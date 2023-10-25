冷凍美食推薦｜福樓 Fu Lou

福樓 Fu Lou是台南的老字號餐廳，已有30多年歷史，

從燒烤攤發展到特色料理店，更邁向國際，榮獲法國米其林綠色指南推薦！

疫情爆發的那兩年，各餐廳紛紛推出冷凍料理包，

透過宅配的方式，讓客人不出門也能品嚐到福樓經典菜色，

簡單加熱上菜，讓福樓的美味可以傳遞至全台各地~

說來汗顏，身為台南人，雖然知道這間福樓，但一直沒機會跟家人去吃，

他們家這兩年台菜宅配、年菜宅配做得很不錯，

透過網路訂購，讓我在北部也能一嚐家鄉名店的菜色。

冷凍料理包退冰加熱即食，依不同產品可微波、蒸烤、爐火等方式加熱，

在家就能輕鬆享用台南道地古早味菜色。

土魠魚海鮮粥跟西瓜綿虱目魚肚魚丸湯我選擇用鍋子加熱，魚下巴用烤箱，紅豆麻糬燒用氣炸，

其餘則用微波爐加熱，多管齊下，快速端出一桌米其林料理。

土魠魚海鮮粥

這一包土魠魚海鮮粥約為四人份，我先盛了三碗，至少還有一碗的份量在鍋裡，

不同地方的＂粥＂，口感差異蠻大的，

我個人是喜歡這種仍保有米飯口感（也有人覺得這叫飯湯），料多湯頭鮮美的粥品。

滿滿的土魠魚，先煎過才入鍋烹煮，呈現金黃色的表皮，肉質鮮嫩也讓我挺意外的，

台南很多這種土魠魚肉都會柴柴的，

其他還有去殼蛤蜊、蚵仔等海鮮食材…

一點芹菜及白胡椒的提味，

鮮的就像現煮般美味，不說真的會不知道這是福樓的冷凍料理包呢！！！

烤魚下巴

我用烤箱加熱，這樣魚下巴的表層就會酥香酥香，

下巴豐厚的油脂，魚肉嫩而多汁~

滷豬腳

滷豬腳一包是2塊約450g，筋很Ｑ肉又軟嫩，

筷子一剝就分離的肉質，代表滷得相當入味，隊友讚不絕口~

豬腳的醬汁也很適合拿來拌飯或拌麵，可不要浪費了。

宮保雞丁

看到宮保雞丁其實有點激動，這道是小時候跟爸媽去中餐廳必點的啊！！

我自己不會做宮保雞丁，實在是好久沒吃到好吃的宮保雞丁，

福樓用的是帶皮的雞胸肉，肉質卻嫩到我誤以為是雞腿部位，

有花椒的香氣，酸甜中帶辣，非常的下飯。

紅豆麻糬燒

紅豆麻糬燒我用氣炸的方式，不過我懶得翻面，時間沒有抓好，不小心都爆漿出來了XD.

最外層酥酥脆脆，裡面是軟綿的紅豆麻糬，

這個超級無敵好吃，本來還擔心吃不完，

根本沒這問題，吃到停不下來，看著我吃的津津有味，女兒在一旁邊哀嚎她也要吃～～

西瓜綿虱目魚肚魚丸湯

台南虱目魚最好吃，虱目魚湯是我心中台南美食第一，

這道是特別的西瓜綿魚湯，酸甜的湯頭非常開胃，

魚肚肉質最為細嫩，尤其底下是那獨特的油花更是美味至極~

福樓的冷凍調理包非常有水準，

不愧是經典菜色，道道驚豔，美味程度跟現做的一樣，

非常推薦大家前往光臨～如果不在台南，也能購買冷凍包

提供福樓賣場連結：http://www.fulou.com.tw/index.php?action=product

下回台南一定要帶家人到福樓現場再吃一次~

福樓小館－餐廳資訊

官方網站：福樓小館

FB 粉專：福樓 Fu Lou

福樓菜單：http://www.fulou.com.tw/index.php?action=instore_menu

福樓冷凍商品賣場：http://www.fulou.com.tw/index.php?action=product

餐廳地址：台南市中西區永華路一段 300 號

營業時間：11:00 14:00、17:00 22:30 （周一、二店休，國定假日除外，實際店休日按照店家公布為準）

聯絡電話：06-2957777

線上訂位：https://reurl.cc/Q4q0K9

E mail：fulou3@gmail.com

LINE fwp2281i 連結：https://lin.ee/cveKHkS

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