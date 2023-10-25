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烏來制高點，療癒山景湯屋，大理石冷熱池超大空間，新北溫泉推薦！

2023-10-25 10:55:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：611篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：新北市 > 烏來區

造訪商家：烏來旅晨溫泉民宿
phone02-2661-6658
place新北市烏來區區西羅岸路37號
作者本次評價：
4.50
環境設備
4.50
服務
4.50
交通便利
4.50
CP值
4.50
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新北烏來湯屋推薦【烏來旅晨溫泉民宿】。逛完烏來老街想要泡湯，想起烏來旅晨湯屋也是IG打卡超熱門的烏來泡湯推薦，最吸引我的就是裡面還有貓咪！不過旅晨溫泉生意相當好，一定要預約，我當天中午打電話，晚餐時間才有湯屋。

烏來湯屋推薦 烏來旅晨溫泉民宿｜店家資訊

烏來旅晨溫泉民宿】在烏來致高點，空氣相當好，有很不錯的山景。除了民宿可住宿一晚，也可選擇泡湯湯屋，民宿前面空地就是汽車停車位，另一邊也有機車停車位。

烏來旅晨溫泉民宿
地址：新北市烏來區西羅岸路37號
停車：免費停車位
預約電話：02 2661 6658
營業時間：10:00–22:00
粉絲團：烏來旅晨溫泉民宿
官網：烏來旅晨溫泉民宿
遊記：烏來泡湯推薦旅晨溫泉民宿，雙人湯屋

湯屋價錢、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

烏來湯屋推薦 烏來旅晨溫泉民宿｜泡湯價錢

旅晨民宿有湯屋四人房、山景標準雙人房、經典雙人房和豪華雙人房4間山景客房，除了住宿過夜，也可以選擇休息兩小時或泡湯90分鐘，湯屋共有６間，主題有特色湯屋每間都不同。

旅晨湯屋使用規定與價格

1.平日$1400（半小時+$500)（禮拜五或假日前一日下午4:00過後$1600），
假日$1600 (半小時+$600)
農曆連假日(初一到初三)$1800 (半小時+$600)
2.使用時間共90分鐘（包含10分鐘放水的時間）
3.每間使用人數為兩個大人
4.十二歲以下兒童不收費用（每間最多優惠兩位兒童）
5.十二歲至十八歲小孩，每一人加收300元，每間湯屋最多加一名（說明：300元含大毛一條、礦泉水一罐）
6.十八歲以上成人，一人加收300元，每間湯屋最多加一名成人（說明：300元含大毛一條、礦泉水一罐）

烏來湯屋推薦 烏來旅晨溫泉民宿｜環境

烏來旅晨溫泉民宿】有文青旅宿的美譽，一樓外觀就像玻璃屋呈現小夢幻，櫃檯佈置溫馨，角落植栽和魚缸相當吸引我，一整排沐浴備品吸睛。

旅晨溫泉泡湯的備品是網路相當有名的一日茶道沐浴用品，喜歡也能在現場購買。

烏來湯屋推薦 烏來旅晨溫泉民宿｜預約湯屋

旅晨湯屋一定要提前預約，還記得去年預約要等太久就放棄，這天平日中午預約還是要等到晚上才有湯屋，真的是烏來人氣湯屋呢！

在櫃台告知店員預約大名，店員提醒泡湯時間及相關事項，接著有專人帶到湯屋，要注意的是，這裡湯屋計時90分鐘好像是從在櫃檯報到就開始囉～我們電話被提醒才知道，和我鬧鐘的時間不太一樣，不過還好泡湯90分鐘也算充裕。

烏來湯屋推薦 烏來旅晨溫泉民宿｜冷熱雙池獨立湯屋

在網路看到許多人推薦蒂芬妮藍湯屋，我們這天是大理石湯屋，美美的，一進去看到冷熱池和窗外山景，有點驚艷。

可能生意太好，前一組泡湯離開不久就輪到我們，木頭地板還沒乾，進門還看到地板有幾根長髮。

除了櫃子也有衣架，角落是馬桶，不過沒有隔開，要是想上大號應該很尷尬XD

梳妝台有吹風機、乳液、棉花棒、浴帽和梳子，也有提供空調和遙控器，一旁還有椅子可以坐著休息。

很喜歡旅晨湯屋提供的一日茶道沐浴用品，非常香非常香，是我很喜歡的茶香，好特別，重點是很好洗，洗髮精和護髮乳洗完順順的，連沐浴乳也喜歡，要不是家裡已經買一堆了，可能會忍不住在現場買，下次等家中的用完，上網購買也可以。

湯屋地址在烏來制高點，空氣真的很好呢！
來泡湯這天是陰天，空氣中瀰漫一股涼意，雖然冷冷的，但很舒服。

冷熱雙池溫度交替是我喜歡的泡湯方式，浴池有點大，放滿會需要大概10分鐘。

沖完澡，浴池的熱水還沒滿XD 這時候看著窗外景緻放空，找尋屬於自己放假的悠閒模式。

冬天在台北想泡湯比較常到北投和陽明山，真的比較少來烏來泡湯，下次再來想要雲仙樂園一日遊＋泡湯之旅，其實當初看到【烏來旅晨溫泉民宿】網路評價有提到貓咪才特別注意這間，泡湯這天沒遇到他，店員說可能跑去二樓，算是一個小遺憾。

烏來旅晨溫泉民宿
地址：新北市烏來區西羅岸路37號
停車：免費停車位
預約電話：02 2661 6658
營業時間：10:00–22:00
粉絲團：烏來旅晨溫泉民宿
官網：烏來旅晨溫泉民宿
遊記：烏來泡湯推薦旅晨溫泉民宿，雙人湯屋


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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇【烏來泡湯】烏來旅晨溫泉民宿/溫泉湯屋，山景湯屋推薦自費
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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