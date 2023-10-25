《宅配養生》CP值高可以天天喝的養生聖品/吃的化妝保養品/銅板價的燕窩水-『老饕嚴選-金絲燕窩水』

▲平常大魚大肉的很不健康，今天想換來介紹這款用喝的保養聖品： 『老饕嚴選-金絲燕窩水』。

▲最近在網站看到一款銅板價，可以天天喝的燕窩水：『老饕嚴選-金絲燕窩水』

▲詳讀網站介紹，原來是採用越南頂級三大洞燕，特選燕窩界的極品，所製成的飲料，有美國FDA等多項認證，讓人食在安心，也是市售唯一認證標示燕窩含量飲料，它採用燕子界的特殊品種「金絲燕」唾腺分泌出的透明膠質的燕窩，為主要原料，每瓶含量6.5%燕窩檢驗標示，它的低脂低熱量，元氣補給，滋補養顏等的特性，深深吸引了我，立馬下單，第二天就寄來了。

(以上截圖及文字參考自店家官網： https://www.bosstaste.com/products/y%E1%BA%BFn-s%C3%A0o-kh%C3%A1nh-h%C3%B2a-pack-0f-6 )

▲嚴謹的包裝裡，有六瓶的『老饕嚴選-金絲燕窩水』。

▲每一瓶的『老饕嚴選-金絲燕窩水』瓶身中英文說明，品名、成份、容量、產地、保存期限、廠商資訊...等，皆依食品法規定標示齊全。

▲我最注重的是成份，以及熱量，每瓶才69大卡，深得我心。

▲『老饕嚴選-金絲燕窩水』的成份：它是瓶高級品味bosstaste，極致滋養的金絲燕窩水，燕窩是採用僅佔世界燕窩產量百分之一數量，稀少珍貴的越南瑰寶的頂級會安的極品洞燕，而且每瓶含量6.5%燕窩，是燕窩水業界所沒有的。

▲據了解一般燕子，牠們的窩是以泥土雜草混雜去建構築成的泥窩，當然是不能食用的。 而金絲燕窩是金絲燕用舌下唾液腺分泌的一種物質，吐出後成凝膠狀的細長幼絲， 再融合羽毛等物質混合凝結做成的巢穴，而這就是我們所說的可以食用的燕窩。

▲『老饕嚴選-金絲燕窩水』，拿捏輕巧易拉罐裝，包裝易保存，非常的方便。

▲先把『老饕嚴選-金絲燕窩水』倒入玻璃杯子，來看它的內容物，稠狀的液體滑入杯中，視覺美麗。

▲目視杯中『老饕嚴選-金絲燕窩水』，雪白透明濃稠的燕窩水，無色無味，無添加的品質非常純淨。 ​​​

▲喝起來微甜濃稠滑順口感，微甜清爽，吃到燕窩Q彈纖維，讓人覺得非常享受；比起市售一瓶好幾百的高檔燕窩，或至少50元起跳的手搖飲料，我更喜歡這款方便養生的燕窩水。

▲把『金絲燕窩水』加進檸檬飲品，或八寶粥等點心，增添溫潤養生口感成份，很優的。

▲單罐輕巧包裝，外地出差或旅遊，攜帶方便。

▲朋友常問我，看妳臉書打卡，是那麼忙碌的生活，還活得那麼亮麗光彩有活力，是如何辦到的？

▲常在臉書上打卡記錄分享生活點滴的我，假日也常偕友去旅遊趴趴走，而我是以喜愛的國標舞蹈，來當娛樂及健身，因此我特別注重養生，美容以及身體保健，保持好體態以及維持好體力。

▲這款『老饕嚴選-金絲燕窩水』有豐富的氨基酸、唾液酸，讓人擁有好氣色，很適合我。

▲燕窩營養豐富，含有豐富的酵素、膠原蛋白及礦物質等，很多人把它比喻為吃的化妝品，它是種天然的食材，能讓人擁有好氣色，真的很不錯。

▲每次看到年輕的同事，以及家中的年輕人，天天都在喝市售高糖添加物一堆的瓶裝茶飲，或者是手搖飲，都會勸他們要酌量；而這款『老饕嚴選-金絲燕窩水』每瓶單價只要39元，用燕窩水替代手搖飲，養顏美容又健康，低成本高CP值，真的就很推薦。

▲朋友假日來訪，我以這瓶『老饕嚴選-金絲燕窩水』來當下午茶飲招待。

※ Iven 感謝您的瀏覽賞文，本文是我在試用過後的體驗一些心得，無推銷之意（非商業性質），僅供參考，因每個身體狀況及飲食習慣所有不同，實際效果還是要依每人的體質為主；產品成分及功效說明，有參考引用店家官網或網路分享所載，此產品乃是保養食品，而非在於宣稱具有療效 。