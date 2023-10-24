『知名度牛排』中和美食，鄰近興南夜市的靜巷中，距離南勢角捷運站4號出口步行約7分鐘，交通便利，周邊機車蠻好停的，來之前看看網評『知名度牛排』連平日晚上用餐時間來常常需要排隊，沙拉就挑連假過後平日中午一開門就來，可以悠閒一點吃
知名度牛排原創於1983年，在中壢開啟第一間店，『知名度牛排』這個品牌將近40年老店，堅持30多年前的傳統作法，目前第二代繼續延續這個傳統的好味道，並提升了排餐的精緻度
『知名度牛排』從外觀看一點都不像牛排餐廳，比較像是咖啡廳、早午餐店，門口種很多綠植，有個小庭院的感覺，點上燈光好有溫度
還有衣架讓顧客掛雨衣，好貼心喔
店內的空間其實可以安排更多位置，但老闆讓大家都坐得很舒適，座位有一定的間距，走道很寬敞
中間這裡有一整排的位置，人數較多聚餐也可以坐這裡
環境是不是一點都不像牛排餐廳，好文青，連時鐘都這麼有造型，可以感覺得出來店主在空間上的用心
用完餐衣服也沒沾到油煙味還不錯
去倒飲料時我一眼撇見了水母魚缸，馬上詢問這要到哪買，以前經過住家附近水族館都在魚缸前佇立好久，看看水母超療癒的
自助取餐區有飲料、咖啡可以無限喝，紅茶還不錯喔
玉米濃湯料也蠻多的
有蘑菇、馬鈴薯、牛奶、玉米、洋蔥、紅蘿蔔，乳香味十足，口感滑順，要趁熱喝喔
什麼醬料都有，給得很齊全
『知名度牛排』菜單
菜單上有油花、嫩度、建議熟度..等資訊，可以選擇自己喜好的，若是一點油花都不要的，就選手切菲力
限定菜單
每次來都不太一樣，讓店家可以有效的控管食材，保持食材新鮮，看到限定一定必點
『知名度牛排』是台式牛排，上餐鐵板滋滋作響，感覺就特別好吃
羽下牛排
肩胛部位中較軟嫩的部份，口感與無骨牛小排相似，油花分布均勻，豐富的脂香，肉中間帶點細筋，放心不會不好咬，真的非常好吃，值得點
鐵板上有鐵板麵、太陽蛋
上餐時有告知要盡快攪拌，不然麵底部會有點焦，我們馬上就把蛋翻面，麵攪拌均勻
調味料區的黑胡椒醬等排餐上了再去拿，含有肉和中藥材，熱熱使用更好吃
我們先吃了沒沾黑胡椒醬的，感受牛肉的原始鮮甜
鐵板麵上有淋上蘑菇醬，蘑菇醬是使用新鮮番茄糊熬煮3小時製成，可以吃到蘑菇、肉末，味道還不錯
醬不夠可以告知服務人員，我覺得醬汁還蠻足的
別小看這個麵量，吃完我覺得好飽喔
我點了一個今日限定的"伊比利豬"
有豬肉界的勞斯萊斯之稱的伊比利豬怎麼烹調都好吃，肉質厚實，吃起來令人滿足
給大家看看切面，肉汁都鎖在裡面
麵的份量我都點正常，也可以加價增量，若不要麵條也可以換一顆蛋，換蛋感覺好超值喔
另外一份我們點了澎湖當季小卷，期間限定也是一定要試試的
澎湖小卷上桌時香氣四溢，色澤真的很美，吃起來有像烤小卷，滿滿海味，鎖住鮮甜，口感也很細膩
裡面已經清得很乾淨，不會吃完牙齒黑黑的，安心吃，把握這段時間吃，味道更加甜美
可以加價升級套餐，會有一份胡麻沙拉和薯條
薯條是小朋友的最愛，炸得金黃酥脆，直接吃或沾番茄醬就很好吃
爽脆的沙拉搭配牛排非常合適
排餐都有附一顆餐包，我們拍的時候有點冷掉，所以沒有爆漿，但還是很好吃
想吃爆漿的要上桌趕快吃，就會爆了
『知名度牛排』提供品質較高的肉質，若不只是想吃粗飽而是想好好的吃個好一點的原塊牛排，可以選擇來『知名度牛排』，提供給真的想大口吃肉的朋友，吃完會很滿足喔
地址：新北市中和區忠孝街141號
電話：02-3151-1026
營業時間：
週一~週五：11:30~14:00、17:30~20:30
週六、週日：11:30~14:00、17:00~20:30
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