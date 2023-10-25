說到台中伴手禮大家一定第一個想到太陽餅！奇野軒餅舖現在也要加入太陽餅的戰局啦～香酥鬆軟不油膩的一吃直接愛了！奇野軒的前身在新竹已經擁有超過80年歷史，現在來到台中開設新品牌，除了原本就有名的蛋黃酥、麻糬餅以及竹塹餅之外，現在連太陽餅都很亮眼！

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環境介紹

▼奇野軒位在台中西屯區文心路上，離知名觀光景點國家個劇院很近～附近也有停車場，停車很方便

▼已經擁有超過80年歷史！奇野軒的前身在新竹以蛋黃酥、麻糬餅以及竹塹餅聞名，第三代繼承人孫彥彬精進技術、融合傳統及創新的想法在台中創立新品牌「奇野軒」，台中與新竹傳統糕餅文化的結合。在這裡除了可以買到太陽餅也有竹塹餅

▼牆上各種禮盒包裝一字排開都超美的啊～每一款看起來都很有質感耶

▼除了禮盒包裝外，這裡很貼心都有販售單顆包裝的～獨立包裝就算吃不完也不用擔心會軟掉

餐點介紹

【好康優惠】

◼️10/20（五）-10/22（日）原味太陽餅12入禮盒買一送一！(每人有限購量）

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▼太陽餅禮盒是喜氣的紅色，設計相當有中國傳統氛圍，整體很有質感。而且現在10/20（五）-10/22（日）原味太陽餅12入禮盒買一送一！

▼除了禮盒包裝外，太陽餅也可以購買單個唷～

太陽餅 $45/葷、$50/素

▼好久沒吃到這麼愛的太陽餅啦～完全不浮誇！酥鬆的外皮一咬下去就在嘴裡化開，扎實但酥鬆的口感，外皮香酥但不膩口。

▼裡頭的內餡香甜不膩，在口中越嚼越香且不黏牙！好吃到我一次吃三個（玩全沒在管熱量耶）

芋頭酥 $55

▼身為芋頭控是絕對不會錯過這顆～都過了中秋節還可以吃到這個好幸福～彌補了我今年中秋節還在國外沒有吃到月餅的遺憾XD

▼切開竟然還有 一大塊超牽絲麻糬 ！！綿密的芋泥餡料香濃療癒。外皮也很酥鬆～搭配起來真的太好吃啦

竹塹餅 $50

▼新竹最具代表性的漢餅非他莫屬！之前都沒吃過，第一次就獻給這裡了XD

▼漂亮的焦糖色有一面還沾上滿滿的芝麻超香。外層鬆脆、中間內餡柔軟。油蔥香和冬瓜糖甜鹹中和

▼鹹香的味道很有古早味，再配一杯茶超級搭！我媽說她今天吃到的就是最喜歡這個，一直到回家高鐵路上還在跟我念念不忘XD

老婆餅 $50/ 蜂蜜、蒜香

▼老婆餅大家都吃過，奇野軒的蜂蜜口味自然是好吃不必多說～但是蒜香口味還真的第一次吃！超特別

▼鹹香的蒜味和酸軟的餅皮越嚼越香！咬下去蒜味香濃但又不會在口中停留待久～這種恰到好處的蒜味就是可以隨時隨地都能享用 (不用怕臭到別人哈哈哈

▼今天吃的幾項都超好吃！完全沒有踩雷～果然80年老店的實力就是好吃不容質疑！大家如果有來台中玩一定要來奇野軒帶一盒走喔～

菜單

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奇野軒餅舖資訊＆其他

IG：@qyx_cake

Line: @607yflem （有＠唷）

地址：台中市西屯區文心路三段 74 號

營業時間：08:00-20:00

電話：(04) 2312 5058

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