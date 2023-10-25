去哪邊吃超道地的韓式烤肉！？
在松江南京與忠孝新生捷運站間就有一家~
在google評論上斬獲兩千多則評價，
擁有超多文章推薦，位居黃金地段在晚餐時段消費cp值也很高~!
只要599+10%的費用喔（平日午餐499+10%）！
今天胖達跟同事們就是來嚐嚐這家超好評的
「韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽」！
韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽
韓時代位於台北中山區上，
從松江南京捷運站走過去約五分鐘左右，
外觀在晚上的橫招特別顯眼，
有著韓國古建築的圖示加上韓世代的字樣，
門面則有簡單的木製裝潢；
用餐價格與時間，也都有放在門口附近提供給大家參考，
再進內消費喔！
韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽 環境介紹
裡面用餐環境非常的寬敞，而且因為搭配完善的靜電油煙設備，
讓踏入之時，也感受不太到烤肉的煙味，值得加分！
入桌後可以看到桌上的烤盤，有做成斜口向下，
方便在烤肉時多餘的油脂可以順勢流出，是一個很不錯的設計！
而左手桌子邊，拉開就可看到到餐具與擦手紙巾。
＊桌上也備有剪刀可供檢大塊的肉片～可惜跟夾子一樣只有一把。
- 韓式小菜
小菜種類非常多，包含有生菜、秀珍菇、
油菜、海帶、紅蘿蔔絲、黃豆芽等，
看完就是可以拿起擺在一旁拌飯的大鐵碗，直接來一碗過過癮。
- 炸物
除了有各式韓式小菜外，韓時代也沒有放過深受大家喜歡的炸物系列！
有炸雞翅、雞塊、炸魷魚˙、韓式炸雞，以及韓式炒飯等。
- 飲料
飲料區的部分有分兩大區，一為免費可以無限暢飲的茶類、冰沙、
咖啡、汽水機等等；而另一區則會放在直立式大冰箱中，
可以在點菜單中參考這些酒類的價格
「韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽」菜單
整體上在菜單中能夠選擇的菜色並不算太多，
不過送上來都大大一份，也算是吃的過癮。
入桌後店家會先送上來基本的餐點，後續再決定是否在追加點餐，
點餐的方式則是利用店家留下來的一張QE code紙條做複點喔！
而當天胖達跟同事們多點為牛五花、
梅花豬、豬五花、豬肋排與綜合蔬菜盤。
韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽 餐點
整體送餐速度蠻快的，在服務的態度也極佳；
在食用的完畢的餐盤，服務人員也很快就會收走，
那這邊就一起來分享當天的餐點啦！
- 牛五花
這一盤牛五花，實屬當天亮點！簡單烤過，
約七-八分熟夾起，因有不少油花分布，讓肉質軟嫩鮮甜。
- 梅花豬、豬五花
如果擔心油脂太多，胖達會建議點梅花豬即可；
梅花豬肉質柔軟不油，但帶有些豬腥味，而豬五花帶有豐富的油脂，
讓入口更加軟嫩，單吃容易膩，建議用生菜包覆食用。
- 豬肋排
當天有試點一份嚐鮮，但因為形狀是彎曲狀所以在烤的過程中較難操作；
不過肉質軟嫩，帶有些許油花，增添了些許柔軟口感與肉汁。
- 炸物
炸物系列大概是當天胖達較不推薦的品項，當天食用時已較冷掉，
口感整體較為膩口，不過肉質還不錯；如果是剛炸出來的應該會是更好的味道！
韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽 相關資訊
如果想找一家道地的韓式烤肉，
胖達這邊還是會推薦給各位朋友啦！
主要除了cp值在平日午餐真的很實惠外，
還有那超還原的韓式小菜與大塊肉們
讓朋友們不用飛韓國也可以吃到道地風味唷！
附上「韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽」 懶人包
店名：韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽
電話：02-2567-8126
地址：台北市中山區松江路32-1號
FB: 韓時代 FB粉絲團
IG: 韓時代 IG粉絲團