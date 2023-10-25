台南超人氣的「歐莫炸雞所」來台北展店了，台北第1間店就在三重的信義西街上（近三和夜市）；這是一家專門售賣韓式炸雞及韓國長串的專門店，其中最廣為人知的是＂抽屜韓式串串＂；來「歐莫炸雞所」吃韓式炸雞不用呼朋引伴，一個人就可以開吃，而且百元有找，不論是想嚐鮮還是解嘴饞都非常適合哦！

原文出處：歐莫炸雞所

「歐莫炸雞所」來自台南，開業2年多口碑風評都不錯，2023年到台北展店，台北第1家店就位於三重信義西街上，信義公園對面，鄰近三和夜市，從捷運台北橋站步行5分鐘就到了，公車站牌三重客運、正義重新路口。

如果你曾經到過韓國傳統市場對這種長串絕對不陌生，30公分的長串吃一支就有飽足感。

30公分的長串是招牌必點，幾乎是人手一串。

長串有多款，分別是年糕腸串、韓國釜山魚板串、熔岩起司年糕雞肉串以及韓式炸年糕串。

韓國釜山魚板串

韓國釜山直送的魚板口感彈牙有嚼勁，不會軟軟爛爛的，雖然不是直接用辣醬悶煮，但刷上甜辣的洋釀醬也很夠味，跟以往吃的原味魚板串很不一樣。

長長的經典年糕腸串

年糕香腸（소떡소떡）是常見的韓國街邊小吃，德國香腸搭配韓國年糕的組合，深受大小朋友的喜愛，「歐莫炸雞所」的年糕腸串是先炸過再刷上甜辣的洋釀醬，整串吃完超有飽足感。

長串的抽屜紙盒是店家特別開模製作的，方便客人食用，吃不完還可以塞回抽屜，超級方便。

雙人半半分享餐

初雪雪花起司炸雞、甜辣洋釀醬炸雞、薯條、年糕，一旁還會搭配自製的醃蘿蔔片。

甜辣洋釀醬炸雞

韓式炸雞用的是溫體雞腿肉，皮薄肉嫩，搭配洋釀醬，別有一番風味，除了套餐，也可以單點，而且百元有找，一個人吃嘟嘟好。

初雪雪花起司炸雞

一般提到韓式的雪花炸雞都是撒起司粉居多，但這裡的初雪雪花起司炸雞是淋起司醬，沒有撒起司粉，醬料拌的很均勻，趁熱吃還蠻香的，但冷掉會稍微膩口。

年糕

純米做的，口感軟Q，放涼也不會硬掉，很耐吃。

黑牛松露黃金肉餅

再韓式炸物小攤看到這個還蠻特別的，店員說這是用紐澳的牛絞肉、洋蔥、松露跟吐司製作而成的，外層炸的香酥，內里則是厚實的肉料，入口還有著淡淡的松露香，讓人好滿足！

原文出處：歐莫炸雞所

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