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台北美食｜台北美之宴會館～，尾牙聚餐免續攤這裡就有專屬獨立KTV大包廂，士林在地台菜餐廳推薦、捷運劍潭

2023-10-25 10:20:03 麥仔與珍小姐 人氣：108
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窩客好文

麥仔與珍小姐

發表篇數：374篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：美之宴會館
phone02-2882-6089
place台北市士林區前港街21號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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今年的中秋節我們全家團圓不烤肉，來到位在士林的『台北美之宴會館』品嚐他們的美味桌菜，不知道大家對這間將近10年的台菜餐廳有沒有印象，如果沒印象你一定要好好記起來，因爲絕對是部門聚餐、尾牙的餐廳、過年圍爐首選，之前就品嚐美之宴的好味道，這次聽說他們換了新一季菜單，為了避免過節麻煩，今年直接邀請全家到『美之宴』一起來個中秋團聚，料理超美味還不用自己動手還有超大專屬的獨立包廂可以唱歌，全家一起嗨真的超推啦。

先來讓大家欣賞一下這天中秋節的超大月亮，是在『美之宴』二樓的露台拍的，如果是白天來他們的露台花園走走很不錯。

台北美之宴會館～餐廳位置如何去？

台北美之宴會館的位置在士林的前港街上，附近就是士林夜市，建議可以坐到捷運劍潭站3號出口步行大約8-10分鐘就可以抵達，如果是開車的話旁邊有前港公園地下停車場，都很方便。

一樓就有電視牆，上面可以顯示當天的訂位人名還有包廂位置，也方便賓客確認。

台北美之宴會館～用餐環境

我們這天訂在美之宴會館的玫瑰廳，這間位在二樓，整個場地如果全部打開可以容納四桌，正常來說容納兩桌20人完全沒有問題，空間相當寬敞。

這是美之宴準備的小菜，蘿蔔乾跟炒花生都是古早味全家都很愛。

台北美之宴會館～9800+10%桌菜

這是我們當天吃的菜單。選的是10人份NT$9800+10%的桌菜，強烈建議一定要試試看他們的新一季菜單，CP值破表。尤其是我跟珍小姐都很愛的花膠佛跳牆，好吃到過年也要來這訂一甕。

烏魚子大拼盤

首先第一道菜就是標準的台式風味拼盤，裡面有烏魚子、涼拌三蜇皮、五味花枝、沙拉鮑魚。除了烏魚子外其他會依照當季菜色做更換。

烏魚子表現相當不錯。除了烏魚子本身他旁邊的蘿蔔跟蒜苗刀工刀很有水準。

烏魚子表皮帶點焦香裡面依舊保持濕潤口感，火候控制的很好，濃郁的烏魚子香氣太迷人。

五味花枝這醬料好討喜，大人小孩都愛。這刀功也是很講究。

鮑魚的個頭不小，搭配沙拉一起吃更有層次。

原本以為是海蜇皮，結果竟然是三蜇皮，這口感跟調味真的很有特色。

白斬古早土雞

這道土雞肉是美之宴的招牌菜色，雞肉經過特殊處理讓這表皮上了一層淡黃色，不需要沾醬就很夠味。

土雞肉表現就是好，雞肉緊實外皮彈牙，而且不會過油這道也是秒殺。

一直好奇這個是果雕還是保麗龍做的，結果竟然是鹽雕，長知識了！這真的微妙微俏誒。

花膠佛跳牆

這道佛條牆我是第一次吃，這用料跟味道真的是太強大，珍小姐吃過也是讚不絕口。

裡面的用料很精彩，這一鍋年節真的家家必備，珍小姐已經預訂好過年團圓要來一鍋美之宴的花膠佛跳牆。

詢問服務人員才知道裡面有桂竹筍、大甲芋頭、香菇、豬腳、排骨酥、栗子、魚皮、蹄筋、花膠、蔥燒老母雞高湯最後再精燉2小時才能有的好滋味，這用料真的是太豐富了，滿滿一鍋光是要用湯匙舀起來都有難度。

其中我最愛的是這大甲芋頭還有排骨酥，芋頭切的大塊卻完全不會硬，鬆軟的口感相當綿密。

排骨酥肉大塊又扎實，吃得出已經經過長時間醃製，特殊的香氣很難抗拒，有人跟我一樣是排骨酥控嗎？這裡的排骨酥很可以。

裡面的豬蹄也是表現亮眼，就連不敢吃肥肉的珍小姐也直呼好吃，肥而不膩還帶點彈牙，補充膠原蛋白就靠這一塊了。

這甕佛跳牆的精華還有這個湯頭，老母雞高湯再跟這麼多食材一起燉煮，這滋味真的太難形容的好喝，大推大推。

美宴紅麴排骨酥

這道同樣也是美之宴的招牌古早味料理，跟佛跳牆的排骨酥大不同。

主廚說這紅麴排骨酥使用台灣現宰黑豬肉肋排，再用養生紅麴等秘製醬料醃製3天，紅色都是天然遵循古法不添加任何人工色素。

說真的這紅麴排骨酥每塊個頭都很大，我很喜歡這種帶骨的排骨，外皮剛夾起來就可以聽到酥脆的聲音，好療癒。

這外皮的麵衣厚薄度恰到好處，口感很有特色，而且完全不油。裡面的豬肉肋排肥瘦均勻，不會難咬或膩口，紅麴的自然甜味小朋友也很愛，這款古早味相當可以。

同樣是鹽雕的龍頭，表現太厲害了。

剁椒深海魚首

認識我的人都知道麥仔我是無辣不歡，這海鮮料理當然要選剁椒魚頭，如果不吃辣也有不辣的選擇。

看到魚頭上面滿滿的辣椒跟泡椒就很過癮，這配色太促進食慾了。

這剁椒魚頭的湯汁是靈魂，拿來拌飯拌麵都很適合。

這天的魚頭是選用鮭魚魚頭，油脂相當豐富，魚下巴的肉厚實又嫩口，這道表現也很可以，最後我們還把這剁椒湯汁打包回家，可以煮麵來配。

前面吃了這麼多道，服務人員接著又端了一大鍋需要稍作加熱的麻香里肌腰子來。

台北美之宴會館～包廂消費免費使用KTV音響設備

現在我們兩個工作都忙，好久沒有一起唱唱歌，這天的中秋團圓剛好一次唱個過癮。

小麥仔KTV初體驗，看他笑得多開心。

麻香里肌腰子

很快我們就被這麻油香給吸引了，這個麻油腰子是珍小姐的最愛，同樣也是古早味滿滿的經典料理。

腰子處理的很到位沒有惱人的腥味，相當新鮮，裡面還有豬里肌肉跟高麗菜，這搭配就是最經典的吃法。

裡面還有枸杞跟紅棗，讓這道料理更有層次。

松板櫻花蝦米糕

接下來同樣也是小朋友很愛的松阪櫻花蝦米糕，這道菜的份量也給的好足啊，主廚真的深怕大家吃不飽。

這道菜的靈魂我覺得是上面的松阪豬，脆口不膩口用味噌下去醃製帶有自然的甜香，好討喜。

櫻花蝦給的很大方。

底下的米糕粒粒分明帶點微微的老薑香氣，真的是很古早味誒，把所有食材搭配一起品嚐更誘人。

三代同堂燉雞湯

這燉雞湯同樣也可以感受到美之宴主廚的用心。

一般雞湯頂多就是放中藥材跟選用好的雞肉長時間燉煮，這三代同堂燉雞湯可不是那麼簡單。

這雞肉已經燉煮到幾乎不需要用力就可以輕鬆骨肉分離。

一直好奇為何要取名三代同堂，原來是這雞湯裡放了白蘿蔔、菜圃跟老菜圃，剛好是老中青三代的蘿蔔，所以才取這名是不是很可愛。

湯頭清爽不油膩，漂亮的金黃色看起來就很可口，就算前面吃再飽也要喝上一碗。

田園季節時蔬

最後再來一道季節時蔬結束這回合，這天的時蔬是現在當季的甜筍，甜度高又嫩口，超讚。

甜點

這天的甜點是香菇造型的芝麻包，小朋友超愛。

芝麻餡甜度不高，好吃。

四季鮮水果

最後的水果真的是已經飽到頭頂，這次二訪美之宴品嚐到這最新一季的桌菜菜單，不虧是老字號的台菜餐廳，每一道料理都可以感受到主廚的用心，對這經典古早味料理琢磨很深，整間餐廳的服務跟設備都很值得推薦，真的很適合年底的尾牙、聚餐活動，如果你也在找這樣的大型場地，那士林這間台菜老字號『台北美之宴』一定要推薦給你們。

台北美之宴會館｜餐廳資訊

地址：台北市士林區前港街21號（捷運劍潭站3號出口步行5分鐘）

預約專線：02-2882-6089

營業時間：11:30~14:00 17:30~21:00（無公休）

美之宴官網：https://www.bbanquet.com.tw/

粉絲專頁：FB


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大家好~我是麥仔~ 平常愛吃愛玩也愛熱鬧，部落格是我下班後的興趣 有時間多來麥仔家走走

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