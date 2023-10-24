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暖暖純手作｜桂圓紅棗茶推薦，氣色紅潤就靠黑糖味，冷泡熱沖都方便

2023-10-24 23:28:57 莎笠，小日子 人氣：101
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莎笠，小日子

發表篇數：299篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 中和區

造訪商家：暖暖純手作專利原片薑茶
phone02-2531-7766
place新北市中和區中正路716號15樓2室
作者本次評價：
4.05
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
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隨著季節更迭，步入秋冬之際，總想來點暖心飲品，暖暖純手作 桂圓紅棗茶，真材實料香醇溫潤，吃得到紅棗、桂圓、枸杞，無添加香精防腐劑、更無咖啡因，單吃冷泡熱沖都便利，還能搭配甜湯料理，甜度宜人順喉，女孩們氣色紅潤就靠這罐黑糖味

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莎笠IG saliday_food

暖暖純手作 桂圓紅棗茶

來自於母親叮嚀女兒健康的心，請記得好好照顧自己為出發，暖暖純手作 堅持真材實料不添加，通過SGS安心檢驗，推出多款便利補氣聖品，讓在外打拼的女孩們，能輕鬆好好呵護自己！這次開箱 桂圓紅棗茶， 內含桂圓、紅棗、枸杞、黑糖，都是女孩們的補氣好幫手！

暖暖純手作 桂圓紅棗茶 食材很單純，僅有桂圓、紅棗、枸杞、黑糖，瓶身標示清楚一目瞭然，常溫保存約為一年

 

開封就能聞到溫潤黑糖香氣，看似不規則狀就是手工製作證明，全程以黑糖拌炒桂圓、紅棗、枸杞手工製作而成，有別市售糖磚，甜度僅有三分糖左右，不僅能冷熱水沖泡，直接單吃也很可以

暖暖純手作 桂圓紅棗茶 三種吃法

當零嘴單吃

黑糖細緻的附著在紅棗切片、桂圓切片和枸杞上，像零嘴般，放入口中黑糖香醇立刻擴散，甜度非常舒服，完全不死甜膩口，咀嚼時伴隨著桂圓、紅棗的甘甜，單吃就很迷人

 

熱水沖泡

接著來熱熱喝桂圓紅棗茶，官方推薦30g桂圓紅棗搭配300cc的水量，一罐約能沖泡7次，但我比較隨性，約上面的量約一半放入杯中，再注入熱水攪拌，三兩下就溶解，非常便利！

真材實料看得見，伴隨著溫潤黑糖香，宜人甜度熱熱喝真的很舒服，裡頭的紅棗、桂圓、枸杞沖泡後更好咀嚼，女孩們不管是月事來，冷氣房久坐，工作熬夜，想隨時補氣紅潤，暖暖純手作 桂圓紅棗茶快速又方便！

 

想直接冷泡也很可以，但我更推薦將熱沖的桂圓紅棗茶，放涼後冷藏，滋味好喝到會令你驚艷

甜湯料理

推薦桂圓紅棗茶與甜湯搭配的吃法，我更是愛到不行！以往煮湯圓、銀耳、紅豆湯、總要熬煮糖水，現在有這罐暖暖純手作 桂圓紅棗茶，甜湯底輕鬆解決

這次選擇包餡甜湯圓，等水滾開後依序加入湯圓、桂圓紅棗茶烹煮

 

暖暖純手作 桂圓紅棗茶非常容易溶解，可以等待湯圓已浮出水面，再添加稍微攪拌即可，不到五分鐘甜湯料理即刻上桌

有這罐暖暖純手作 桂圓紅棗茶，零廚藝一樣能輕鬆端出正宗甜湯料理，現正微涼氣候，來碗香甜溫潤的甜湯正好，伴隨著黑糖香，及紅棗、枸杞、桂圓的甘甜，每一口都幸福療癒

暖暖純手作 桂圓紅棗茶，真材實料看得見，原物料通過SGS驗證，不僅簡單純粹，飲用起來更令人安心，品嚐方式也很多元，能當零嘴單吃，冷沖、熱泡都得宜、還能搭配甜湯料理，甜度恰到好處更是暖心暖胃，桂圓紅棗茶推薦這一味，秋冬之際溫補飲品，就交給暖暖純手作

暖暖純手作 桂圓紅棗茶哪裡買？

  • 官方網站ＦＢＩＧ
  • 暖暖純手作 桂圓紅棗茶這裡買

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#桂圓
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暖暖純手作 桂圓 桂圓紅棗茶 枸杞 more
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