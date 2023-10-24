家中有小朋友,餅乾零食是必備良品

網路人氣熱銷零食 經脆脆Crispy Ching

推出炸雞皮餅乾、100%洋蔥脆片、100%蒜片餅乾、

麻辣老油條、甜不辣脆片...等熱銷零食

連知名節目11點熱吵店.YouTuber Alizabeth娘娘.木星小宇宙

網路媒體BEAUTY美人圈及Foody吃貨...等廣受好評

經脆脆 為永恆選物獨家代理品牌

除了多款零食品牌,連旅遊用品行李箱都有販售

吃的用的都永恆選物購物網站一站包攬,超實用的

宅配到府出貨快速，官網有海外宅配專區(香港.新加坡.馬來西亞)

除了網路購買外,

藥妝店/頂級超市/零食專賣店/量販店皆有販售

( 👉 銷售據點及連鎖通路 )

📢 ₒ ॰ ° ৹ 經脆脆 9~11月快閃櫃 ₒ ॰ ° ৹

🔶台北誠品生活南西店B1F 〖09/01~11/30〗

🔶新竹巨誠 B1F〖10/01~10/31〗

🔶桃園台茂購物中心 5F〖10/03~10/31〗

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100%洋蔥脆片

外包裝非常可愛,一看就知道是洋蔥餅乾

主打單純原型食物,真的是洋蔥本人🧅

成分簡單,不添加人工色素、香精、防腐劑

讓家長可以放心讓孩子食用喔!

成分標示都非常清楚

洋蔥餅乾是選用台灣在地洋蔥,真材實料100%洋蔥切片製成,

看的到明顯的洋蔥紋路(新鮮保證)

經過低溫乾燥製成,去除了洋蔥辛辣味,

保留了洋蔥天然的鮮甜味~我家5歲志哥都愛吃,代表真的不辛辣

可當小孩零食,

或大人聚會時刻,來杯啤酒搭配也很適合

炸雞皮餅乾

有4種口味~經典白胡椒、椒香麻辣、嗆辣芥末、清檸梅香

各種口味包裝不同顏色

這次小昭收到是經典白胡椒口味,

包裝上的雞~喜感十足,光視覺上就令人食指大動

來自台中35年東山鴨頭老店-經家味研發,

全台第一家 雞皮餅乾 研發品牌

100%原型雞皮製作,市售唯一低裹粉比例製成,

低碳水高蛋白餅乾,每一份雞皮餅乾僅含3g碳水,

每100g高達40g蛋白質!

連老公是注重飲食的健身群族,也能放心品嘗這誘人的零食

每塊真的都是雞皮原型,口感酥脆,鹹香可口

愛吃鹽酥雞炸雞皮的朋友保證你會愛上它

炸雞皮餅乾老少咸宜,不過更適合當下酒菜

大人半夜買不到鹹酥雞,沒關係

把炸雞皮餅乾來出來就ok

包裝採密封袋方式,方便吃也方便帶

去朋友家小聚小酌也很適合當伴手禮唷~

清涼的啤酒四季都很適合

我家志哥在家一邊看電影.韓劇,一邊吃得很開心

連他爸爸周末在打電動時，也很適合當小點心吃

經脆脆全系列產品皆通過SGS檢驗

無論在家追劇、親子旅遊、戶外露營、

辦公司小點心、小酌零食...等都很適合!!

哪裡買➽ 這裡買 (經脆脆全系列 滿699元即享95折優惠)

小昭還有另一種吃法,將洋蔥脆片捏小塊狀跟生菜沙拉一起食用

取代生菜沙拉烤麵包塊,風味上更加豐富唷~

《 產品資訊 》

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*****本篇為體驗邀約文*****

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