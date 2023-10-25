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台北美食 | 免出國！道地吃到飽韓國烤肉「韓時代 」！

2023-10-25 10:16:23 胖達 帶你吃好料 人氣：141
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窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：53篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：韓時代 한시대-韓國烤肉吃到飽
phone02-2567-8126
place台北市中山區松江路32-1號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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去哪邊吃超道地的韓式烤肉！？

在松江南京與忠孝新生捷運站間就有一家~

在google評論上斬獲兩千多則評價，

擁有超多文章推薦，位居黃金地段在晚餐時段消費cp值也很高~!

只要599+10%的費用喔（平日午餐499+10%）！

今天胖達跟同事們就是來嚐嚐這家超好評的

「韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽」！

 

韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽

韓時代位於台北中山區上，

從松江南京捷運站走過去約五分鐘左右，

外觀在晚上的橫招特別顯眼，

有著韓國古建築的圖示加上韓世代的字樣，

門面則有簡單的木製裝潢；

用餐價格與時間，也都有放在門口附近提供給大家參考，

再進內消費喔！

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韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽 環境介紹

裡面用餐環境非常的寬敞，而且因為搭配完善的靜電油煙設備，

讓踏入之時，也感受不太到烤肉的煙味，值得加分！

入桌後可以看到桌上的烤盤，有做成斜口向下，

方便在烤肉時多餘的油脂可以順勢流出，是一個很不錯的設計！

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而左手桌子邊，拉開就可看到到餐具與擦手紙巾。

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＊桌上也備有剪刀可供檢大塊的肉片～可惜跟夾子一樣只有一把。

  • 韓式小菜

小菜種類非常多，包含有生菜、秀珍菇、

油菜、海帶、紅蘿蔔絲、黃豆芽等，

看完就是可以拿起擺在一旁拌飯的大鐵碗，直接來一碗過過癮。

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  • 炸物

除了有各式韓式小菜外，韓時代也沒有放過深受大家喜歡的炸物系列！

有炸雞翅、雞塊、炸魷魚˙、韓式炸雞，以及韓式炒飯等。

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  • 飲料

飲料區的部分有分兩大區，一為免費可以無限暢飲的茶類、冰沙、

咖啡、汽水機等等；而另一區則會放在直立式大冰箱中，

可以在點菜單中參考這些酒類的價格

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「韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽」菜單

整體上在菜單中能夠選擇的菜色並不算太多，

不過送上來都大大一份，也算是吃的過癮。

入桌後店家會先送上來基本的餐點，後續再決定是否在追加點餐，

點餐的方式則是利用店家留下來的一張QE code紙條做複點喔！

而當天胖達跟同事們多點為牛五花、

梅花豬、豬五花、豬肋排與綜合蔬菜盤。

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韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽 餐點

整體送餐速度蠻快的，在服務的態度也極佳；

在食用的完畢的餐盤，服務人員也很快就會收走，

那這邊就一起來分享當天的餐點啦！

  • 牛五花

這一盤牛五花，實屬當天亮點！簡單烤過，

約七-八分熟夾起，因有不少油花分布，讓肉質軟嫩鮮甜。

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  • 梅花豬、豬五花

如果擔心油脂太多，胖達會建議點梅花豬即可；

梅花豬肉質柔軟不油，但帶有些豬腥味，而豬五花帶有豐富的油脂，

讓入口更加軟嫩，單吃容易膩，建議用生菜包覆食用。

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  • 豬肋排

當天有試點一份嚐鮮，但因為形狀是彎曲狀所以在烤的過程中較難操作；

不過肉質軟嫩，帶有些許油花，增添了些許柔軟口感與肉汁。

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  • 炸物

炸物系列大概是當天胖達較不推薦的品項，當天食用時已較冷掉，

口感整體較為膩口，不過肉質還不錯；如果是剛炸出來的應該會是更好的味道！

 

韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽  相關資訊

如果想找一家道地的韓式烤肉，

胖達這邊還是會推薦給各位朋友啦！

主要除了cp值在平日午餐真的很實惠外，

還有那超還原的韓式小菜與大塊肉們

讓朋友們不用飛韓國也可以吃到道地風味唷！

 

附上「韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽」 懶人包

店名：韓時代 한 시 대-韓國烤肉吃到飽

電話：02-2567-8126

地址：台北市中山區松江路32-1號

FB: 韓時代 FB粉絲團

IG: 韓時代 IG粉絲團

 

#韓國烤肉
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文章關鍵字
韓國烤肉 韓式烤肉 烤肉 吃到飽 more
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