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【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，單人精緻鍋物，獨創的關西式壽喜燒吃法，更能吃出頂級肉品的美味｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-10-25 12:30:35 Ruby說美食享受旅行 人氣：104
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：354篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Extension 1 by 橘色
phone02-2657-1237
place台北市內湖區區瑞光路631
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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組合圖.jpg

橘色涮涮屋可以說是台灣頂級鍋物的店家，創始店在台北東區，

現在橘色集團旗下又多了一個品牌是以頂級單人鍋物品牌- Extension 1 by 橘色，

讓你一個人也獨享這美味。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

這間橘色和其他分店的裝潢略有不同，有一點類似酒吧的風格，有分兩層樓，

一樓是單人的鍋物大吧台為主，二樓則是方桌，適合多人聚餐和交談，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

訂位如果不想要單人的座位，記得要先電話告知，

才能被安排在2樓的位子用餐。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

Extension 1 by 橘色線上菜單請點此    /    Extension 1 by 橘色 (內湖店)線上訂位請點此

除了有橘色涮涮屋原本的昆布柴魚湯 ，

Extension 1 by 橘色多了一種選擇日式壽喜燒鍋底(需再加價 $100元)。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

Ruby上網查了一般市面上的壽喜燒多半關東式為主，類似火鍋的吃法，

只是湯汁較少去煨煮，味道吃起來會比較單一口味，比一般市面上的壽喜燒，

橘色的做法更為獨特，包含了煎炒肉片的步驟，使用奶油和洋蔥一同翻炒，

然後再加入肉片翻炒。由於橘色使用高質肉品，能更好地突顯肉品本身的甜味和香氣。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

肉品的來源產地也會詳細的標示在櫃檯明顯地方。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

壽喜燒的主餐則是選擇美國Prime沙朗 $1350

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

肉片也可以搭配橘色他們家自製的松露蛋液，打成像是泡沫狀的，

沾著肉片吃，但Ruby覺得這是吃噱頭，吃不太出來有什麼不一樣。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

服務人員會將綜合菜盤放入鍋中緩慢烹煮，同時提供壽喜燒醬和水，

以便您可以根據自己的口味調整鹹淡程度。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

煮到後面就會幫忙煮烏龍麵，蛋液的香氣和壽喜燒的醬汁混合再一起，

一口吃到烏龍麵的Q彈與醬香一起煨煮的甜，

喜愛壽喜燒湯頭的饕客真的值得來試一次這道地的美味。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

開胃前菜 Ruby選了一個生菜沙拉

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

附餐有越光米、烏龍麵和煮粥的選擇，壽喜燒的缺點是無法享用到美味的煮粥，有一點可惜。

 

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

不過Extension 1 by 橘色居然有瓜仔肉飯，上面還有一片台式的醃黃蘿蔔片，

瓜仔肉燥鹹香味又回甘的甜味，橘色越光米吃起來很香Q，

真的是一口接一口讓人欲罷不能的美味。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

因為想吃粥所以另外一鍋就是點昆布柴魚湯。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

主餐和風青蟳套餐 $2280 搭配 美國Prime牛小排

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，
 

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

 Ruby第一次在橘色吃螃蟹，真的是非常新鮮，在盤子上還螃蟹的腳還在跳動，

真的讓人嚇了一大跳，新鮮度是不用擔心的，非常新鮮，還有五顆的蛤蜊。

 

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

螃蟹的蟹膏會先留下來，等等煮粥的時候會丟下去一起熬煮粥。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

第一次吃螃蟹有人剝好蟹肉可以直接吃，真的好享受，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

這就是橘色迷人的魅力，不會過分的打擾，

用餐還能提供這賓至如歸的服務，這種貼心的服務令人讚賞。


菜盤裡面的玉米也會幫你剝好好的，Ruby又忘記說想自己啃玉米。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

這盤蝦子是因為有當月壽星，店家招待的，蝦子也很貼心的剝好殼。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

橘色涮涮屋的招牌黃金粥，將食材的鮮美融入其中劃下完美句點！

果然有煮海鮮的湯頭就是特別的鮮甜，

粥熬煮到米飯吸滿了剛剛的螃蟹、蛤蜊精華，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

一直聽朋友說橘色的甜點杏仁豆腐真的很美味，Ruby其實很害怕杏仁的味道，

但吃了橘色的杏仁豆腐真的是回不去了，吃一就會愛上，淡淡不刺鼻的杏仁豆腐，

湯頭微微的清甜，小小的一碗甜品，為今天的晚餐劃下一個很美好的收尾句點。


【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

剛好當天用完餐外面下著雨傘，沒有帶傘的我們

在結帳櫃檯不知道如是好，貼心的店員給了我們兩把傘

可以很順利不用淋濕到停車場取車。

【內湖美食】Extension 1 by 橘色 (內湖店)，

【店家資訊】
👉Extension 1 by 橘色 (內湖店)
🏠台北市內湖區瑞光路631號1樓
☎️0226571237
⏰星期一 ~ 星期五 11:30~15:00，17:00~22:00；

星期六 ~ 星期日 11:30~22:00

 

 

 

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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