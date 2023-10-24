家中有小朋友,餅乾零食是必備良品
網路人氣熱銷零食 經脆脆Crispy Ching
推出炸雞皮餅乾、100%洋蔥脆片、100%蒜片餅乾、
麻辣老油條、甜不辣脆片...等熱銷零食
連知名節目11點熱吵店.YouTuber Alizabeth娘娘.木星小宇宙
網路媒體BEAUTY美人圈及Foody吃貨...等廣受好評
經脆脆為永恆選物獨家代理品牌
除了多款零食品牌,連旅遊用品行李箱都有販售
吃的用的都永恆選物購物網站一站包攬,超實用的
宅配到府出貨快速，官網有海外宅配專區(香港.新加坡.馬來西亞)
除了網路購買外,
藥妝店/頂級超市/零食專賣店/量販店皆有販售
(👉 銷售據點及連鎖通路 )
📢 ₒ ॰ ° ৹ 經脆脆 9~11月快閃櫃 ₒ ॰ ° ৹
🔶台北誠品生活南西店B1F 〖09/01~11/30〗
🔶新竹巨誠 B1F〖10/01~10/31〗
🔶桃園台茂購物中心 5F〖10/03~10/31〗
॰ ° ৹ ॰ ° ৹ ◦ ₒ ॰ ° ৹ ◦ ₒ ॰ ° ৹ ◦ ₒ ॰ ° ৹ₒ ॰
100%洋蔥脆片
外包裝非常可愛,一看就知道是洋蔥餅乾
主打單純原型食物,真的是洋蔥本人🧅
成分簡單,不添加人工色素、香精、防腐劑
讓家長可以放心讓孩子食用喔!
成分標示都非常清楚
洋蔥餅乾是選用台灣在地洋蔥,真材實料100%洋蔥切片製成,
看的到明顯的洋蔥紋路(新鮮保證)
經過低溫乾燥製成,去除了洋蔥辛辣味,
保留了洋蔥天然的鮮甜味~我家5歲志哥都愛吃,代表真的不辛辣
可當小孩零食,
或大人聚會時刻,來杯啤酒搭配也很適合
炸雞皮餅乾
有4種口味~經典白胡椒、椒香麻辣、嗆辣芥末、清檸梅香
各種口味包裝不同顏色
這次小昭收到是經典白胡椒口味,
包裝上的雞~喜感十足,光視覺上就令人食指大動
來自台中35年東山鴨頭老店-經家味研發,
全台第一家 雞皮餅乾 研發品牌
100%原型雞皮製作,市售唯一低裹粉比例製成,
低碳水高蛋白餅乾,每一份雞皮餅乾僅含3g碳水,
每100g高達40g蛋白質!
連老公是注重飲食的健身群族,也能放心品嘗這誘人的零食
每塊真的都是雞皮原型,口感酥脆,鹹香可口
愛吃鹽酥雞炸雞皮的朋友保證你會愛上它
炸雞皮餅乾老少咸宜,不過更適合當下酒菜
大人半夜買不到鹹酥雞,沒關係
把炸雞皮餅乾來出來就ok
包裝採密封袋方式,方便吃也方便帶
去朋友家小聚小酌也很適合當伴手禮唷~
清涼的啤酒四季都很適合
我家志哥在家一邊看電影.韓劇,一邊吃得很開心
連他爸爸周末在打電動時，也很適合當小點心吃
經脆脆全系列產品皆通過SGS檢驗
無論在家追劇、親子旅遊、戶外露營、
辦公司小點心、小酌零食...等都很適合!!
哪裡買➽ 這裡買 (經脆脆全系列 滿699元即享95折優惠)
小昭還有另一種吃法,將洋蔥脆片捏小塊狀跟生菜沙拉一起食用
取代生菜沙拉烤麵包塊,風味上更加豐富唷~
《 產品資訊 》
➤➤永恆選物購物網站 (點此註冊可得100元購物金)
➤➤永恆選物官方FB
➤➤永恆選物官方IG
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
*****本篇為體驗邀約文*****