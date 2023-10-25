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《宅配養生》CP值高可以天天喝的養生聖品/吃的化妝保養品/銅板價的燕窩水-『老饕嚴選-金絲燕窩水』 Ivenの窩食在分享

2023-10-25 12:03:52 Ivenの窩 人氣：3,319
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窩客好文

Ivenの窩

發表篇數：480篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：老饕嚴選-金絲燕窩水
phone02-2700-1115
place台北市大安區仁愛路三段82-2號3樓
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品/銅板價的燕窩水/ 吃得

《宅配養生》CP值高可以天天喝的養生聖品/吃的化妝保養品/銅板價的燕窩水-『老饕嚴選-金絲燕窩水』

《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品/銅板價的燕窩水/ 吃得

▲平常大魚大肉的很不健康，今天想換來介紹這款用喝的保養聖品： 『老饕嚴選-金絲燕窩水』《宅配養生》/銅板價的燕窩水/ 可以天天喝的養顏美容聖品吃得

《宅配養生》/銅板價的燕窩水/ 可以天天喝的養顏美容聖品吃得

▲最近在網站看到一款銅板價，可以天天喝的燕窩水：『老饕嚴選-金絲燕窩水』

《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

▲詳讀網站介紹，原來是採用越南頂級三大洞燕，特選燕窩界的極品，所製成的飲料，有美國FDA等多項認證，讓人食在安心，也是市售唯一認證標示燕窩含量飲料，它採用燕子界的特殊品種「金絲燕」唾腺分泌出的透明膠質的燕窩，為主要原料，每瓶含量6.5%燕窩檢驗標示，它的低脂低熱量，元氣補給，滋補養顏等的特性，深深吸引了我，立馬下單，第二天就寄來了。

(以上截圖及文字參考自店家官網《宅配養生》/銅板價的燕窩水/ 可以天天喝的養顏美容聖品吃得  https://www.bosstaste.com/products/y%E1%BA%BFn-s%C3%A0o-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a-pack-0f-6)

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▲嚴謹的包裝裡，有六瓶的『老饕嚴選-金絲燕窩水』《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

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▲每一瓶的『老饕嚴選-金絲燕窩水』瓶身中英文說明，品名、成份、容量、產地、保存期限、廠商資訊...等，皆依食品法規定標示齊全。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

▲我最注重的是成份，以及熱量，每瓶才69大卡，深得我心。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

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『老饕嚴選-金絲燕窩水』的成份：它是瓶高級品味bosstaste極致滋養的金絲燕窩水，燕窩是採用僅佔世界燕窩產量百分之一數量，稀少珍貴的越南瑰寶的頂級會安的極品洞燕，而且每瓶含量6.5%燕窩，是燕窩水業界所沒有的。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕
▲據了解一般燕子，牠們的窩是以泥土雜草混雜去建構築成的泥窩，當然是不能食用的。 而金絲燕窩金絲燕用舌下唾液腺分泌的一種物質，吐出後成凝膠狀的細長幼絲， 再融合羽毛等物質混合凝結做成的巢穴，而這就是我們所說的可以食用的燕窩《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

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『老饕嚴選-金絲燕窩水』，拿捏輕巧易拉罐裝，包裝易保存，非常的方便。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

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▲先把『老饕嚴選-金絲燕窩水』倒入玻璃杯子，來看它的內容物，稠狀的液體滑入杯中，視覺美麗。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

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▲目視杯中『老饕嚴選-金絲燕窩水』，雪白透明濃稠的燕窩水，無色無味，無添加的品質非常純淨。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕​​​

《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品/銅板價的燕窩水/ 吃得

▲喝起來微甜濃稠滑順口感，微甜清爽，吃到燕窩Q彈纖維，讓人覺得非常享受；比起市售一瓶好幾百的高檔燕窩，或至少50元起跳的手搖飲料，我更喜歡這款方便養生的燕窩水。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

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▲把『金絲燕窩水』加進檸檬飲品，或八寶粥等點心，增添溫潤養生口感成份，很優的。《宅配養生》CP值高可以天天喝的養生聖品/吃的化妝保養品/銅

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▲單罐輕巧包裝，外地出差或旅遊，攜帶方便。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

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▲朋友常問我，看妳臉書打卡，是那麼忙碌的生活，還活得那麼亮麗光彩有活力，是如何辦到的？     《宅配養生》/銅板價的燕窩水/ 可以天天喝的養顏美容聖品吃得

▲常在臉書上打卡記錄分享生活點滴的我，假日也常偕友去旅遊趴趴走，而我是以喜愛的國標舞蹈，來當娛樂及健身，因此我特別注重養生，美容以及身體保健，保持好體態以及維持好體力《宅配養生》CP值高可以天天喝的養生聖品/吃的化妝保養品/銅

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▲這款『老饕嚴選-金絲燕窩水』有豐富的氨基酸、唾液酸，讓人擁有好氣色，很適合我。《宅配養生》/銅板價的燕窩水/ 可以天天喝的養顏美容聖品吃得

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▲燕窩營養豐富，含有豐富的酵素、膠原蛋白及礦物質等，很多人把它比喻為吃的化妝品，它是種天然的食材，能讓人擁有好氣色，真的很不錯。《宅配養生》CP值高可以天天喝的養生聖品/吃的化妝保養品/銅

▲每次看到年輕的同事，以及家中的年輕人，天天都在喝市售高糖添加物一堆的瓶裝茶飲，或者是手搖飲，都會勸他們要酌量；而這款『老饕嚴選-金絲燕窩水』每瓶單價只要39元，用燕窩水替代手搖飲，養顏美容又健康，低成本高CP值，真的就很推薦《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

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▲朋友假日來訪，我以這瓶『老饕嚴選-金絲燕窩水』來當下午茶飲招待。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品/銅板價的燕窩水/ 吃得

▲  這款『老饕嚴選-金絲燕窩水』讓朋友喝起來，感到非常享受，稱讚是種有品味的生活，我也超有面子的。《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕

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  美美的下午茶，一個人也可以如此寵愛自己，老饕嚴選-金絲燕窩飲，不用熬半天，簡單開罐就能方便飲用，完全無添加化學成分，讓人天天可以食在安心，喝得放心，每一口都吃得到滿滿的燕窩纖維，天天喝不怕胖，滿滿的健康，滿滿的幸福。《宅配養生》CP值高可以天天喝的養生聖品/吃的化妝保養品/銅
▲  老饕嚴選-金絲燕窩飲，CP值高，是小資族的最愛，攜帶又很方便，它對於蠟燭兩頭燒的職業婦女來說，是養生的好選擇，天天喝儲備美麗的未來，以低於一杯專賣店的咖啡，銅板的單價來說，它是更值得的我們做為養生平常的支出，我有在寵愛辛勞的自己，以及照顧家人的健康，也推薦給愛自己的妳。《宅配養生》/銅板價的燕窩水/ 可以天天喝的養顏美容聖品吃得《宅配養生》/銅板價的燕窩水/ 可以天天喝的養顏美容聖品吃得《宅配養生》/銅板價的燕窩水/ 可以天天喝的養顏美容聖品吃得
 
至11/01止 全店下單即贈椒麻分享包50g*1包；可累贈全館滿額贈: 消費滿$1000即贈190ml燕窩水1罐，點入《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕老饕嚴選-金絲燕窩水*6 190ml《宅配養生》可以天天喝的養顏美容聖品吃得的化妝品/銅板價的燕
 
  『老饕嚴選-金絲燕窩水』
 
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Iven感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，無推銷之意（非商業性質），僅供參考，因每個身體狀況及飲食習慣所有不同，實際效果還是要依每人的體質為主；產品成分及功效說明，有參考引用店家官網或網路分享所載，此產品乃是保養食品，而非在於宣稱具有療效 。

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老饕嚴選 bosstaste 金絲燕窩水 老饕嚴選金絲燕窩水 銅板價燕窩水 養顏美容 吃的化妝品
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