又是一組酷東西

菲姐看菜單時就覺得這一組好可愛又特別

一定要點來喝看看

一整支巧克力雪糕

還有一杯濃縮咖啡、一杯牛奶

咖啡層次變化豐富

是很順口濃郁好喝的咖啡風味

感覺喝這一杯精神會很好

店員推薦的喝法是把濃縮咖啡及牛奶加進來

全部這樣一起喝

會有冰冰涼涼又滑順的口感

雪糕的甜味

巧妙的將咖啡與牛奶這三者融合在一起

如果是喜歡甜食與咖啡的人

這杯創意咖啡一定也會喜歡

等待餐點的同時

或是用餐完畢

可以在店內逛一下

這一區是櫃臺旁的入口

種了大量的綠色植栽

好像是一個熱帶叢林的感覺

店外的景觀也是很好拍

喝完下午茶後

可以先出來外面走走逛逛

這一排都是淺水灣的景觀咖啡廳

有很多間可以參考

依照菲姐目測這一條路邊的景觀咖啡廳

至少有7-8間

每一間店都是不同風格

就看大家喜歡哪家

可以找一天淺水灣這兒喝下午茶吹海風

實在是很棒的享受

這裡也有蠻多間是文青風格的咖啡廳

在這裡選擇真的很多

也讓人計畫好改天一定要再來開發其他間厲害的景觀咖啡廳

Le coq 公雞咖啡-2023年最新菜單

圖文並茂的菜單

每一頁都有暢銷的餐點照片

讓我們點餐起來不會有選擇障礙

飲品、咖啡、甜點、啤酒、鹹食、通通可選擇

而且仔細看菜單

公雞咖啡它的每一項餐點份量都很大

而且賣相都很好看

口味以景觀餐廳來說的話

也都是中上表現

不僅僅只是網美餐廳而已

這一點實在讓人很讚嘆

也終於能理解為何公雞咖啡生意這麼好了

果真網路評論沒有騙人

Le coq 公雞咖啡真的很值得來

Le coq 公雞咖啡-店家資訊

名稱：Le coq 公雞咖啡

地址：新北市三芝區北勢子45-16號

營業時間：11:00-18:30

公休日：週三

電話：02-86351362

店家臉書：https://www.facebook.com/LeCoqcafe/?locale=zh_TW

店家Instagram：https://www.instagram.com/lecoq2009/