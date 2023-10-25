鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館｜超可愛的卡通造型麵包出爐，獨創鬆軟口感一吃就上癮！

各位麵包控們要收藏這家，可愛指數爆表的【鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館】，居然將佩佩豬和布朗熊通通變成麵包，還有繽紛夢幻的貝果和可頌們，萌到讓人忍不住吃下去，同時結合自創的軟歐烘焙技術，每一口吃起來都鬆軟綿密，完全顛覆我對歐式麵包硬梆梆的印象!

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環境分享

▼【鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館】位於台中市北屯區東山路一段，鄰近大坑風景區一帶，黑色系的歐式異國裝潢，路過時還以為是一家網美咖啡廳。

▼【鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館】的麵包櫃豐富且齊全，乾淨明亮，想吃什麼可以自己夾。

▼【鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館】的麵包是自家研發的軟歐口感，每一款都是當天現場製作，透明櫥窗可以看到師傅烘焙的過程~

▼【鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館】提供外帶和內用的服務，以全黑色搭配金色線條的設計，充滿簡約又時髦的氛圍。

菜單

【鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館】以軟歐烘焙麵包和茶飲為主打，提供多達數十款的麵包品項可選擇，可頌、堅果類、水果類、貝果等通通有，還有超級可愛的卡通造型麵包!

麵包介紹

佩佩豬💰60元 布朗熊💰60元

▼萌度爆表的造型麵包系列，是小朋友最愛的卡通人物，粉紅色的佩佩豬是火龍果麵包，內餡滿滿的奶酥和葡萄乾，香甜滋味讓人一口口停不下來，還有咖啡色的俏皮布朗熊，可可麵包體香氣很迷人，吃得到香濃的卡士達餡料，還有充滿口感的巧克力豆。

魔法可頌 乳酪💰45元 胡蘿蔔💰38元 火龍果💰38元

▼繽紛又好看的魔法可頌，將天然蔬果融入麵包當中，打造出夢幻誘人的色澤，可頌口感軟Q富有嚼勁，黑色乳酪可頌夾著乳酪丁，胡蘿蔔和火龍果則是經典鹽可頌，可以吃到麵粉的獨有香氣~

葡萄乾貝果 💰38元 肉鬆貝果 💰38元

▼外型超可愛的貝果系列，根據顏色是不同的口味，淡綠色的葡萄乾貝果，麵包體吃起來有微微的抹茶香，搭配葡萄乾意外很對味，還有黑嚕嚕的肉鬆貝果，將竹炭粉融入麵包體當中，配著鹹香的肉鬆餡讓人大滿足!

春日櫻花 💰70元

▼擁有浪漫粉紅色的春日櫻花 ，以天然火龍果帶來夢幻顏色，裏頭加入特調的乳酪餡，還有酸酸甜甜的蔓越莓，甜而不膩的風味好好吃!

堅果棒💰70元

▼長輩們最愛的養生堅果棒，加入杏仁、燕麥、葵花籽等六款不同堅果，柔軟的麵包中有著豐富口感，隨著咀嚼散發出堅果香氣~

雷神巧克力💰55元

▼巧克力控不能錯過的雷神巧克力，頂頭撒上滿滿的oreo碎，咬下是濃郁的巧克力醬，多層次的口感好過癮!

芭樂奇異果💰70元 芝芝可可💰70元

▼除了麵包也有販售飲料的品項，新鮮現打的芭樂奇異果，喝起來酸酸甜甜，還能吸到微微的果肉口感；另外飽受喜愛的芝芝可可，將濃厚的奶蓋搭配香濃巧可力，每一口都帶來豐富的豐富!

食用心得

誰說好看的麵包就不一定美味，這家超可愛的【鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館】，在健康營養的獨創軟歐麵包中，加入豐富又好看的創意在裏頭，讓吃麵包這件事變得有趣又好玩，同時兼具柔軟的口感特色，大人小孩都會超級喜歡!

鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館

粉絲團：鮮Q樂園 軟歐烘焙茶飲館 FB

地址：台中市北屯區東山路一段338-6號

電話：04-2437-2291

營業時間：10:30-21:00

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